Poslední vyzyvatel Netflixu startuje 20. září. V Česku bude SkyShowtime do půl roku

Nakonec to trvalo déle, než jsme mysleli. Nová streamovací služba SkyShowtime již v tuto dobu měla být dostupná v celé Evropě, ale start je v plánu až za dva týdny s tím, že expanze potrvá několik měsíců.

Jako první dorazí 20. září do Norska, Švédska, Finska a Dánska, do Vánoc bude v Nizozemsku. Ve Španělsku, Portugalsku, Andoře plus střední a východní Evropě (včetně Česka a Slovenska) si počkají až na první čtvrtletí 2023.

SkyShowtime je společným podnikem amerických mediálních obrů NBCUniversal a Paramount. Jde o poslední zástupce hollywoodské šestky, jejichž streamovací služby zatím nebyly globálně dostupné. (Sony jako jediné vlastní službu nemá vůbec). Ale zatímco v USA jedou po vlastní ose a diváci si musejí předplácet Peacock, Paramount+ a několik menších služeb, u nás budou vystupovat se společnou nabídkou.

Ta bude v souhrnu hodně bohatá a využije archivy studií Paramount Pictures, Universal Pictures, Dreamworks a televizí Showtime, Sky, CBS, Nickelodeon nebo Comedy Central. Pod Paramount spadají i hudební stanice MTV či VH1, avšak SkyShowtime se na hudbu soustředit nechce. Místo toho nabídne různé dokumenty a slibuje i lokální obsah ze zemí, kde bude působit.

Hlavní značkami SkyShowtime budou:

Filmy: Jurský park/svět, Star Trek, Rychle a zběsile, Mission: Impossible, Transformers, Top Gun, Mimoni, Já padouch, Čelisti, ET, Návrat do budoucnosti, Forrest Gump, Tomb Raider, Kmotr

Seriály: CSI, NCIS, Havaj 5-0, Zákon a pořádek, Dr. House, Halo, Yellowstone, Dexter, Downton Abbey

SkyShowtime už prozradil i evropskou cenu, ta bude činit 7 eur měsíčně, tedy 172 Kč. Na každém účtu může být až 5 zvláštních profilů, ale služba zatím neuvádí, kolik souběžných streamů podporuje. Co je však zklamání, po technické stránce služba slibuje jen rozlišení 1080p a zvuk v Dolby Digital 5.1. Žádné 4K a Atmos.