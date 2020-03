Přechod na DVB-T2 se odkládá. Lidé potřebují informace a nemusí mít nový televizor

České Radiokomunikace oznámily, že se pozastavuje plánované vypínání DVB-T vysílání a přelaďování přechodové sítě na finální kmitočty. Ruší se proto všechny termíny až do konce března.

Důvodem je fakt, že za stávající situace lidé potřebují přístup k aktuální informacím a televize je nyní primární cestou, jak se občané ČR k informacím dostanou. Vzhledem k tomu, že pozemní digitální vysílání využívá 60 % domácností, případný výpadek by byl velmi problematický.

Předpokládá se sice, že 90 % diváků již informace má a pravděpodobně má přechod již vyřešen, dle odhadu ale stále zůstává velké množství lidí, kteří nemají zakoupený nový set top box s DVB-T2/HEVC tunerem, nebo nový televizor s DVB-T2/HEVC tunerem. Dá se také odhadovat, že se tento problém týká starších lidí. Vzhledem k tomu, že jsou zavřeny obchody s elektronikou a omezeny služby, nemůžou se lidé na vypnutí DVB-T2 připravit či případné vypnutí vyřešit – zejména ti, kteří zakoupení nových přístrojů nechali na poslední chvíli.

Kolik stojí přechod na DVB-T2? Záleží jen na vás, může stačit i pětistovka Pokud se obáváte přechodu na DVB-T2, tak vězte, že je pouze na vás, kolik zaplatíte. Naprosto zdarma to asi nebude, nenechte se ale napálit a neutrácejte zbytečně mnoho.

Změna se týká všech termínů plánovaného vypínání stávajícího vysílání DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-T2 na finální kmitočty, včetně těch z dnešní půlnoci. Tedy na vysílačích Cheb – Zelená hora a Jáchymov – Klínovec dnes o půlnoci k vypínání DVB-T multiplexu 2 nedojde. Nebude ani přeladěna přechodová DVB-T2 síť 12 z kanálu 31 na kanál 38. Stejně tak nebude vypnuto vysílání programů České televize na DVB-T vysílačích České Budějovice - Kleť a Vimperk - Mařský vrch, plánované na 19. března.a na vysílačích na jižní Moravě, Brno - Kojál, Hády, Barvičova a Mikulov - Děvín, které mělo zahájit přechod na DVB-T2 na Moravě 31.3. Vypnuto nebude ani vysílání multiplexu 2 v pondělí 23. března v Ústí nad Labem, vysílač Buková hora, a v Chomutově na Jedláku.

„Chceme lidem, kteří mají mnoho starostí se současnou složitou situací, ušetřit alespoň nutnost přelaďování televizních přijímačů. Televizní vysílání je nyní primárním kanálem přenosu informací v reálném čase, pozemní vysílání má na rozdíl od všech ostatních platforem povinnost zajistit přenos vysílání co největšímu počtu lidí a nebudeme tuto situaci komplikovat nutností přeladění. Lidé musí myslet především na ochranu svého zdraví,“ říká Vít Vážan, generální ředitel CRA. „Rušíme proto všechny termíny vypínání stávajícího vysílání až do konce března. O nových datech jednáme s ČTÚ a MPO, je to i otázka mezinárodní koordinace kmitočtů. Jakmile budeme mít harmonogram doladěný, budeme o něm neprodleně informovat,“ dodává Vít Vážan.

Ve finálních DVB-T2 sítích budou vysílány tyto komerční televizní stanice: Barrandov TV, Barrandov Kino, Barrandov Krimi, Noe TV, Nova, Nova CINEMA, Óčko, Óčko STAR, Prima, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, CNN Prima News, Prima +1, Seznam TV, Šlágr TV, Šlágr 2, a Radio Proglas.

Zdroj: via Český Rozhlas, České Radiokomunikace