Přehled filmů, které Netflix chystá pro letošní rok. A vše v parádním traileru

Netflix nachystal přehled nových filmů, které nabídne v roce 2023. Zároveň zveřejnil data jejich premiér. Čekají nás akční trháky, romantické komedie, sci-fi, fantasy, kriminální thrillery, nové díly oblíbených sérií.

V boji s konkurenčními streamovacími platformami je právě vlastní originální obsah, který nikdo jiný nemá, tím správným receptem. Ve filmech uvidíme filmové hvězdy, vrátí se oblíbené postavy, a to vše v režii nejlepších světových filmařů.

Hned 20. ledna zde máme jihokorejské sci-fi Čung_E, 27. ledna bude následovat komedie Z jiného těsta, kde hrají Eddie Murphy a Jonah Hill. 31. ledna pak má premiéru dokument Pamela: Příběh lásky.

Dne 3. února se objeví film Dívka a moře o mladé Australance, která jako nejmladší člověk na světě sama obeplula celou zeměkouli. Dalším filmem, který se objeví pár dní před Valentýnem (10. února), je U tebe nebo u mě?. Film s Reese Witherspoon a Ashtonem Kutcherem o cestě za poznáním, že to, co chcete, nemusí být to, co potřebujete.



Luther: Pád z nebes

Dne 10. března vyjde velmi očekávaný celovečerní film Luther: Pád z nebes, ve které si Idris Elba zahraje detektiva Luthera. Ten se dostane z vězení, aby se vypořádal s novým padouchem děsícím Londýn. Na konci měsíce, 31. března, následuje komedie Vražda v Paříži s Adamem Sandlerem a Jennifer Anistonovou v hlavních rolích, jde o pokračování úspěšné komedie Vražda na jachtě z roku 2019.



Vyproštění 2

Další thriller přijde na řadu 12. května, Matka s Jennifer Lopez v hlavní roli. Zahraje si nájemní vražedkyni, která chrání svou dceru. O měsíc později, 16. června, se dočkáme akčního trháku Vyproštění 2. Nájemný žoldák Tyler v podání Chrise Hemswortha se vrací, aby provedl další riskantní akci, samozřejmě budou opět létat kulky. Pro nás je zajímavé, že se film natáčel také v Česku.



Oni naklonovali Tyrona

V druhé polovině roku se 21. července dočkáme sci-fi komedie Oni naklonovali Tyrona s Jaimem Foxxem a Johnem Boyegou v hlavních rolích. A následovně přijde 11. srpna velkorozpočtový akční film Srdce z kamene s Gal Gadot v hlavních rolích. A na konci prázdnin, 25. srpna, Netflix nabídne akční film Lift s Kevinem Hartem.



Lift

Dalším filmem, na který Netflix bude lákat diváky, bude epická fantasy Damsel s Millie Bobby Brown v hlavní rolí (13. října). Zde si má střihnout drsoňku ohánějící se mečem. O režii filmu s rozpočtem 70 miliónů dolarů se přitom postaral Juan Carlos Fresnadillo, který v roce 2007 natočil slavný horor 28 týdnů poté.

Drama Pain Hustlers s Emily Blunt a Chrisem Evansem přijde na řadu 27. října, film točil režisér David Yates, který má na svědomí hned sedm filmů ze světa Harryho Pottera.



Pain Hustlers

Dne 10. listopadu dočkáme mysteriózního filmu The Killer od slavného režiséra Davida Finchera, hlavní role dostali Michael Fassbender a Tilda Swinton. Rodinné záležitosti se 17. listopadu dostanou do centra pozornosti v komedii A Family Affair s Nicole Kidman, Zacem Efronem a Joeym Kingem. Nejen děti se pak dočkají animáku Leo, hlavní roli zde má mít ukecaná ještěrka s hlasem Adama Sandlera.



Leave the World Behind

Dne 22. listopadu má mít premiéru hvězdně obsazené (Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke) drama Leave the World Behind, rozpočet filmu byl 120 miliónů dolarů.



Rebel Moon

A nakonec se 22. prosince dočkáme dalšího velkorozpočtového sci-fi filmu od Zacka Snidera, který nese název Rebel Moon. Ve filmu uvidíme Sofii Boutellou (Star Trek: Do neznáma, Mumie) a Charliem Hunnamem.

Mimo to Netflix ale chystá další filmy, seriály a dokumenty, u nich ovšem není oznámeno přesné datum premiéry.

Zdroj: Netflix