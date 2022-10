Prémiová bezdrátová sluchátka s ANC, která má málokdo? Mark Levinson No.5909

V posledních letech přidávají do své nabídky bezdrátová sluchátka i HiFi výrobci, od kterých byste to před pár lety nečekali. Mezi ně se zařadila High-End značka Mark Levinson, ten letos na CESu představil svoje první sluchátka pod jménem No.5909. Jsou samozřejmě rovnou s aktivním potlačením hluku.

Koncem léta se začala prodávat a nyní se mi na výstavbě dostala do rukou, nicméně vzhledem k omezené době, jde o rychlý první pohled, nikoliv o běžný test. Přesto si myslím, že pro některé bude zajímavý.

Předně – s cenou téměř 25 000 Kč jsou o hodně dražší, než konkurence. Ano, produkty od značky Mark Levinson bývají vždy velmi drahé, a tak si v podstatě tento výrobce ani nemůže „dovolit“ nabídnout něco za „běžnou láci“ kolem 10 tisíc Kč, za kterou se prémiovky jiných značek s ANC prodávají.

Jiné, odlišné...

Co nabízí? Chlubí se především špičkovým zpracováním, což lze jen potvrdit. Hlavový most je potažený pravou kůží, rám je hliníkový, kožené jsou i náušníky – ty jsou navíc výměnné. Komfort lze jen pochválit, stejně tak plynulé nastavení hlavového mostu.

V „dotykové“ době je mírným překvapením, že výrobce zvolil tlačítkové ovládání, kdy na jedné mušli máte tlačítka pro nastavení hlasitosti, a na druhé tradiční on/off a volba režimu ANC. Kormě toho je zde aplikace, ta ale popravdě řečeno z důležitějších věci v podstatě jen přidává možnost doladění charakteru zvuku.

Vyrábějí se ve třech barvách (černé, šedé a červené), přičemž černé vypadají nejdecentněji, červenou zvolí ti, kdo chtějí mít něco lehce ulítlého. Výrazné logo na boku mušlí sice říká, že máte něco jiného, než ostatní, ale barva to podtrhuje. Bohužel barevná lesklá „ozdoba“ působí v ceně 25 000 lehce nepatřičně a zbytečně lacině, takže i když se výrobci daří se odlišit, tak tohle by si zasloužilo doladit.

Zkrátka že by vás celek udeřil do očí svým exkluzivním vzhledem, tak to se neděje, zvláště když k tomu přidáme vysloveně obyčejná plastová ovládací tlačítka. Jinak celek je zpracovaný výborně, materiály jsou velmi kvalitní, na celkové konstrukci si dal výrobce zjevně záležet.

Aktivní potlačení hluku zde má tři režimy – zapnuto, vypnuto a příposlech okolí. ANC je zde účinné, v rámci standardu je nadprůměrné, velký podíl ale na tom výborné pasivní utlumení okolí. Hlasy z okolí ale přeci jen dokážou ANC trochu „prostřelit“, takže zázraky nečekejte ani u tohoto High-Endu. Adaptivní funkce, která vám automaticky upravuje nastavení ANC dle polohy na mapě, či dle toho co děláte, to zde není.

Výdrž na jedno nabití je velmi dobrých 30 hodin s ANC a 34 hodin bez, nabíjí se přes USB-C. O hovory se postarají čtyři mikrofony s funkcí Smart Wind Adaption.

Co to umí a jak to hraje?

Připojení zajišťuje Bluetooth 5.1, kodeky jsou LDAC, AAC, aptX Adaptive a SBC. Sluchátka se připojují i kabelem, je zde jen USB-C konektor. V balení jsou pro ten účel dva audio kabely USB-C/Jack 3,5mm s délkou 1,25 m a 4 m, které poslouží i pro klasický poslech přes „drát“. A samozřejmě kromě pevného pouzdra i USB-C/USB-C kabel, který se dá použít jak pro nabíjení, tak pro přímé připojení k smartphonu přes USB-C. Logo Hi-Res Audio dává najevo, že sluchátka zvládají frekvence až do 40 000 Hz, pro využití je samozřejmě potřeba připojit kabel.

A zvuk? Sluchátka osazeny dvojicí 40mm dynamickým měničů potažených beryliem a výrobce slibuje zvuk typický pro tuto ikonickou značku. Po pravdě – jak má hrát Mark Levinson, to nevím, ale zvuk je velmi vzdušný, s širokým prostorem. Potěší přesné a rychlé basy, které nejsou nijak zvýrazněné snahou o zábavnost, nicméně zapomeňte na suchý, analytický zvuk, ten je muzikální a velmi příjemný.

Reprodukce je velmi čistá se spoustou detailů, samozřejmě při propojení kabelem. Výborně je využita dynamika nahrávek, nicméně nedochází k efektnímu zahlcení. Celkově nikde nic nevyčnívá, ani není utlumeno, pokud máte rádi přirozený a detailní zvuk bez zbytečného zábavného přibarvování, tak Mark Levinson to splní.

Za zmínku stojí, že sluchátka samozřejmě hrají i v pasivním režimu přes kabel připojený k sluchátkovému zesilovači, na rozdíl od jiných byl zde na rychlý poslech malý rozdíl mezi pasivním a aktivním režimem. Z bezdrátových modelů, co jsem měl možnost slyšet, hraje Mark Levinson No.5909 nejlépe. Nicméně nemohou konkurovat stejně drahým kabelovým sluchátkům, to se neděje.

Celkově je největší překážkou právě vysoká cena. Tu bude asi ochoten zaplatit ten, kdo chce zkrátka výborně hrající prémiová bezdrátová sluchátka s ANC, která hned tak nikdo nemá. Je pravdou, že logo Mark Levinson jsem u nikoho na sluchátkách na ulici, ani v letadle ještě neviděl.