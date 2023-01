Prémiová TWS hybridní sluchátka Bowers & Wilkins Pi7 S2 v přepracované druhé generaci mají přinést nejen lepší zvuk

Společnost Bowers & Wilkins svá TWS sluchátka do uší Pi7 začala prodávat loni na jaře a nyní jsme se už dočkali druhé generace, verze S2. Ta má mít vylepšený design, delší výdrž baterie, lepší zvuk, ale zejména by měla řešit slabší stabilitu připojení přes Bluetooth u první generace.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 nabízí vylepšené bezdrátové připojení díky přepracovanému designu antény se zvýšeným dosahem Bluetooth, a to až na 25 metrů. To podle společnosti B&W zajišťuje stabilní a kvalitní poslech. O připojení se stará Bluetooth 5.2, co se kodeků týče, tak k dispozici je aptX HD, aptX Adaptive, aptX, AAC a SBC.

Sluchátka také nabízejí vylepšenou výdrž baterie s výdrží až pět hodin poslechu na jedno nabití spolu s podporou rychlého nabíjení, díky kterému získáte další dvě hodiny poslechu již po 15 minutách. Nabíjecí pouzdro pak přidává dalších 16 hodin. Celkem se tak dostanete na 21 hodin poslechu.

Sluchátka Pi7 S2 nabízejí také bezdrátový přenos zvuku pomocí pouzdra, který byl představen i u první generace sluchátek. Funkce umožňuje připojit kabelem se přes 3,5mm jack k externímu zdroji zvuku chytré nabíjecí pouzdro a bezdrátově přenášet zvuk do sluchátek. Pi7 S2 tak lze připojit k staršímu analogovému audiozařízení, které Bluetooth nemá.

Co se osazení hybridních sluchátek týče, tak je zde jeden 9,2mm dynamický měnič a jeden tlakový měnič, přičemž každý měnič má mít vlastní zesilovač. Samozřejmostí v této třídě je adaptivní aktivní potlačení hluku. Co se odolnosti proti vodě týče, tak výrobce uvádí IP54.

Sluchátka spolupracují s aplikací B&W Music, která zajišťuje konfiguraci režimů potlačení hluku, či nastavení snímače nošení. Aplikace také podporuje streamování Hi_Res Audia z on-line služeb jako Qobuz, Tidal a Deezer. Ovládání je dotekové, nechybí podpora hlasového asistenta Siri nebo Google Assistant.

Sluchátka Bowers & Wilkins Pi7 S2 se budou vyrábět ve třech prémiových povrchových úpravách, Satin Black, Canvas White a Midnight Blue (černé, bílé a modré). Oficiální cena pro EU je 399 Euro (9 500 Kč).

Zdroj: Bowers & Wilkins