Prémiové televizory Samsung mají problém zobrazit 4K/120 s HDR z PlayStation 5

Podle zprávy Forbesu se mezi televizor s ne zcela funkčním HDMI 2.1 řadí také Samsung. Týká se to jejich QLED řady, ověřené je to u modelu Samsung Q90, ale týká se to i dalších modelů řady 2020, tj. Q70T, Q80T, Q85T, Q90T nebo Q95T.

TV sice podporuje režim 4K/120 s HDR a dokonce korektně v tomto režimu funguje s Xbox Series X, ale více majitelů TV Samsung a nové herní konzole PlayStation 5 hlásí, že s ní zkrátka 4K/120 s HDR nefunguje. Pro připojení jsou tak k dispozici jen režimy 4K/120 SDR, případně 4K/60P HDR.

Zatím není známo, čím je problém způsoben, otázkou je, zda se problém podaří vyřešit updatem firmwaru. HDMI 2.1 zatím má problémy s kompatibilitou, hlášeny byly jak u LG OLED, tak u některých AV receiverů s HDMI 2.1. Abyste dostali 120P výstup na PS5, je třeba nastavit hru na "performance" režim, což podporuje zatím jen osm her, například Call of Duty: Black Ops Cold War, Borderlands 3, nebo DIRT 5.

