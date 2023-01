Přenosný gramofon Audio-Technica Sound Burger se díky obrovskému úspěchu vrátí. Bude na baterky, s Bluetooth a docela levný

U příležitosti 60. výročí založení společnosti vydala Audio-Technica loni v listopadu - čtyřiceti letech po svém původním debutu - limitovanou edici přenosného gramofonu Sound Burger AT-SB2022.

Audio-Technica nikdy nepředpokládala, jak obrovský ohlas toto vydání vyvolá. Limitovaná edice sedmi tisíc kusů gramonů Sound Burger v červeném retro provedení se vyprodala po celém světě během několika dní – rychleji, než kdokoli předpokládal.

Firma povzbuzená touto reakcí a kvitujíc hlasité ohlasy fanoušků, kteří si limitovaný model nemohli zakoupit oznámila, že se Sound Burger vrátí na jaře roku 2023.

Jak praví Audio-Technica: „Sound Burger je láska na první poslech, je to cenově dostupný základní stroj, co se týče funkcí i ceny. Pro ty, kteří s vinylovými deskami začínají, je to brána k hlubšímu poznání analogové hudby. Díky připojení Bluetooth a kompaktní, lehké konstrukci je Sound Burger ideálním partnerem na večírky, pikniky nebo do stísněných obytných prostor."

Updatovaná verze má Bluetooth 5.2, takže jej snadno připojíte k Bluetooth sluchátkům nebo reproduktorům. Klasický linkový stereo výstup na RCA také ale nesmí chybět. A pro nabíjení vestavěné baterie slouží USB-C konektor, šťastný majitel může přehrávat gramodesky až 12 hodin. Za pozornost stojí, že původní gramofon vážil 1,2 kg, nová retro verze má hmotnost 0,9 kg. Rozměry jsou samozřejmě shodné.

Sound Burger přehrává desky s rychlostí 33-1/3 a 45 otáček za minutu. Pro dosažení přenosnosti i stability využívá raménko systém dynamického vyvážení, otáčky zajišťuje „vysoce přesný stejnosměrný motor“. Příslušenství zahrnuje adaptér pro 45 RPM, audio kabel RCA a kabel USB pro nabíjení. Přenoska má samozřejmě výměnnou jehlu, jedná se o typ ATN3600L.

Nový model, který přijde na trh na jaře, sice nebude mít číslovaný štítek k 60. výročí, barvu a obal jako původní verze z limitované edice, má však být dostupnější pro širší veřejnost. Limitovaná edice stála 199 dolarů (4 500 Kč), přesnou (a dle příslibu nižší) cenu běžné verze gramofonu Sound Burger zatím japonský výrobce neoznámil.

Zdroj: Audio-Technica