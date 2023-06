Přenosný gramofon Audio-Technica Sound Burger se vrátil. Je na baterky a s Bluetooth

Loni v listopadu v rámci 60. výročí založení společnosti, vydala Audio-Technica limitovanou edici přenosného gramofonu Sound Burger AT-SB2022. Stalo se tak přesně čtyřicet let po původním debutu.

Audio-Technica ale nepředpokládala, jak obrovský zájem o gramofon bude. Limitovaná edice sedmi tisíc kusů gramonů Sound Burger v červeném retro provedení se vyprodala během několika dní – rychleji, než kdokoli předpokládal. I když původně mělo jít o limitovanou akci v rámci výročí, tak Audio-Technica vyslyšela hlasité ohlasy fanoušků, kteří si limitovaný model nemohli koupit.

Od června má být Sound Burger v prodeji za 229 Euro, což je zhruba 5 500 Kč. Gramofon nese označení Audio-Technica AT-SB727 a bude se prodávat přes firemní web. Proti původní limitované červené edici bude ve třech variantách – černé a bílé. Později (během léta) Audio-Technica bude prodávat i žlutou variantu.

Audio-Technica k tomu říká: „Sound Burger je láska na první poslech, je to cenově dostupný základní stroj, co se týče funkcí i ceny. Pro ty, kteří s vinylovými deskami začínají, je to brána k hlubšímu poznání analogové hudby. Díky připojení Bluetooth a kompaktní, lehké konstrukci je Sound Burger ideálním partnerem na večírky, pikniky nebo do stísněných obytných prostor."

Gramofon má Bluetooth 5.2 lze bezdrátově připojit k Bluetooth reproduktorům nebo sluchátkům. Klasický linkový stereo výstup pro připojení k zesilovači má samozřejmě také. Jak jsme se zmínili, tak gramofon je přenosný, na vestavěnou baterie můžete přehrávat gramodesky až 12 hodin, pro nabíjení (případně napájení) slouží USB-C konektor. Za pozornost stojí, že původní gramofon vážil 1,2 kg, retro verze má hmotnost 0,9 kg, přestože rozměry jsou shodné.

Sound Burger přehrává desky s rychlostí 33-1/3 a 45 otáček za minutu. Pro dosažení přenosnosti i stability využívá raménko systém dynamického vyvážení, otáčky zajišťuje „vysoce přesný stejnosměrný motor“, přenoska má samozřejmě výměnnou jehlu, jedná se o typ ATN3600L. Příslušenství zahrnuje adaptér pro 45 RPM, audio kabel RCA a kabel USB pro nabíjení.

Spuštění prodeje bylo už oznámeno, gramofon se má prodávat exkluzivně na webu www.audio-technica.com. Cenu 229 Euro a jednotlivé barevné varianty už Audio-Technica uvádí, zatím gramofony nejsou dostupné. To se ale má v nejbližších dnech změnit.

Zdroj: Audio-Technica