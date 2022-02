Přestřelka na televizním trhu. Prima zmizí z O2 TV a možná nejen odtamtud

FTV Prima včera vydala zprávu, že od 1. března nebudou její programy dostupné skrz internetovou televizi O2 TV. Společnosti se nedohodly na podmínkách prodloužení smlouvy.

„Bohužel ani přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic,“ uvádí ředitel skupiny Prima Marek Singer. „Vzhledem k tomu, že společnost O2 Czech Republic nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději 1. března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů,“ dodává Singer.

O2 bylo v odpovědi konkrétnější. „Skupina Prima přišla s nepřijatelnými podmínkami – nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným »výkupným« za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. To je pro nás ve chvíli, kdy se na všechny občany České republiky valí jedno zdražování za druhým, nepřijatelné,“ říká Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV.

Podle O2 chce Prima 25× vyšší poplatky než doposud a odhaduje, že pokud z nich Prima nesleví, v následujících měsících mizí z jiných internetových televizí. Funkce pro zpětné sledování je totiž tak oblíbenou funkcí, že ji prostřednictvím internetu nakonec nabídly i kabelové nebo satelitní televize.

Na zvýšení poplatků nejen ze strany Primy, ale též Novy, upozorňuje také NejTV. Ta také uvádí, že na jaře omezí zpětné přehrávání Primy, zatím ale jen tak, že nebude možné přeskakovat reklamy.

Zdroj: Tiskové zprávy O2 a Primy