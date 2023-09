Příběh sluchátek ZMF. Z malé americké ruční dílny do celého světa

Drtivá většina sluchátek má za sebou ten samý příběh – výrobu součástek v Asii, jejich sestavení tamtéž kvůli snížení nákladů a následně rozeslání do celého světa. Některé firmy si jen objednávají díly a finální produkty skládají samy, například v Americe. Výrobce ZMF se od nich liší téměř ve všem – kromě výsledného produktu, jímž jsou sluchátka.

Malá manufaktura z Chicaga

Na začátku příběhu značky ZMF stál Zach Mehrbach a psal se rok 2012. Potřeboval si přivydělat na splácení studentské půjčky pro své studium filmové vědy a založil malou firmu Zach Mehrbach Film. Jenže se nemohl věnovat zamýšlenému filmu a jako první možnost přivýdělku ho zavála do hudebního průmyslu. V minulosti vyráběl hudební nástroje a v návaznosti na to upravoval sluchátka Fostex T50RP.

Jeho první podnikatelský nápad tedy byl pokračovat v úpravě sluchátek, protože si tím vydělal peníze a zároveň v tom našel velkou zálibu. Ze ní se za dva roky stala práce na plný úvazek a ze ZMF se stala firma ZMF Headphones. Zacha totiž nebavilo pouze sluchátka upravovat a vyrábět, ale i vyvíjet.

Vznikla tak první sluchátka, která se lišila od masově vyráběné konkurence. A opak v masovosti byl i ve vývoji, na návrhu měniče, na detailech konstrukce i celkovém designu pracoval zejména sám Zach Mehrbach. Nejviditelnějším rozdílem od běžných modelů byla konstrukce z ručně opracovávaného dřeva.

Ručně opracovávané dřevěné mušle

Sluchátka ZMF je možné zakoupit ve více provedeních, předně si kupující může vybrat z několika druhů dřeva. Nabídka se liší nejen podle modelu, ale i podle aktuální sezóny a zásob dřeva. Různý materiál dřeva nemá vliv třeba na frekvenční odezvu sluchátek, ale velmi jemně se projevuje na tom, jak utlumí zvuk. Podle Zacha Mehrbacha jsou ovšem rozdíly tak minimální, že rozhodování o konkrétním dřevu je spíše o vzhledu.

Tím ale možnosti přizpůsobení si sluchátek nekončí. Na výběr jsou různé barvy konstrukce, u mostu si můžete vybrat nejen barvu, ale i konkrétní materiál. Rozhodovat se můžete mezi skutečnou kůži a veganským semišem. Ani tím však možnosti přizpůsobení si vzhledu nebo zvuku nekončí, už jen nejsou navázané přímo na výrobu.

Jak je patrné z bohatého výběru, sluchátka jsou běžně dělaná přímo na zakázku pro konkrétního zákazníka. Proces tedy začíná objednávkou a posléze zaměstnanci začnou ručně opracovávat dřevo a kompletovat sluchátka. Všechny části jsou ručně složené v Americe a navržené ZMF, některé součástky si však firma objednává od subdodavatelů.

Zach Mehrbach je kromě zvuku perfekcionistou vyžadující zákaznický servis a při detailech návrhu sluchátek. Při jednom z dotazů zákazníků například odhalil, že si nechává vyrábět šrouby přesně na míru pro co nejšetrnější zacházení se dřevem a pro maximální životnost sluchátek.

Otevřená, či uzavřená?

Je více než zřejmě, že ručně vyrobená sluchátka v USA s takto detailním přístupem nebudou levná. Zach Mehrbach se snaží o něco jiného než velké firmy s masovou výrobou a jedním z důsledků je i vyšší cena 30 000 Kč a více. Logicky nemůže s ruční výrobou jít o mainstreamovou značku sluchátek, ale jde o osobní a netradiční zkušenost nejen po stránce konstrukce, ale i zvuku.

Sluchátka ladí sám zakladatel firmy a zvukově má dva cíle. Tím prvním je najít velmi dobré ladění, které se líbí nejen jemu, ale i posluchačům, kteří napříč různými modely spatřují Zachův podpis. I přes to je druhým cílem od sebe jednotlivá sluchátka zvukově odlišit. Nejde tedy o to, že jedna sluchátka jsou lepší než jiná, ale že mají jiný charakter zvuku. Pokud by sluchátka jen vylepšil, na starý model už nenarazíte na trhu.

Díky tomuto přístupu se prodávají čtyři řady produktů. Z dostupných modelů se jedná o uzavřený Atticus a otevřený Aeolus s cenou přes 30 000 Kč. Řada Atrium s běžnějším celulózovým měničem a řada Vérité s měničem pokrytým berylliem stojí shodných 66 000 Kč. Vlajkový model ZMF Caldera jako jediný využívá magnetoplanární měnič, stojí 93 000 Kč a existuje jen v otevřené verzi.

Sluchátka od ZMF jsou specifická i v dalším ohledu – téměř vždy máte na výběr mezi otevřenou a uzavřenou konstrukcí. Ta je často posluchačovou preferencí, ale velcí výrobci nedávají tyto dvě možnosti na výběr. A pokud ano, často se jedná o velmi odlišné modely.



Model ZMF Caldera

Možností a kombinací je tedy tolik, až z nich přechází oči. Čeští posluchači mají ovšem nákup poněkud zjednodušený, protože zdejší oficiální prodej není na míru – doba výroby a přepravy by se neúměrně protáhla. Na výběr tedy mají z nejoblíbenějších možností, ale to neznamená, že si zvuk nemohou přizpůsobit podle sebe.

Audigo.cz jako oficiální prodejce do balení u dražších sluchátek ZMF dává dva páry náušníků, jedny semišové a jedny kožené. To u vybraných modelů platí i pro kabely, které mají jiné zakončení. U některých modelů je i v české nabídce možné vybírat třeba mezi koženým a semišovým materiálem mostu.

Sázka na osobitost

ZMF si s náušníky dalo hodně práci a kromě vývoje více typů materiálů pro vlastní modely prodává i náušníky pro jiná sluchátka. Stejně tak vyrábí vlastní kabely s různými zakončeními, z různých materiálů, a dokonce i herní kabel se zabudovaným mikrofonem. Každopádně na straně sluchátek mají kabely vždy zakončení v podobě miniXLR.

Sluchátka od ZMF mají i mnoho dalších společných prvků než jen vstupní konektory. Například se jedná o velmi podobné mosty a jejich konstrukci i způsoby přizpůsobení si sluchátek na míru. Mnoho sdílených vlastností je i u měničů. Zach Mehrbach se dlouho vyjadřoval, že pro něj osobně jsou zajímavější dynamické měniče, takže převážná většina sluchátek využívá právě jejich služeb.

Měniče spolu sdílí vyšší impedanci 300 Ω, což se změnilo až s příchodem ZMF Caldera, která mají 60 Ω – to je stále více než běžná magnetoplanární sluchátka. Rozhodně tedy využijete kvalitnější a výkonnější sluchátkový zesilovač. I přes použití dřeva sluchátka nejsou příliš těžká a nejtěžší modely dosahují 500 gramů, na čemž má velký podíl i robustní konstrukce.

Budoucnost sluchátek ZMF se nejspíše nebude příliš lišit od současnosti. Zach Mehrbach se několikrát nechal slyšet, že nechce škálovat výrobu na řádově vyšší čísla jen kvůli snížení ceny. Podle něj by tím utrpěla kvalita a zákaznický servis. Dlouho mluvil o dostupném modelu, který nakonec dostal cenovku přes 30 000 Kč – o moc níže se při ruční výrobě a s použitím dřeva nedostanete.

Většina výdělků jde opět do vývoje a do vybavení dílny, kde dnes pracuje asi dvanáct lidí včetně Zacha Mehrbacha. Určitě se pokrok nezastaví a v budoucnu ZMF představí další zajímavá sluchátka s unikátním zvukem i konstrukcí.