Prima našla s O2 TV společnou řeč. Její programy nezmizí, ale v archivu bude reklama

Více než půl milionu uživatelů O2 TV nakonec o programy FTV Prima nepřijde. Ani v březnu, ani v červnu. Obě společnosti spolu uzavřely novou dohodu, podle níž může O2 ve své internetové televizi vysílat osm kanálů Primy živě i v archivu skrz funkci zpětného zhlédnutí.

Jak ale vyplývá z podmínek Primy, zpětné zhlédnutí nesmí přeskakovat reklamu, jako to dělalo doposud. Za to by muselo O2 hradit výrazně vyšší poplatky a alternativy jsou dvě – buď ve vysílání zůstane klasická reklama, kterou ale půjde přeskočit až po určitém čase, nebo se do něj vloží nové reklamy stahované z internetu. Jaký model O2 využije, zatím nevíme. Z aktuálního vyjádření to však vypadá, že reklama v archivu opravdu bude.

„Díky oboustranné dohodě budou moci naši zákazníci i nadále sledovat v rámci O2 TV všechny kanály Skupiny Prima. Tím to pro nás ale zdaleka nekončí, je to jen začátek. V následujících měsících nás totiž čeká nelehký úkol - do 1. června budeme připravovat nové, skutečně funkční řešení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí,“ uvádí Richard Siebenstich, komerční ředitel O2.

„Naším cílem vždy byli a budou spokojení diváci. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic, a to zpětně s platností od 1. ledna 2022. Diváci tak mohou v O2 TV nadále sledovat oblíbené pořady skupiny Prima – nejen v živém vysílání, ale také zpětně ze záznamu,“ říká Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.