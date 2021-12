Příští rok dorazí OLED EX. LG slibuje tenčí rámečky a o třetinu vyšší jas

Společnost LG Display oznamuje, že částečně vyřešila jednu bolístku OLED panelů. Oznámila novou technologii OLED EX (Evolution and eXperience, vývoj a zkušenost), se kterou se jí podaří navýšit maximální jas displejů až o 30 %.

OLED má ve srovnání s LCD spoustu výhod, ale jeho maximální dosažitelný jas je poloviční nebo třetinový, takže obraz s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) nemusí být tak přesvědčivý. Jestliže nejlepší OLED TV září zhruba 800 nity (a to jen na malé části obrazu), nejlepší LCD ve špičkách zvládají už skoro 2000 nitů. OLED EX by ale mohl onu tisícovku pokořit již příští rok.

Společnost začne nové velkoformátové panely vyrábět od druhého čtvrtletí 2022 v obou svých továrenských komplexech, tedy v korejském městě Pchadžu a čínském Kantonu.

LG se jas podařilo zvýšit úpravou panelů. V organické vrstvě firma dosud využívala uhlovodíkové sloučeniny, ale v nových diodách nahradí vodíkové molekuly jejich těžší formou deuteriem. To je přírodě 6000× vzácnější, ale LG prý našlo způsob, jak jej efektivně extrahovat z vody.

Deuterium tak zlepší vlastnosti OLEDů, ale LG si pomůže i softwarem. Mluví o chytrých algoritmech, které budou přesněji řídit napětí na diodách a podle obrazu odhadovat, kde je třeba směrovat energii.

OLED EX pak jako bonus umožní vyrábět panely s tenčími rámečky. V úhlopříčkách 65 palců by se měly ztenčit o třetinu na 4 mm. O 30 % pak budou tenčí i samotné panely.

Prvních televizorů s technologií OLED EX od LG a dalších výrobců bychom se mohli dočkat ve druhé polovině příštího roku.