Příští rok se možná dočkáme podpory režimu Filmmaker i pro Dolby Vision

Obrazový režim Filmmaker Mode si prosadili především tvůrci filmů, protože prakticky všechny nové televizory využívají moderní interpolace pohybu. Kromě potlačení rozmazání obrazu ale interpolace také způsobuje, že filmy vypadají jako telenovely. Zkrátka se vytrácí filmový efekt a zážitek.

V praxi to funguje tak, že Filmmaker Mode byl zaveden v roce 2019 jako způsob, jak divákovi zaručit, aby na svém televizoru dostal takový obraz, jak záměr filmaře. Při zapnutí režimu Filmmaker Mode na televizoru se vypne vyhlazování pohybu, případně další vylepšení obrazu a měly by být také zajištěny přesné barvy a jas dle obrazových standardů.

Režim Filmmaker Mode v současné době funguje u obsah v SDR a HDR10. Dle dostupných informací ale UHD Alliance spolupracuje s výrobci televizorů na režimu Filmmaker Mode i pro Dolby Vision.

Režim Dolby Vision Filmmaker Mode je důležitý proto, že současné TV nabízí maximálně Dolby Vision IQ režim. Což je dobrá volba, neboť automaticky kompenzuje okolní osvětlení místnosti a upraví nastavení barev, ale není to totéž jako režim Filmmaker Mode, protože TV nevypíná u obrazu zpracování pohybu. Je pravda interpolaci pohybu můžete vypnout ručně, ale popírá to účel předvolby – prostě stiskem jednoho tlačítka nastavit obrazový režim, který vám zkrátka film ukáže tak, jak to zamýšlel režisér.

V ideálním případě by režim Dolby Vision Filmmaker Mode kombinoval Dolby Vision IQ se zpracováním pohybu s proměnlivou snímkovou frekvencí tak, aby výsledek byl co nejlepší.

Rozšíření režimu Filmmaker Mode na obsah Dolby Vision bylo schváleno koncem roku 2022 a „je v přípravě, aby jej výrobci televizorů implementovali“ v budoucnu - pravděpodobně v TV modelech pro rok 2024. Dle webu TechRadar tuto informaci řekl Michael Zink, prezident a předseda UHD Alliance, při představování nových televizorů LG pro rok 2023.

Už loni oznámila UHD Alliance vylepšení režimu Filmmaker Mode, u modelových řady 2022 by se měl lépe přizpůsobit různým světleným podmínkám prostředím, a to za pomoci vestavěného světelného senzoru televizoru. Tak to ostatně dělá právě výše zmíněné Dolby Vision IQ.

Zdroj: TechRadar