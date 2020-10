Pro balík prachů: Liam Neeson v akčním filmu jako chlap, se kterým si fakt nechcete zahrávat

Byl doby, kdy Liam Nesson byl u diváků zapsán především jako herec charakterních rolí. To však v roce 2008 zcela změnil nízkorozpočtový film 96 hodin (Taken). Od té doby je zaškatulkován jako akční herec a přestože je mu už 68 let, tak zatím nepolevuje.

Nový film Pro balík prachů (Honest Thief) se drží opět osvědčeného konceptu. Liam Nesson si zahraje stárnoucího slavného zloděje, který se kvůli nové lásce pověsit řemeslo na hřebík, vzdát se FBI, odevzdat peníze a napravit své hříchy. To však neproběhne snadno, neboť i agenti FBI dojdou k názoru, že peníze by bylo škoda vracet, když už jednou jsou považovány za zmizelé. V cestě jim ale stojí Liam Nesson, který se nechce tak snadno vzdát svého cíle – poctivého života. Začíná hra na kočku a na myš, ale vzhledem k tomu, že zloděj Tom je shodou okolností bývalý voják a specialista na výbušniny, tak se je jasné, že se role velmi rychle prohodí.

Liam Nesson si opět zahraje chlapa, se kterým není radno si zahrávat. O režii a scénář se postaral Mark Williams, pro kterého jde o druhý film po průměrném akčňáku Muž na pravém místě. Na druhou stranu, o kameru se postaral

zkušený Shelly Johnson (natočil Captain America: První Avenger, Expendables: Postradatelní 2, Poslední pevnost). Výsledkem by mohl být vcelku povedený, vizuálně zajímavý akční film, který ocení především fanoušci tohoto žánru.

Premiéra je tento čtvrtek, 8.10.2020.