Pro-Ject MaiA S3 s D/A převodníkem a Bluetooth 5.0 s aptXHD potěší ty, kdo mají rádi malé minimalistické zesilovače

Pro-Ject přidal do své nabídky nový stereofonní integrovaný zesilovač MaiA S3. Svými rozměry 20,6 x 5,5 x 15 cm patří mezi ty malé a velmi kompaktní; je určen do místností o velikosti do 25m2. Nabídne výkon 2x 23 W/40W při 8/4 Ω a odstup s/š 97 dB.

Přes svou malou velikost disponuje celkem osmi vstupy. Tři vstupy jsou standardní analogové, dva jsou digitální optické a jeden digitální koaxiální (PCM až 24-bit / 192 kHz) – o převod se stará kvalitní DAC Cirrus Logic CS4344 24-bit / 192 kHz Multi-bit Delta Sigma. Nesmí chybět ani vstup Phono pro MM přenosku (nebo MC přenosku s vysokým výstupem) a samozřejmostí v dnešní době je také bezdrátový Bluetooth 5.0 s podporou kodeku aptX HD.

Na čelní straně pak je k dispozici ještě sluchátkový výstup (6,3mm Jack), pro případné připojení výkonového zesilovače či subwooferu nechybí ani variabilní výstup z předzesilovače.

Zdroj: Pro-Ject

Nejoblíbenější zesilovače Pro-Ject

Pro-Ject MaiA S3 nabízí 5 obchodů za ceny od 14 990 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené zesilovače Pro-Ject