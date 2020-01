Pro-Ject T1: skvělý základ pro ty, kdo chtějí dostupný a kvalitní gramofon [test]

Pro-Ject T1 je základem firemní nabídky, patří k tomu nejlepšímu, co si ve třídě "pod 10", můžete koupit. Není to klasicky audiofilský nástroj, ale rozhodně je to gramofon, který důstojně vypadá, díky odolnému skleněnému talíři překvapivě dobře odolává vibracím a navzdory velmi jednoduché přenosce prostě dokáže důstojně hrát. Navíc je i ve verzi s Bluetooth.

Plusy Výjimečně atraktivní cena

Skleněný talíř pomáhá v dané ceně ke skvělé odolnosti vibracím

Bas v decentní podobě v rámci segmentu

Pěkný vzhled Minusy Limity dané přenoskou 9 /10 Hodnocení

Nadšení rakouského výrobce Pro-Ject pro gramofony se táhne až do roku 1991, kdy se Heinz Lichtenegger rozhodl, že nabídne světu dobrý zážitek z poslechu vinylů za rozumné ceny. A právě i firemní vytrvalost byla patrně jedním z hybatelů renesance obliby LP a gramofonů, která právě teď kulminuje. Pro-Ject pak doslova chrlí nové a nové modely gramofonů a elektroniky, aktuálně třeba novou řadu T, kde najdete až neuvěřitelně dobře vypadající gramofony za pár tisíc Korun.

Vzhled a konstrukce

Základem série je model T1, který představuje svým pojetím variaci na téma toho nejklasičtějšího gramofonu. Základna o šířce 41,5 cm a hloubce 33,5 cm z na CNC strojích opracované dřevotřísky je posazena na poměrně bytelných nožkách. Celý gramofon má pak výšku rovných 10 cm a hmotnost 3,8 kg.

Při pohledu shora dominuje vzhledu talíř z pískovaného skla s tloušťkou 8 mm, na kterém je položená jednoduchá filcová podložka. O pohon se stará integrovaný motorek, roztáčející přes běžný řemínek subtalíř. Motorek se zapíná kolébkovým spínačem pod tělem gramofonu a změna rychlosti otáčení se řeší přehozením řemínku do jiné drážky - řešení jednoduchá, ale plně funkční.

Talíř se pohybuje v poměděném ložisku na ocelové osičce, tolerance ložiska je pouhých 0,001 mm a vychází z ložiska použitého ve vyšší řadě Essential III.

Gramofon je osazený jednoduchým raménkem, které má podobu hliníkové rovné trubičky, z továrny přijde rovnou osazené MM přenoskou Ortofon OM 5E. Výhodou je také to, že nemusíte prakticky nic vyvažovat a korigovat (ne že by k tomu konstrukce raménka sváděla), stačí nasadit závaží dle návodu a je hotovo.

Z raménka vede napevno připevněný signálový kabel přes krabičku schovanou ve spodní části šasi, je to nicméně kabel pěkný, polosymetrický a dobře stíněný.

Výrobce udává proměnlivost otáček pouhých 0,7% a hodnotu Wow&Flutter pod 0,25%, což je s ohledem na cenu prostě dobré. To je i odstup signálu a šumu 65 dB, byť výraznější poklepání na podložku pod gramofonem ukáže, že izolace přenosky od okolního prostředí je jednoduchá - ostatně plně adekvátně cenovce.

Jak to hraje

Gramofon T1 jsem poslouchali v rámci redakčních sestav, tedy primárně s předzesilovačem Grandinote Celio na Norma Revo IPA-140 a Harbeth Monitor 30, ale také na předzesilovači v Emotiva XSP-1, kde následoval XPA-DR2, KEF LS50 a GoldenEar SuperSub X. Ke srovnání byl VPI Scout a raménkem Jelco a přenoskou Hana.

V rámci té nejzákladnější cenové třídy nabízí model T1 poměrně slušný bas - linka baskytary v "Heavy Duty Judy" Pierrejean Gauchera ("Zappe Zappa" | 1997 | Zappo Records | ZR001) nebyla sice kdovíjak objemná, nicméně byla už patrná, s poměrně solidní definicí i čitelností, která by byla přiměřená i v rámci klidně dvojnásobné cenové hladiny. S dobrým phono předzesilovačem má bas už i jistou naznačenou strukturu, což je v segmentu dostupného hi-fi rozhodně chvalitebnou záležitostí.

Ačkoliv v "Muddy Waters" od LP ("Lost on You" | 2017 | Vagrant | 538284881) bylo cítit na rozhraní nejhlubších oktáv a středního pásma spíše měkčí podání, hlas vlastně nebyl vůbec špatný. Trochu tenčí, ale s rozumnou čistotou a celkově poměrně důstojnou prezentací, která by s ohledem na peníze opět dostačovala i v kategorii kolem 10 000,- Kč, což T1 staví rozhodně na vrchol nabídky základního hi-fi. A přestože můžete cítit jistý limit v transparentnosti, mírný upgrade přenosky (byť by se takový nemusel jevit proporčně adekvátní k ceně gramofonu) by to mohl snadno vyřešit.

Jemnost činelů v "People Ain´t No Good" Nicka Cavea ("Live from KCRW" | 2013 | Kobalt | BS006V) zůstávala sice trochu v pozadí, ale jemné ševely činelu slyšel už jsou, navíc nejvyšší tóny nejsou tvrdé, nemají sklony k jedovatosti a jejich přímočarost kupodivu spíše podtrhuje jejich čitelnost.

I dynamika by se zřetelně zlepšila, kdyby se T1 osadil přenoskou z alespoň o kousek vyšší kategorie, nicméně na gramofon v řádu jednotek tisíc Kč byla dynamika v "Modul 29_14" od Nik Bärtsch´s Mobile ("Continuum" | 2016 | ECM | 476 4790) snaživě prezentovaná, zvuk má menší tělo a prezentuje se spíše měkčeji, ale stále je to dostatečně důstojná reprodukce, aby znamenala pozici na vrcholu pelotonu těchto nejdostupnějších gramofonů.

To platí i z pohledu rozlišení, kde je opět limitem hlavně velmi základní přenoska, neb jinak šasi a raménko nabízí slušnou odolnost rušivým vibracím, zejména pak pevný skleněný talíř. I v nesnadné skladbě, jakou je Gilmourova "Take a breath" ("On an island" | 2006 | Parlophone | 0946 3 55695 1 3) se gramofon až překvapivě snažil - přestože tak zvuk zůstává hlavně celistvou plochou, nemáte pocit, že by byla nepřehledná. Hlas už se snaží dostat do popředí a jednotlivé nástroje jsou relativně oddělené, takže máte pocit, že už jste v hi-fi světě.

Stereo báze v "Blanc" Sylvaina Chauveaua ("Nocturne Impalpable" | 2014 | Minority Records | MIN33) byla v pravolevém směru ohraničená reprosoustavami a měla jisté patrné zaostření na prostředek, nicméně zcela v proporci ke své cenové třídě a pocit pravolevé organizace reprodukce tu byl slušný - vzhledem k ceně je to vlastně skvělý výsledek a dá se opět očekávat, že mírný příplatek za lepší přenosku opět zvuk řádně otevře.

Verdikt

Pokud je pak vaším cílem v pohodě poslouchat, tak T1 tuto disciplínu zvládá až překvapivě dobře. Není to klasicky audiofilský nástroj, který by s decentní jemností rozkrýval vrstevnatost vašich oblíbených vinylů, ale rozhodně je to gramofon, který jednak důstojně vypadá, jednak zejména díky odolnému skleněnému talíři překvapivě dobře odolává vibracím a i díky tomu navzdory velmi jednoduché přenosce prostě dokáže zahrát s důstojností, která by klidně mohla stát i kolem 10 000 korun.

Na to, že Pro-Ject T1 je základem firemní nabídky, patří k tomu nejlepšímu, co si ve třídě "pod 10", můžete koupit.

Pro-Ject T1

Cena: 6 990 Kč (základ), 8 590 Kč (s předzesilovačem), 9 390 Kč (+ Bluetooth)

Technické parametry

Výrobce Pro-Ject

Pro-Ject Odstup signál / šum (dB) 65

65 Wow & flutter (%) 0,25 (33 RPM), 0,23 (45 RPM)

0,25 (33 RPM), 0,23 (45 RPM) Rychlost 33 / 45 / 78 RPM

33 / 45 / 78 RPM Přepínání rychlosti Elektronické / manuální (78)

Elektronické / manuální (78) Obsluha Manuální

Manuální Pohon Řemínkový

Řemínkový Raménko 8.6” hliníkové

8.6” hliníkové Přenoska Ortofon OM 5E

Ortofon OM 5E Možnosti předzesilovače MM přenoska, Bypass

MM přenoska, Bypass Analogový výstup RCA (odpojitelný)

RCA (odpojitelný) Digitální výstup Bluetooth

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice