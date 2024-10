Pro LG OLED televizory z roku 2023 je dostupný systém WebOS 24 s podporou Chromecastu

LG začátkem roku 2024 na CESu oficiálně oznámila, že jeho televizory budou dostávat aktualizaci systému pět let. Dle dostupných informací se to má týkat i starších prémiových modelů z let 2023 a 2022. Aktualizaci na systém webOS 24 s podporou Chromecastu původně měly dostat loňské modely až v roce 2025, nicméně dle dostupných informací se tak děje s předstihem už nyní.

Jihokorejská společnost k tomu uvedla: „Vůbec poprvé budou chytré televizory LG nabízet aktualizace systému webOS až po dobu 5 let, abychom vám mohli lépe sloužit. Nyní můžete svůj televizor upgradovat stejně jako svůj chytrý telefon. Vychutnejte si bohatství funkcí a služeb s novou evolucí systému webOS,“

Aktualizace je už k dispozici pro OLEDy z roky 2023, další mají přijít na řadu později. Dle dostupných informací se v těchto dnech majitelům televizorů LG C3 a LG G3 v Evropě začíná objevovat nová verze firmwaru (23.20.50). Ta přináší právě webOS 24, ale i vestavěný Chromecast, v některých zemích přibyl sportovní portál LG, samozřejmostí jsou ale také opravy chyb.

LG slibuje, že v rámci programu „webOS ReNew“ dostanou letošní modely televizorů (tj. 2024) pět plných upgradů systému, tedy z webOS 24 postupně majitelé propracují až k webOS 28. Pětiletý upgrade čeká i OLED a QNED televizory z roku 2023, ty dostanou systémy webOS 24, 25, 26 a 27. A konečně zmíněný program se týká také prémiových modelů z roku 2022 (OLED a 8K LCD), kdy upgrade skončí po pěti letech na webOS 26.

Důležité je, že po instalaci systému webOS 24 už není možný návrat k předchozí verzi, tedy se k systému webOS 23. Je také dobré vědět, že součástí updatů bude také snaha dostat do televizorů více reklam a sponzorovaného obsahu.

Zdroj: FlatpanelsHD