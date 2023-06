Proč byste měli chtít sluchátka s aktivním potlačením hluku. A jak vlastně ANC funguje

Velkým problémem posledních let spojeným s masovým rozšířením poslechu hudby přes sluchátka, je ztráta, či poškození sluchu způsobené hlukem a hlasitým poslechem hudby. Podle Světové zdravotnické organizace je téměř polovina dospívajících a dospělých vystavena nebezpečné úrovni zvuku z osobních audio zařízení.

Pokud si ceníte klidu, ticha a vlastního zdraví, má smysl uvažovat o sluchátkách s potlačením hluku. Sluchátka s ANC umožňují poslouchat hudbu nebo podcasty v relativním klidu, ať už jste v rušné kanceláři nebo v hlučném letadle. Díky tomu se i při nižší hlasitosti můžete do hudby více ponořit.

Jak vlastně ale aktivní potlačení hluku funguje, má nějaké klady a zápory? Na to si odpovíme dál, nejdříve ale krátký výlet do historie.

Pro piloty, až pak pro pasažéry

Sluchátka s aktivním potlačením hluku byla dlouho dobu prémiovou a velmi drahou záležitostí, nic pro běžného smrtelníka. Cesta k dostupnému aktivnímu potlačení hluku (Active Noise Cancelling, zkráceně ANC) byla dlouhá. Vyvinuto bylo v roce 1950 pro letecké účely – aby piloti měli chráněný sluch před hlukem a mohli snadněji komunikovat.

První komerčně nabízená sluchátka s ANC vyrobila v roce 1989 společnost Bose, od roku 1990 je začali piloti ve větším množství využívat. Ale až v roce 1999 je začaly některé letecké společnosti nabízet pasažérům prvních tříd. V podobě, jak je známe dnes, se sluchátka s ANC prodávají od roku 2000. To Bose začalo prodávat svoje první uživatelům dostupná sluchátka řady Quiet Comfort.

Sluchátka Bose Quiet Comfort 1 z roku 2000

Postupně s rostoucím počtem prodaných bezdrátových sluchátek začali i ostatní značkoví výrobci nabízet odhlučněné modely s ANC. Ještě později se tato dříve prémiová a drahá funkce začala objevovat i ve střední třídě. Nyní sluchátka s ANC najdete už i u vysloveně levných modelů neznačkových výrobců.

Jak ANC vlastně pracuje

Mikrofon ve sluchátkách snímá zvuky z okolí a měniče reprodukují zvukové vlny v obrácené fázi. Ve výsledku pak velmi znatelně, nebo částečně blokují zvuk okolního prostředí.

Nejde o pasivní izolaci a pouhé utlumení hluku. Je to aktivní proces, který má na starost elektronika napájená bateriemi. Dříve bylo ANC analogové, dnes je buď digitální, nebo kombinované (hybridní).

Aktivní potlačení hluku potlačuje zejména nižší frekvence. Pasivní zvuková izolace nebo odhlučnění jsou proto u těchto sluchátek také důležité, aby se k uchu nedostal hluk o vyšších frekvencích. Zvuk o vyšší frekvenci má kratší vlnovou délku a jeho potlačení vyžaduje umístit zařízení pro snímání okolního hluku blíže k ušnímu bubínku posluchače.

Sluchátka s ANC snímají venkovní zvuk mikrofony a pak ho v obrácené fázi reprodukují.

Ve výsledku tak bude okolní hluk nižší než bez aktivního potlačení hluku

Výrobci sluchátek s ANC občas udávají úroveň potlačení hluku v decibelech. Toto číslo ale nerozlišuje potlačení při různých frekvencích, takže může posloužit pro základní orientaci, ale nelze ho brát jako bernou minci.

Rozdíly ve sluchátkách s ANC

Účinnost sluchátek s ANC se liší. Souvislé a pravidelné zvuky, jako je hukot metra, zvuk motoru letadla, hučení větráku v kanceláři…, jsou poměrně předvídatelné a sluchátka je snáze potlačí.

K uším se ale snadněji dostanou velmi hlasité, výše posazené zvuky, které se objeví náhle: například alarm, hlasitá mluva, puštěné rádio. Nicméně rozdílné konstrukce sluchátek mohou poskytovat různé výsledky.

Obvykle také dochází k určitému zpoždění při aplikaci potlačení hluku, neboť sluchátka musí stihnout vytvořit protifázi, která by zvukovou vlnu zablokovala.

Nejúčinnější sluchátka s ANC mají vnější i vnitřní mikrofon, které neustále snímají pronikající zvuk. Dražší sluchátka mají obvykle větší počet mikrofonů pro snímání okolních hluků a k tomu jeden vnitřní. Levnější modely pak mají jen ten vnější.

I když dražší modely lépe blokují zvuky z okolí, některé zvuky obvykle stejně dovnitř proniknou. Levnější sluchátka s ANC také potlačí okolní hluk, ale jsou méně přesná a zpracování je pomalejší – a tak i účinek je slabší. Stále bude ale u identických sluchátek vyšší, než když ANC zcela vypnete a spolehnete se pouze na pasivní potlačení hluku.

Některé dražší modely mají optimalizaci ANC, kdy jsou schopny automatické potlačení hluku individualizovat. Neexistuje jedno „nejlepší“ nastavení – vnímání může být individuální, svůj podíl na tom mají fyziologické odlišnosti, či citlivost sluchu.



Některá sluchátka s ANC mají ruční nastavení optimalizace.

V podstatě se nastavuje fáze, tj. jak se aktivní potlačení trefuje do vnějšího zvuku

Nutnost snímání okolí za pomoci mikrofonu přináší typickou slabinu levnějších sluchátek s ANC – mikrofonem se přenáší také hluk větru. Některé modely neumí zejména nárazový vítr odfiltrovat. V závislosti na tom, co posloucháte, a směru, kterým vítr fouká, ho někdy vůbec neuslyšíte, jindy ale může být velmi intenzivní. Prudký vítr bývá nad síly snímací elektroniky, zejména pokud zrovna s někým hovoříte.

Většina sluchátek s potlačením hluku kromě plně účinného ANC umožňuje plynule nastavit, kolik zvuku z okolí se dostane k vašim uším. Jde o tzv. příposlech okolí, obvykle se nastavuje prostřednictvím aplikace. Někdy lze sluchátka nastavit, aby propouštěla okolní lidské hlasy, ale zablokovala hluk (motor auta, dunění dopravy).

Sluchátka do uší vs. sluchátka okolo uší

Sluchátka nepotlačují všechny zvuky stejně. Zaleží na tom, jak zvládnou utlumit jednotlivé frekvence, které člověk slyší. Z fyzikálního hlediska se hůře potlačují vyšší frekvence, u nižších je to jednodušší.

Velké náhlavní modely kryjící i okolí ucha tak snadno potlačí nižší frekvence, ale štěbetající děvčata v kavárně jsou zpravidla nad jejich síly. Naopak malé zcela bezdrátové špunty s ANC dokážou utěsnit zvukovod a mají mikrofon blízko ušnímu bubínku. Což dává předpoklady pro lepší výsledek u vyšších frekvencí, na druhou stranu tady zase může docházet k přenosu nízkých frekvencí (basů a dunění) kostmi okolo ucha.

Pro delší cesty letadlem, či autobusem jsou komfortnější velké náhlavní modely. Na pravidelné cesty do práce, či do školy městskou dopravou budou stačit malé TWS špunty

Nic však není dokonalé. U velkých sluchátek s pečlivě utěsněným okolím ucha dochází zároveň k omezení proudění vzduchu. Takže v létě bývá v circumaurálních modelech (okolo uší) vedro a budete se potit.

U malých sluchátek se nevyrábějí jen špunty, které se vkládají přímo do sluchovodu a utěsní ho. Prodávají se také tzv. pecky, které se vloží do boltce ucha a fyzicky nebrání v přístupu okolního zvuku. Pro co nejvyšší účinnost ANC je ale pasivní utěsnění sluchovodu důležité, takže u pecek nepočítejte s výraznějším potlačení hluku. Peckám s ANC se zkrátka raději vyhýbejte.

Klady a zápory sluchátek s ANC

ANC umožňuje snížit hlasitost. Se sluchátky slyšíte téměř ticho a hudbou nepotřebujete přehlušit okolní zvuky. Hodí se to zejména při cestování v dopravních prostředcích. ANC tedy chrání sluch a zároveň snižuje únavu z hluku. Hlasitost zvuku při poslechu hudby či podcastů může být ve výsledku klidně i třetinová.



Sony umí u lepších a novějších modelů sluchátek hlasitost přímo měřit. Řekne vám aktuální hodnotu, jak dlouho hudbu posloucháte, i průměrnou hlasitost

Pokud ale jdete po rušné ulici, tak neslyšíte vozidla a okolní dopravu. Hrozí tak nebezpečí, že vás něco přejede. Nebo přepadne, protože neslyšíte – zejména ženy – že za vámi někdo jde. Jsou zkrátka situace, kde se sluchátka s ANC z bezpečnostních důvodů nehodí.

Pokud se snadno vylekáte a pouhé poklepání na rameno vás vyděsí, tak utlumení okolního světa za pomoci sluchátek s ANC nepoužívejte v místech, kde jsou kolem vás lidé. Oceníte je ale v kanceláří, doma, či na cestách, když budete sedět v autobuse nebo v metru s krytými zády. Venku si pak můžete třeba zvolit již zmíněný příposlech okolí – mikrofony jsou pak využívány k tomu, aby zvuk zvenku opět částečně přimíchaly k hudbě.

Prémiová sluchátka mohou poznat, kdy sedíte, jdete, běžíte či jedete v dopravním prostředku a podle toho nastaví úroveň příposlechu. Nebo si můžete na mapě nastavit oblasti s různým chováním.



Ukázka podrobného nastavení ANC pro různé situace pomocí ovládací aplikace v telefonu. Pro různé situace si můžete vybrat úroveň příposlechu. Zajímavá je i funkce, která propustí jen frekvence lidského hlasu

Některým lidem mohou být sluchátka s ANC fyzicky nepříjemná. Starší modely s ANC vyvolávaly pocit uzavřenosti a pocit tlaku v uších. Moderní sluchátka už mají otvory pro odstranění tlaku, případně sluchátka lehce šumí. Toto řešení obecně zmírňuje pocit tlaku. I tak ale mohou být někomu sluchátka s ANC nepříjemná – to závisí na individuální anatomii a na tom, jak mozek interpretuje změny frekvencí, které slyšíme.

Při potlačení okolního hluku můžete mít také nepříjemné pocity tlaku v uších. Z toho důvodu někteří výrobci do zvuku přimíchávají slabý bílý šum. Občas ale sluchátka s ANC prostě mají zbytkový šum kvůli nedokonalé elektronice. Pak mohou slyšitelně šumět a záleží i na citlivosti sluchu, zda vám to vadí, či nikoliv.

Posledním záporem může být změna kvality zvuku. To platí zejména při poslechu hudby v tichém prostředí, například doma. U některých modelů je změna charakteru zvuku při poslechu s ANC slyšitelná; budou to vnímat zejména nároční a zkušení posluchači. Mívaly s tím problémy starší modely – u moderních, prémiových sluchátek k tomu dochází méně.

I levná sluchátka s ANC pomohou snížit hlasitost

Funkce aktivního potlačení hluku byla ještě před několika lety drahou, prémiovou záležitostí. Nyní ANC u sluchátek můžete najít ve střední třídě, základní nabídnou i levné modely v cenách pod 2 000 Kč. Nebude jen tak účinné jako u dražších modelů.



Malá sluchátka s ANC oceníte v létě, neboť se vám nebudou potit uši. Jsou velmi nenápadná

Velké náhlavní modely okolo uší mají ANC účinnější, ale malé modely TWS jsou zase praktičtější. V praxi se tak osvědčuje mít obě varianty a střídat je dle ročního období, nebo potřebného využití.

Náročnějším rozhodně doporučíme prémiové modely, která často nabízejí nastavení úrovně ANC, příposlech okolí v několika stupních a další doplňkové funkce. Některá sluchátka umí ANC vypnout, pozastavit hudbu a spustit příposlech okolí automaticky, jakmile promluvíte. Když skončíte, sluchátka sama zapnou ANC a pustí přehrávání.

U levných modelů si dávejte pozor na výdrž s aktivním ANC. Velmi často se stává, že výrobci se chlubí výdrží bez zapnutého potlačení hluku. ANC totiž výdrž baterie snižuje, a to klidně i o 30 %. V technické specifikaci si ověřte, co výrobce uvádí.

Důležitým faktorem u všech sluchátek je komfort, u těch s ANC to platí dvojnásob. Budete je mít na hlavě při cestování i několik hodin (nebo celý den), a tak si při výběru všímejte, jak vám sednou a zda jsou pohodlná. Pokud vám už na začátku něco drobného vadí, tak po pár hodinách vám to už dokonale poleze na nervy. U dražších modelů si často připlácíte nejen za lepší ANC, ale také za kvalitnější materiály a propracovanější ergonomii.

Poslední rada zní: vybírejte na vlastní uši. Vyzkoušejte jak zvuk a potlačení okolního hluku, tak pohodlí.