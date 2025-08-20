Proč nemám rád AI režimy u televizorů. Umělá inteligence možná ví, co je „hezčí“, ale ne, co je správné

V posledních letech výrobci televizorů rádi přidávají do seznamu funkcí „AI režim obrazu“. Marketingově vypadá AI obraz skvěle – umělá inteligence analyzuje každý záběr, pozná, co je na obrazovce, a podle toho přizpůsobí barvy, kontrast, jas i ostrost, aby byl výsledek co nejpůsobivější.
Na papíře to zní jako sen – obraz optimalizovaný v reálném čase, ve výsledku se pak vytěží potenciál televizoru na maximum a vy dostanete to „nejlepší“. A kdo by nechtěl to, co vypadá „nejlépe“. Jenže to „nejlépe“ dle AI není definováno žádným standardem. Je to jen algoritmická představa o tom, co by se vám mohlo líbit.
Co AI vlastně dělá
Princip je jednoduchý – televizor vezme každou scénu, zkusí ji rozpoznat a podle toho sáhne do nastavení obrazu. Vidí trávu? Udělá ji sytější a zelenější. Oblohu? Přidá modrou a kontrast. Na první pohled pak máte pocit, že AI v tmavé scéně pomáhá odhalit detaily, neboť zesvětlí stíny. A když se na obrazovce objeví tvář, často projede „beauty“ filtrem, aby vypadala hladší.
Kontrastní obrazy jsou na OLED a Mini LED TV efektní a často se používají při ukázkách schopností, ale chybí u nich srovnání s realitou
Ve výsledku máte v jednom filmu klidnou podvečerní scénu, která je najednou příliš jasná, protože algoritmus se rozhodl „pomoci“. A o pár minut později jinou scénu, kde je tráva tak zářivě zelená, že by ji NASA mohla pozorovat z oběžné dráhy. Typicky se to děje u sportu, u kterého mají „inženýři“ starající se o algoritmy a nastavení jednotlivých režimů asi pocit, že typický sportovní fanoušek potřebuje neonově zářící trávu a naprosto barevně ujeté, přepálené dresy hráčů. Proč? Aby se nenudil? Aby rozeznal, kdo proti komu hraje?
Problém: nekonzistence
AI režim jednoduše nemá pevný bod, kterého by se držel. Kino a kalibrované režimy jedou podle standardů – Rec.709 pro SDR, DCI/P3 pro HDR, barevná teplota D65, správná gamma podle typu obsahu. Tyto normy nejsou náhodné, vznikly proto, aby tvůrci věděli, jak bude jejich práce vypadat na různých obrazovkách. Aby výsledek byl konzistentní bez ohledu na to, na čem si film, seriál či TV vysílání pustíte.
AI režim oproti tomu mění charakter obrazu i v rámci jednoho pořadu. V přírodním dokumentu tak obloha může v jedné scéně odpovídat tomu, co znáte z vlastní dovolené, a v další se z ní stane tropická pohlednice se supersytou modrou, kterou jste v životě neviděli.
Identický záběr v AI režimu a v Filmmaker Mode – Samsung S95F
Problém je vidět i u Dolby Vision obsahu. Například ve filmu Avengers: Infinity War jsou kouzla a energetické zbraně masterovány tak, aby svítily zřetelně jasněji než zbytek scény – efekty tak přitahují pozornost a budují atmosféru. AI režim ale často zesvětlí i okolí „aby bylo všechno lépe vidět“, čímž kontrast mizí. Výsledek? Obraz sice jasnější, ale emocionálně plošší.
Kino a kalibrace mají smysl
Režim Kino nebo Kalibrovaný se drží referencí. Znamená to, že barvy, jas a kontrast jsou přesně tak, jak je viděl režisér a kolorista ve studiu a jak předpokládal, že to uvidíte i vy. Ano, pro někoho to může působit méně „efektně“ než přeplácaný Živý režim, ale je to věrné. Je to obraz, který u filmu vznikl třeba s jasným uměleckým záměrem, u přírodopisných dokumentů pak při korektním nastavení uvidíte, jak zvíře, ryba či pták vypadá v reálu.
Referenční nastavení znamená, že při korektním a přesném nastavení obrazu dostanete na různých televizorech stejný obraz. Nebude asi tak dokonale přesný, jako na profesionálním, drahém náhledovém monitoru ve studiu, ale bude se mu více či méně blížit.
Zapnutím AI režimu si ale v podstatě říkáte: „Ti lidé, co na tom pracovali měsíce a roky, to možná mysleli dobře, ale já věřím víc algoritmu, který během tří sekund přebarví oblohu.“
Kdy AI režim funguje
Abych byl fér – AI režim se s každou další generací televizorů zlepšuje. Není tak agresivní jako tovární „Standard“ nebo „Živý“ režim, které mívají extrémně studenou bílou nebo přepálené barvy, AI je zkrátka menší zlo. V obchodě na prodejně dokáže zaujmout, doma pak při sledování 4K HDR ukázek z YouTube ohromíte kamarády. U filmu či seriálu se už krotí a nabídne vám přeci jen věrnější výsledek.
Například Philips optimalizuje své AI tak, aby rozpoznalo tváře a pleť a nechalo je přirozené bez zásahu. Teprve zbytek doostří a barevně doladí tak, aby více využil schopnosti televizoru a vy jste díky doostření viděli více detailů. Platí také fakt, že velmi malé procento diváků (prý pouze 5 %) si po instalaci změní obrazový režim na jiný než tovární. Zde AI může mít smysl. Stejně jako oceňuji, že vyšší výkon a AI algoritmy přinesly pokrok v upscalingu starších filmů a seriálů.
Nicméně při běžném sledování filmů a seriálů ale dřív nebo později zjistíte, že obraz je neklidný, barvy se mění podle nálady algoritmu a temnou atmosféru hororu klidně promění, a kdo by se bál za denního světla.
Zde máte orientační rozdíly, v čem se zhruba AI a Filmmaker liší.
|Parametr
|AI režim (tovární)
|Filmmaker/Kino režim
|Jas HDR (10% okno)
|1200–2400 nitů (proměnlivý)
|950–1100 nitů (stabilní)
|Gamma (SDR)
|1.8–2.0 (závislá na scéně)
|2.2–2.4 (konzistentní)
|Barevná teplota
|7000–9000 K (studenější)
|6500 K (D65 standard)
|Saturace barev
|+10–20 % nad referencí
|odpovídající standardu
|Kontrast v tmavých scénách
|Dynamicky upravovaný
|Stabilní dle masteringu
|Zpracování pohybu
|Velmi plynulé, často telenovela efekt
|Dopočítávání minimální nebo vypnuté
Proč nemá rád AI? Protože nevím, na co koukám. A když je něco špatně, nevím, kde je chyba. V nastavení? V panelu? Ve filmu? Je to, jako kdyby vám někdo během koncertu neustále ladil ekvalizér podle toho, jaký nástroj zrovna hraje. Z technického hlediska fascinující, ale celek se tím rozpadá. AI režim možná „vymáčkne“ z panelu maximum, ale já nechci maximální výkon – chci vidět to, co tvůrci zamýšleli. Jak film vlastně byl natočený. Se všemi klady i zápory. A případně to sám doladit dle potřeby.
Stejný QD OLED panel, naprosto jiný výsledek
Příkladem různého přístupu k celkovému naladění televizoru jsou QD OLED modely Samsung S95F a Sony Bravia 8 II MK2. Oba mají QD-OLED panel, ale primární nastavení po vybalení je opačné. Ten první díky AI jede na maximum, umělá inteligence se tam projevuje jasně, cílem je zaujmout na první pohled. Je to televizor, který chce okamžitě „wow“ efekt, bez kompromisů.
Naopak Bravia 8 II jde v továrním nastavení cestou jemnosti, přesnosti a klidu pro diváka. AI režim tam vůbec není. Fabrika nastavila obraz tak, že je od prvního zapnutí příjemný a vyvážený, barvy nejsou křiklavé, jas nepřepaluje sítnici, ale zároveň má dost rezervy pro HDR a ukáže všechno, co má. Systémově je Sony o poznání stabilnější, konzervativnější, méně přehnaný, což ve výsledku znamená lepší dlouhodobý zážitek.
Pokud byste dali televizory vedle sebe, Samsung se v základním nastavení jeví jasnější, barevnější, efektnější. Sony naopak šedší, nevýrazné. Samozřejmě oba umí i opačné nastavení – u Samsungu lze AI vypnout a přepnout do Filmmaker Mode, Sony zase dokáže zvýšit jas a barvy.
U televizorů je vidět, že každý výrobce míří na jiného zákazníka. S95F je jako kolotoč s blikátky, Bravia 8 II je divadelní scéna s perfektním osvětlením. Obě možnosti jsou fajn, ale každý hledá něco jiného.
Dobrý sluha, ale špatný pán
AI obrazové režimy jsou výstavní skříní schopností moderního televizoru. Ukážou, že panel zvládne víc jasu, kontrastu i saturace. Jenže filmy a seriály nevznikají proto, aby vám televizor dokazoval, co umí – ale aby vám předal příběh, atmosféru a emoce tak, jak byly zamýšleny.
Proto AI režimy nevyhledávám. Raději se držím standardů a nechám obraz takový, jak ho tvůrci natočili. Ne proto, že bych byl purista – ale proto, že věřím, že ti lidé na druhé straně kamery nejsou břídilové.
Ještě před pár lety bylo těžké najít dobře nastavený televizor, často jste museli sáhnout po kalibrační sondě a doladit obraz ručně. Dnes už díky Filmmaker Mode nabízí drtivá většina televizorů (více či méně) korektní obraz přímo z továrny. Současně ale stále více výrobců přidává „kouzelný“ AI režim, který láká běžného diváka svou „chytrostí“.
Bude už jen na vás, zda necháte vládnout AI, nebo dáte přednost referencím. Já raději vím, na co koukám. A co vy? Máte rádi AI režim u televizorů?
