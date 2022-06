Proč si předplatit Voyo? Třeba kvůli těmto filmům

Dva vědci jsou vybráni jako pokusní králíci pro časový experiment. Jsou uloženi k hibernaci a po třech letech by měli být přivedeni zpět k životu. Mezitím však vypukne třetí světová válka a život na Zemi je vyhlazen. Když se probudí, ukáže se, že uplynulo nejen padesát let, ale také že jsou jedinými žijícími jedinci mužského pohlaví v nové podzemní společnosti složené výhradně a pouze z žen.

Oblíbený film je naplněný svěrákovským inteligentním humorem a Menzelovým smyslem pro poezii všedního dne. Na 10. mezinárodním filmovém festivalu v Montréalu získal Zvláštní cenu poroty a dostal se do užšího výběru na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film.

Tvůrci se v dlouhých epizodách soustřeďují na rodinné rituály (Vánoce, návštěvy, svatba), z nichž vytěžili množství gagů. Oproti hašteřivým otcům jsou obě maminky chápavé a vlídné. Do typických generačních sporů nenápadně, ale důsledně zasahuje politika, nejfatálněji v podobě okupace Československa v srpnu 1968.

Sedm životů, sedm sourozenců, jedna společná identita. V jednom bytě se už třicet let skrývá a žije sedm sester, vypadají stejně, přesto je každá jiná a každá je svá. Tají svou existenci před okolním světem – tváří a chovají se tak, že existuje pouze jedná dívka. Vše funguje, dokud jedna ze sester nezmizí.

Vynikající film byl natočený podle Hrabalovi předlohy. Kdo ho zná, rád se podívá znovu; kdo nezná, měl by to napravit.

V maloměstském pivovaru se snaživý a úzkostlivý správce Francin předem děsí překvapení, která mu stále připravuje jeho bratr Pepin a ke kterým se s chutí přidává i manželka Maryška. Ta je schopna uspořádat nečekanou zabijačku, dokonale pohostit nepřístupné členy správní rady, vylézt na vysoký pivovarský komín a nechat si přistřihnout dlouhé vlasy do módně krátkého účesu. Příjemná a zábavná podívaná je plná dobré pohody a lákavě pěnivého piva, které Magda Vášáryová dokáže vypít s neodolatelným půvabem.

Chudý jazzový hudebník se zamiluje do dívky, která se snaží prorazit v Hollywoodu. Začínající herečka Mia servíruje latté filmovým hvězdám v přestávkách mezi konkurzy a Sebastian si vydělává hraním na koktejlových večírcích v zapadlých barech. S přibývajícím úspěchem jsou postaveni před rozhodnutí, která začínají narušovat křehkou strukturu jejich milostného vztahu. Hrozí, že sny, které si tak usilovně udržovali, je rozdělí. Vydrží jejich vztah, když oba dva budou mít kariéru?

Brendan je učitelem fyziky na střední škole, má ženu a dítě, ale také velké dluhy a hrozí mu, že přijde o dům. Dříve býval zápasníkem, a tak se rozhodne přihlásit do soutěže a bojovat o hlavní výhru pět milionů dolarů. Domů se však vrací válečný veterán, jeho mladší bratr Tommy, který potkává svého otce, bývalého vynikajícího trenéra, teď už spíše alkoholickou trosku, kterého přemluví, aby ho trénoval na stejný zápas.

Casino

V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob. Sam Ace Rothstein je bývalý hazardní hráč, dosazený mafiánským gangem do Las Vegas na vedoucí místo velkého kasina, které se jeho přičiněním stane mimořádně úspěšným. Osobní bezpečnost mu zajišťuje jeho nejlepší přítel, brutální gangster Nicky Santoro. Osudový zvrat přinese profesionální podvodnice, do níž se Rothstein zamiluje a jíž bezmezně věří.

Casino je velice podrobnou studií doby, kdy mafie bez problémů dosáhla všech svých cílů, ale místo trvalého fungování se ze své vlastní podstaty začíná hroutit. Jde o jeden z nejlepších filmů Roberta de Nira a devadesátých let vůbec.

Hodnocení IMDb: 82 %

Žánr: Drama

Režie: Martin Scorsese

Hrají: Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods, Don Rickles, Alan King, Kevin Pollak

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 178 minut

Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing a titulky), Starmax (bez dabingu a titulků)