Proč si předplatit Voyo? Třeba kvůli těmto seriálům

Kromě samotného procesu vyšetřování ale příběh odkrývá i soukromí Alice. Vychází najevo, že se v minulosti nechovala ideálně. To ještě více podrývá důvěru okolí v Alicinu verzi toho, co se jí a ostatním ženám mělo stát.

Ústřední postavou Guru je Alice, která oznámí na policii, že byla znásilněna. Její výpověď však nejdříve u policistů a následně u lékařů vzbuzuje nedůvěru. Jejího případu se ujímá vyšetřovatelka Petra. Ta v rámci pátrání začne rozkrývat zneklidňující skutečnosti a pojme důvodné podezření, že guru Marek spáchal v rámci rádoby terapeutických lekcí jógy sexuální násilí až na desítkách žen. Je třeba jej co nejrychleji zastavit, zahájit trestní stíhání a postavit před soud.

Liza je čtyřicetiletá, čerstvě rozvedená svobodná matka. Nyní hledá práci, což – jak brzy zjistí – je pro ženu jejího věku velmi obtížný úkol. Poté, co se jí dostane komplimentu od mladšího muže, se rozhodne, že podstoupí vizuální proměnu. Tu si vezme na starosti její přítelkyně Maggie. Úkolem je, aby Liza vypadala, že jí je přes dvacet.

Slavný český sitcom sice už má pár let, ale na popularitě rozhodně nic neztratil.

Říkal si Tomi Paci a svět šoubyznysu a fanynky mu ležely u nohou. Teď na zašlou slávu jen vzpomíná a se svým svérázným bratrem Ozzákem vychovává sedmnáctiletou dceru Ivu. když mu jednoho dne do jeho krámu s hudebními deskami vpadne jeho věrná fanynka Marcelka, začnou se dít věci. Navíc v domě bydlí Simona, výčepní z nedaleké hospody U Jezevce, kde se Ozzák zdržuje víc než doma.

Bývalý britský voják prochází stinnými zákoutími Whitehallu a Washingtonu, kde funguje nesvatá aliance mezi zpravodajskou komunitou a tajným obchodem se zbraněmi. Zaplete do vysoké hry, která má za cíl usvědčit mocného zbrojařského magnáta. Aby se dostal přímo k němu, musí se sám stát zločincem.

Slavný večerníček o dvou šikovně nešikovných kutilech, kteří nejdříve vše zvrtají, aby si nakonec ke svému cíli dokázali najít cestu. Populární grotesky znají ze svého dětství prakticky všichni dospělí, ale i současné děti je milují. Tady jsou všechny díly. A je to!

Británie se ocitla v sevření mrazivé recese... klesající mzdy, rostoucí ceny, občanské nepokoje – jen bankéři se usmívají. Píše se rok 1783 a Ross Poldark se vrací z americké války za nezávislost do svého milovaného Cornwallu, aby našel svůj svět v troskách. Jeho otec je mrtvý, rodinný důl dávno zavřený, dům rozbořený a milá se zavázala, že se provdá za jeho bratrance. Ross však zjišťuje, že naději a lásku lze nalézt i ve chvíli, kdy to v divoké, ale krásné cornwallské krajině nejméně čekáte.

První republika

Sága mapující atmosféru první republiky od r. 1918 do r. 1945. V centru dění jsou pestré osudy rozvětvené rodiny Valentových, která zbohatla na válečných zakázkách a stěhuje se z venkova do Prahy, do Podolí. V této části Prahy jsou zatím jen louky, pár starých továrních komínů a poválečná chudoba. Podnikaví Valentovi však Podolí změní. Ovšem ne sami a ne lehce. V jejich rodině panuje rivalita mezi bratry. Je zde tajemství, které s sebou nese pátrání po staré předválečné vraždě, a postavy prožívají také své osudové lásky.

Seriál pokrývá různé vrstvy společnosti, od elit až po dělnickou a rolnickou třídu. Osudy hrdinů se prolínají s událostmi tehdejší doby a připomenou divákům některé významné momenty naší historie.

