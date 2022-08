Proč si předplatit Amazon Prime? Třeba kvůli těmto filmům. Čelisti, Tenkrát v Americe, Pán prstenů…

Amazon Prime si pečlivě vybírá vlastní tvorbu a jak ta filmová, tak i seriálová patří k těm kvalitnějším. Nechybí však ani známé kultovní hity.

Lásky čas Večer po dalším nevydařeném novoročním večírku sdělí otec synovi tajemství –muži v jeho rodině měli vždy schopnost cestovat časem. Tim sice nemůže změnit historii, ale může změnit to, co se děje a dělo v jeho vlastním životě. A tak se rozhodne udělat svůj svět lepším... tím, že si najde přítelkyni. Bohužel se ukáže, že to není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Film natočil Richard Curtis, scenárista a režisér, který má na svém kontě tituly jako Notting Hil, Láska nebeská či Deník Bridget Jonesové. Lásky čas má podobnou atmosféru, ale tvůrci přidávají trochu sci-fi žánru. Paradoxně je však více ze života. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: About Time

Režie: Richard Curtis

Hrají: Rachel McAdams, Bill Nighy, Domhnall Gleeson, Tom Hollander, Margot Robbie, Lindsay Duncan, Lee Asquith-Coe

Původ a premiéra: Velká Británie, 2013

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), iTunes (titulky)

Zvuk metalu Bubeník začne přicházet o svůj sluch a musí se vyrovnat s tím, že jeho budoucnost bude plná ticha. Dokáže však hodit svůj dosavadní život plný závislosti za sebe a vykročit do nového života? Výborné, komorní hudební drama ocení nejen fanoušci metalu. Tento film jde podstatně dál, jde o lidský příběh o tom, jak se vyrovnat nejen z hluchotou. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Sound of Metal

Režie: Darius Marder

Hrají: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Mathieu Amalric, Lauren Ridloff, Paul Raci, Tom Kemp, Hillary Baack

Původ a premiéra: Belgie, 2020

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), Google Play (titulky), Rakuten (titulky)

Maléna V den vstupu Itálie do války v roce 1940 se dvanáctiletému Renatovi stanou dvě věci. Dostane své první kolo a poprvé spatří Malénu (hraje ji vynikající Monica Bellucci). Je to krásná, tichá žena, která se do tohoto sicilského městečka přestěhovala za svým manželem Nicem. Ten však odchází do války a nechává ji napospas chlípným pohledům mužů a ostrým jazykům žen. Během několika následujících let, kdy Renato dospívá k mužnosti, sleduje, jak Maléna trpí a prokazuje svou odvahu. Vidí její osamělost, pak smutek, když je Nico prohlášen za mrtvého, dopady pomluv na její vztah s otcem, její chudobu a hledání práce a závěrečné ponížení. Naučí se Renato od Malény odvaze a postaví se za ni? Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Drama

Režie: Giuseppe Tornatore

Hrají: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Gaetano Aronica, Gabriella Di Luzio, Marcello Catalano

Původ a premiéra: Itálie, 2000

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Tenkrát v Americe Říká se, že přátelství z dětství přetrvají celý život. Jinak to není ani v případě newyorských chlapců ze židovské komunity, kteří si vybrali žít život mimo zákon. Toto je příběh čtyřech gangsterů, od raných let jejich života někdy na začátku dvacátých let minulého století, přes prohibici, velkou hospodářskou krizi a válku. Až po začátek šedesátých let, kdy se starý David Aaronson vrací zpět do New Yorku po dlouhých letech skrývání se. Toto je příběh skutečného přátelství, lásky, oddanosti, ale i lži a zrady. Příběh skutečných gangsterů tak, jak ho napsal sám život. Je zde vynikající režie, výborné herecké výkony, hudbu napsal slavný Ennio Morricone. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Once Upon a Time in America

Režie: Sergio Leone

Hrají: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, Tuesday Weld, Treat Williams

Původ a premiéra: Itálie, 1984

Délka: 229 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), HBO Max (dabing a titulky)

Strýček Frank V roce 1973 se puberťačka Beth Bledsoe vydává z jihoamerického zapadákova do New Yorku, kde bydlí její milovaný strýček a univerzitní profesor. Beth brzy zjišťuje, že strýček je gay a dlouhodobě žije se svým přítelem Walidem Nadeemem. Po náhlé smrti Frankova otce – Bethina dědečka – je Frank donucen se vrátit domů na pohřeb s Beth v závěsu a konečně čelit dávno pohřbenému traumatu, před kterým celý svůj dospělý život utíkal. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama

Původní název: Uncle Frank

Režie: Alan Ball

Hrají: Sophia Lillis, Steve Zahn, Judy Greer, Paul Bettany, Stephen Root, Peter Macdissi, Margo Martindale

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Boratův navázaný telefilm Borat je zpátky. Tentokrát se znovu vydává do Ameriky, aby zjistil, že je stále obětí své popularity z roku 2006. Čtrnáct let po natočení filmu o své cestě po USA se Borat vrací na místo činu, tentokrát se svou dcerou, a odhaluje další podrobnosti o americké kultuře, pandemii COVID-19 a politických volbách. Návrat Borata do USA je opět zábavný. Tvůrce opět kašle na názory a především na tolik tlačenou naprostou korektnost. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Komedie

Původní název: Borat Subsequent Moviefilm

Režie: Jason Woliner

Hrají: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Mike Pence, Rudolph Giuliani

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky)

Zpráva Příběh Daniela Jonese, hlavního vyšetřovatele rozsáhlé studie amerického Senátu o programu zadržování a výslechů CIA, který byl shledán brutálním, nemorálním a neúčinným. V sázce byla pravda, a tak Jones neúnavně bojoval za zveřejnění toho, co se mnozí u moci snažili utajit. Když se Jones rozhodne se senátním vyšetřovacím výborem zveřejnit výsledky svého vyšetřování, CIA a Bílý dům se tomu snaží zabránit. Je to zajímavý pohled především na dopady událostí 11. září 2001 v USA. Najednou pouhé podezření stačí, aby úřady použily ten nejtěžší kalibr výslechu. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Report

Režie: Scott Z. Burns

Hrají: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, Ted Levine, Maura Tierney, Michael C. Hall, Tim Blake Nelson

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky)

Krásný kluk Osmnáctiletý Nic má na první pohled vše – skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí na univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina, kterou vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak může David pomoci svému milovanému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí? Emotivní snímek o síle závislosti a ještě větší síle lásky byl natočený podle skutečného příběhu otce a syna, kteří své zážitky zachytili každý ze svého úhlu pohledu ve dvojici knih. Opravdovost pádů i naděje ve filmu umocňují představitelé hlavních rolí, kteří svými výkony dokazují, proč jsou řazeni k nejtalentovanějším hercům svých generací. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama

Původní název: Beautiful Boy

Režie: Felix Van Groeningen

Hrají: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan, Timothy Hutton, Kaitlyn Dever, Stefanie Scott

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky), Aerovod (titulky), KVIFF TV (titulky)

Válka zítřka Skupina vojáků z roku 2051 se vydává do současnosti, aby rekrutovala nové členy v boji proti mimozemské rase, která chce zničit svět. Mezi nimi je i středoškolský učitel Dan Forester, který udělá vše, aby zachránil budoucnost pro svou malou dceru. Pro streamovací službu Amazon Prime jde o jeden z nejúspěšnějích filmů, alespoň co se diváckého zájmu týče. Obrovský rozpočet 200 milionů dolarů je vidět na akci, hereckém obsazení a digitálních tricích. Škoda, že nezbylo pár dolarů na dobrý scénář. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Tomorrow War

Režie: Chris McKay

Hrají: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Theo Von, Jasmine Mathews

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 140 minut Válka zítřka: nejúspěšnější, zábavné a zároveň příšerné sci-fi na Amazon Prime (recenze) Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky)

Láska a jiné závislosti Jamie se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení holek. Tenhle talent vyžaduje slušné přesvědčovací schopnosti, a tak se Jamie nechá zlákat na práci reprezentanta velkého farmaceutického koncernu. Když čeká na audienci v jedné čekárně, uvidí krásnou a smyslnou Maggie. Domluvit si rande zabere Jamiemu pár minut, stejně dlouho trvá, než vzájemné romantické oťukávání skončí v posteli. Jako by Maggie měla na všechno málo času. Coby pacientka v první fázi Parkinsonovy choroby ho skutečně nemá nazbyt... Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Drama

Původní název: Love and Other Drugs

Režie: Edward Zwick

Hrají: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria, Gabriel Macht, Judy Greer, George Segal

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Suspiria V centru světoznámého tanečního souboru se rozprostírá temnota, která pohltí uměleckého vedoucího souboru, ambiciózního mladého tanečníka a truchlící psychoterapeutku. Někteří podlehnou noční můře, jiní se konečně probudí. Remake stejnojmenného hororu z roku 1977 sleduje mladou Američanku, jež nastoupila do taneční školy, na které působí temné síly. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Horory

Režie: Luca Guadagnino

Hrají: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Angela Winkler, Ingrid Caven, Elena Fokina, Sylvie Testud

Původ a premiéra: Itálie, 2018

Délka: 152 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky)

Chci tě zpátky Peter a Emma si mysleli, že stojí na prahu největší životní události – svatby, dětí a domu na předměstí – dokud je jejich partneři neopustili. Peter a Emma s hrůzou zjistí, že jejich životní lásky už odešly, a tak vymyslí vtipný plán, jak své bývalé získat zpět. Má ale nečekané výsledky. Film je milé překvapení pro všechny, kteří mají rádi romantické komedie a dramata. Jde rozhodně o nadprůměr ve svém žánru. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Komedie

Původní název: I Want You Back

Režie: Jason Orley

Hrají: Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Manny Jacinto, Clark Backo, Gina Rodriguez, Luke David Blumm

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Mapa dokonalých maličkostí Příběh pohotového teenagera Marka, který spokojeně prožívá jeden den v nekonečné smyčce. Jeho svět se obrátí vzhůru nohama, když potká tajemnou Margaret, která v ní také uvízla. Mark a Margaret vytvoří magnetické partnerství a vydají se hledat všechny maličkosti, díky nimž je ten jeden den dokonalý. Milostný příběh má fantastický nádech, kdy se oba snaží přijít na to, jak – a zda vůbec – uniknout ze svého nekonečného dne. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Komedie

Původní název: The Map of Tiny Perfect Things

Režie: Ian Samuels

Hrají: Kyle Allen, Kathryn Newton, Jermaine Harris, Josh Hamilton, Cleo Fraser, Anna Mikami

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Sága Pán prstenů V dávných dobách byl vykován kouzelný prsten, který vlastnil pán Mordoru Sauron. Jeho moc začal využívat k šíření zla, ale o prsten nakonec v boji přišel, a ten na dlouhá léta zmizel. Nakonec ho našel hobit Bilbo Pytlík, který díky němu přestal stárnout. Prsten má však moc zničit nakonec všechny. Lidé, elfové, trpaslíci a hobiti se musí spojit, aby společně zničili mocný Jeden Prsten, pomocí kterého chce zlý čaroděj Sauron zotročit celou Středozemi. Slavná a excelentně natočená trilogie Pán prstenů je povinností každého fanouška fantasy. Amazon nabízí také kompletní trilogii Hobbit. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 178 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Big Lebowski Jeffrey Dude Lebowski, ten nejlenivější chlápek v celém Los Angeles, chce jen hrát bowling a pít svůj oblíbený drink. Omylem je však považován za jiného Jeffreyho Lebowského, milionáře na vozíčku. Je tak vtažen do podivné série událostí, v níž figurují nihilisté, producenti filmů pro dospělé, fretky, bludné prsty a velké sumy peněz. Dnes už kultovní film patří k nejlepším filmům svého žánru. Patří do kategorie Musíte vidět. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komedie

Původní název: The Big Lebowski

Režie: Joel Coen

Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Život je krásný Píše se rok 1939. Italský číšník Guido Orefice, překypující energií a hýřící bláznivými nápady, přijíždí z venkova do velkého města. Na první pohled se tu zamiluje do půvabné učitelky Dory. Získá její lásku, vezmou se a narodí se jim syn Giosué. Po pěti letech šťastného manželství je Guido kvůli svému židovskému původu odvlečen spolu se synem do koncentračního tábora. Aby před malým chlapcem zatajil šokující okolnosti a uchránil ho před hrůzami nacismu, předstírá, že všechno kolem je pouhá hra, připravená k synovým narozeninám. Hra, na jejímž konci na oba čeká velká odměna... Film v roce 1997 ze sedmi Oscarových nominací proměnil tři. Nabízí jiný pohled na válku – osobnější a silnější. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Drama

Původní název: Life Is Beautiful

Režie: Roberto Benigni

Hrají: Nicoletta Braschi, Roberto Benigni, Giorgio Cantarini, Giustino Durano, Amerigo Fontani, Sergio Bini Bustric, Lidia Alfonsi

Původ a premiéra: Itálie, 1997

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků)

Čelisti U amerického pobřeží dojde k podivnému úmrtí několika lidí. Načež se ukáže nenasytný velký bílý žralok, který terorizuje obyvatele městečka Amity Island. Policejní náčelník, oceánograf a ostřílený lovec žraloků se snaží krvelačnou bestii zničit. Slavný thriler režiséra Stevena Spielberga patří k nejlepším filmům dvacátého století. Dodnes nebyl natočený lepší horor se žralokem v hlavní roli. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Horory

Původní název: Jaws

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gottlieb, Jeffrey Kramer

Původ a premiéra: USA, 1975

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Nelítostný souboj Neil McCauley je legenda mezi lupiči a vede špičkový tým při různých odvážných loupežích po celém Los Angeles. Odhodlaný detektiv Vincent Hanna ho bez ustání pronásleduje. Každý z nich uznává a respektuje schopnosti a odhodlání toho druhého, i když si uvědomují, že jejich hra na kočku a myš může skončit špatně. Nelítostný souboj režiséra a scénáristy Michaela Manna patří nejen na špičku kriminálního žánru, ale často se řadí i do stovky nejlepších filmů všech dob. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Heat

Režie: Michael Mann

Hrají: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Diane Venora, Amy Brenneman

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 170 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), iVysílání (dabing), iTunes (titulky)

Neopouštěj mě Neopouštěj mě je příběh svobodného otce a jeho dospívající dcery, kteří se přes její počáteční zdráhání vydávají na daleký výlet autem. Na nezapomenutelné cestě poznávají nové rozměry své vzájemné lásky a nechávají se překvapovat nečekanými zvraty, které si pro ně život přichystal. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Drama

Původní název: Don't Make Me Go

Režie: Hannah Marks

Hrají: John Cho, Mia Isaac, Kaya Scodelario, Mitchell Hope, Jemaine Clement, Quentin Warren, Graham Vincent, Madeleine McCarthy, Jade Harlow, Ava Diakhaby, Nicholas Glasson

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Nekonečný Akční sci-fi natočil ostřílený režisér Antoine Fuqua. Schizofrenik Evan McCauley má od puberty halucinace a problémy s realitou. Objevuje dovednosti, které se nikdy nenaučil, a vzpomínky na místa, která nikdy nenavštívil. Když se sám léčí a je na pokraji duševního zhroucení, přijde mu na pomoc tajná skupina, která si říká Nekoneční, a odhalí, že jeho vzpomínky jsou skutečné. Zjistí, že reinakarnace duše existuje. Je však někdo, kdo chce věčný koloběh utrpení ukončit. Hodnocení IMDb: 54 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Infinite

Režie: Antoine Fuqua

Hrají: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Dylan O'Brien, Rupert Friend, Toby Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Šok Vyhazovačka s poněkud vražednými potížemi zvládat vztek nasazuje vestu s podšívkou z elektrod. S její pomocí si v situacích, kdy má touhu zabíjet, dává elektrošoky ve snaze vrátit se do normálu. Po tom, co je zabit muž jejího srdce, se vydává najít vraha a pomstít milencovu smrt. Pro policii je přitom hlavní podezřelou. Akční milá komedie s Kate Beckinsale se někomu líbí moc, jiným méně. Záleží na tom, jak máte rádi nadsázku. Hodnocení IMDb: 56 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Jolt

Režie: Tanya Wexler

Hrají: Kate Beckinsale, Stanley Tucci, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, Anton Kottas, Nathan Cooper

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Deep Water Vic a Mellinda žijí v nešťastném manželství. Aby drželo jakžtakž pohromadě, má Melinda dovoleno mít milence, kdy se jí zachce. Výměnou za to, že nikdy neopustí rodinu. Jenže pak začnou její milenci záhadně mizet. Režisér filmu Adrian Lyne má na triku slavné skandální filmy jako 9 a 1/2 týdne, Osudová přitažlivost, Neslušný návrh, či Lolita. Do dlouhé době se pokusil navázat na tyto kultovní filmy dalším erotickým thrillerem. Hodnocení IMDb: 54 % Žánr: Thrillery

Režie: Adrian Lyne

Hrají: Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Lil Rel Howery, Dash Mihok, Finn Wittrock, Kristen Connolly

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Street Kings Tom Ludlow, detektiv mravnostního oddělení, dopadne korejské pedofily a osvobodí unesené nezletilé dívky. Díky tomu je jeho šéf Wander povýšen, což kapitán pro vnitřní záležitosti policie James Biggs nenese dobře. Okamžitě se pouští do vyšetřování Tomova zásahu. Vypadá to, že Biggse na Toma poslal jeho bývalý parťák. Je za vyšetřováním jen osobní msta a snaha odhalit nestandardní metody, nebo jde Biggs po daleko větší rybě? Street Kings je velmi dobrý akční a především překvapivě drsný film. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Krimi filmy

Režie: David Ayer

Hrají: Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans, Cedric the Entertainer, Jay Mohr, Terry Crews, Naomie Harris

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 138 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky)

Návrat do budoucnosti Teenager Marty McFly se omylem ocitne zpět v čase, v roce roku 1955. Bohužel nechtěně naruší první setkání svých rodičů a jeho budoucí matka se do něj zakouká. Marty musí napravit škody v historii tím, že obnoví milostný vztah svých rodičů a s pomocí svého excentrického přítele vynálezce Doca Browna se vrátí do roku 1985. Výborná nestárnoucí klasika se dočkala dvou pokračování. Ta trochu pokulhávají za jedničkou, ale celek tvoří výbornou trilogii. Ve spoustě jiných filmů můžete slyšet narážky na tento film, často se přímo cituje. Pro Michaela J. Foxe a Christophera Lloyda šlo o životní role. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Back to the Future

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Marc McClure

Původ a premiéra: USA, 1985

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

Horizont události V roce 2047 je vyslána skupina astronautů na okraj Sluneční soustavy, aby prozkoumala vrak lodi Horizont události, která záhadně zmizela sedm let před tím. Co najdou na palubě této lodi, překoná jejich nejstrašnější noční můry. Kultovní sci-fi horor zaujme nejen stísněnou atmosférou. Původně byl film o půl hodiny delší, ale byl tak násilný a brutální, že ho testovací publikum nesneslo. Filmové studio rozhodlo o zkrácení do současné podoby, přičemž původní verze se nezachovala. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Event Horizon

Režie: Paul W.S. Anderson

Hrají: Laurence Fishburne, Kathleen Quinlan, Joely Richardson, Richard T. Jones, Jack Noseworthy, Jason Isaacs, Sean Pertwee

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)