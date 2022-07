Proč si předplatit Amazon Prime? Třeba kvůli těmto seriálům. Reacher, Mr. Robot, Expanse, Grand Tour…

Streamovací služba Amazon Prime má hodně originální tvorby, kterou jinde nenajdete. A zpravidla je na vyšší úrovni, než má Netflix. Na druhou stranu méně i více známé populární seriály nesmí chybět ani zde.

Kancl Každodenní pracovní život zaměstnanců kanceláře ve fiktivní pobočce papírenské společnosti Dunder Mifflin ve Scrantonu v Pennsylvanii se neobejdou bez pořádné porce humoru a idiota na místě šéfa sdíleného prostoru. Kolik stojí Amazon Prime Amazon Prime můžete 30 dnů zkoušet zdarma, po uplynutí této doby si Amazon začne strhávat 7,99 eur za měsíc (196 Kč). Stejně jako jeho britský protějšek byl i americký seriál natáčen na jednu kameru bez studiového publika či umělého smíchu, aby simuloval vzhled skutečného dokumentu. Kancl měl úspěch jaku diváků i televizních kritiků, protože postavy, obsah, struktura a tón seriálu se značně lišily od britské verze. Seriál získal několik ocenění, například Peabody Award v roce 2006, dvě Screen Actors Guild Awards, Zlatý glóbus a čtyři ceny Primetime Emmy. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Office

Hrají: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Rashida Jones, Ed Helms, Angela Kinsey

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky), Netflix (titulky)

Banda Co kdyby nejznámější superhrdinové byli jen bandou zkorumpovaných násilníků? Kdo by je zastavil? Jedině parta všehoschopných chlápků, Banda je skupina lidí, kteří na namyšlené arogantní superhrdiny dohlíží a kterým vadí, že jejich zločiny jsou v rámci marketingového mediální obrazu zametány pod koberec. The Boys (Banda) je syrový, brutální komiks, který je více než silně inspirován superhrdiny z DC světa. Za seriálem stojí Eric Kripke, Evan Goldberg a Seth Rogen, kteří se postarali, že brutální a krvavá komiksová předloha nebude uhlazována, či zpřístupněna dětem. Téma superhrdinů zde není černobílé, každý zde má svůj příběh i motivaci a vyloženě kladného hrdinu byste pohledali. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: The Boys

Hrají: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Úžasná paní Maiselová Píše se rok 1958 a mladá paní Miriam Midge Maiselová má vše, co si může přát – manžela, děti a byt v luxusní čtvrti. Když však zasáhne osud, rozhodne se změnit život a stát se komičkou ve standupu. Midge musí začít znovu, objeví v sobě dosud neznámý talent, který ji dovede z komediálních klubů v Greenwich Village až na pohovku Johnnyho Carsona. V tomto seriálu se povedlo opravdu vše. Obsazení, kostýmy, scénář s příjemným humorem bez trapných momentů, velké plus si zaslouží také za vyrovnanost jednotlivých epizod. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Marvelous Mrs. Maisel

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Potvora Je jí něco přes dvacet, žije sama v malém bytě v Londýně, snaží se nastartovat kariéru a najít si kluka. Když se vrhá po hlavě do moderního života, spí s každým, kdo se odváží stát příliš blízko, ždímá peníze, kde se dá, odmítá každého, kdo se jí snaží pomoci, a po celou dobu si zachovává svou odvahu. Potvora je autorským projektem herečky, stand-up komičky a scenáristky Phoebe Waller-Bridgeové. Televizní podobě předcházela stejnojmenná, úspěšná divadelní hra. Za seriál a hlavní roli získala dva Zlaté glóby, ale i ocenění BAFTA v kategorii nejlepší ženský herecký výkon. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Fleabag

Režie: Harry Bradbeer

Hrají: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman, Bill Paterson, Jenny Rainsford, Brett Gelman, Hugh Skinner

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Battlestar Galactica Cyloni byli stvořeni lidmi. Povstali proti nim. Vyvinuli se, vypadají a cítí jako lidé. Někteří jsou naprogramováni, aby si mysleli, že lidmi jsou. Existují v mnoha kopiích. A mají plán. Vesmírná loď Galactica je v čele pronásledované flotily, která se po útoku Cylonů na lidské vesmírné kolonie vydává za novou nadějí a domovem – bájnou 13. kolonií zvanou Země. Jeden z nejslavnějších a nejlepších sci-fi seriálů navázal na stejnojmenný starší kultovní seriál ze sedmdesátých let. Dokázal ho ještě překonat. Má výborný scénář, výborné obsazení a dobré digitální triky. Potěší, že seriál si po celou dobu udržuje vysoký standard. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Jamie Bamber, Katee Sackhoff, James Callis, Tricia Helfer, Tahmoh Penikett

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Panství Downton Kronika ukazuje aristokratickou rodinu Crawleyů a jejich služebnictvo na pozadí velkých historických změn v Anglii, které během a po první světové válce ovlivnily jejich životy a britskou společenskou hierarchii. Na rozdíl od laciných sitcomů a jiných seriálů, které historii berou jako prostor pro libovolnou fabulaci, zde tvůrci vytvořili dokonalé kostýmní drama s výborně zvládnutými společenskými podtóny. Zde je vše na daleko vyšší úrovni, od hereckých výkonů po poctivé, tradiční zpracování. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Historické seriály

Původní název: Downton Abbey

Hrají: Hugh Bonneville, Maggie Smi, Michelle Dockery, Jim Carter, Laura Carmichael, Elizabe McGovern, Penelope Wilton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2010

Délka: 66 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Netflix (bez dabingu a titulků),

Mr. Robot Elliot je mladý programátor, který má problém navazovat vztahy s lidmi. Má pocit, že se s okolním světem může bavit pouze hackováním různých systémů. Pracuje u bezpečnostní firmy, kde ale musí skrývat své skutečné umění. Navíc ho osloví tajná hackerská organizace, která chce s jeho pomocí zničit nadvládu jednoho procenta nejmocnějších lidí světa, kteří údajně řídí běh dějin. Mr. Robot je jeden z mála seriálů, kde autoři opravdu ctí počítačovou realitu a její prostředky používají ve správném kontextu. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, Michael Cristofer, Grace Gummer, Stephanie Corneliussen

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Netflix (titulky), HBO Max (dabing a titulky)

Jack Reacher Vysloužilého policistu Jacka Reachera zatknou za zločin, který nespáchal. Tím se však připlete do komplotu místní policie a politiků. Nebyl by to ale Jack, aby všemu nepřišel na kloub. Reacher je bývalý vojenský policista, který si dobrovolně vybral život nemajetného cestovatele po USA. Protože celý dosavadní život prožil na různých místech v zahraničí jako dítě vojáka, či později sám jako voják, tak po propuštění z armády se rozhodl procestovat a poznat svou vlast. První sezóna seriálu poměrně věrně zpracovává první knihu Jatka z roku 1997. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Reacher

Hrají: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Bruce McGill, Maria Sten, Hugh Thompson

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky) Recenze seriálu Reacher. Hlavní hrdina potěší svými rozměry, seriál správnou atmosférou

Šílenci z Manhattanu Podle pilotního dílu seriálu bylo slovní spojení Mad Men (Šílenci) slangovým výrazem, který v padesátých letech minulého století pro sebe sama vymysleli reklamní pracovníci pracující na Madison Avenue. Sterling Cooper je prestižní reklamní agentura, která dělá pro ty největší a nejdůležitější klienty. Ústřední postavou seriálu je kreativní ředitel Don Draper a lidé v jeho životě, a to jak v kanceláři, tak mimo ni. Děj se soustředí na podnikání agentur i osobní život postav a zobrazuje USA v 60. letech 20. století, měnící se nálady a společenské smýšlení. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Mad Men

Hrají: Jon Hamm, Elisabe Moss, Vincent Kareiser, January Jones, Christina Hendricks, Aaron Staton, Rich Sommer

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 47 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

The Expanse Děj seriálu se odehrává ve dvě stě let vzdálené budoucnosti, kdy lidstvo už dávno kolonizovalo Sluneční soustavu. Dochází však k vzájemným politickým i vojenským sporům mezi obyvateli Země, Marsu a lidmi z pásu asteroidů, kde se těží nerostné suroviny. Jde o jeden nejrealističtějších sci-fi seriálů, které kdy byly natočeny. Hlavní podíl má na tom především kvalitní knižní předloha i výborný scénář. Problém, který by jiným seriálům vystačil na celou sezónu, zde tvůrci spláchnou klidně během jednoho dílu. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper, Wes Chaam, Shohreh Aghdashloo, Thomas Jane, Florence Faivre

Původ a premiéra: USA, 2015 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Exorcista Kde je dobro, tam je i zlo. Kde je Bůh, tam je i ďábel. Tomáš je prototypem moderního kněze, který vede svá kázání spíše v přátelském duchu než v atmosféře přísného dodržování Božích přikázání. Jednoho dne se v jeho farnosti objeví Angela a tvrdošíjně ho přesvědčuje, že se temné síly snaží ovládnout její příbytek a zlo se začíná zmocňovat zejména starší dcery Kat. Nezbývá mu, než navštívit Angelin dům. Následná zkušenost ho přivede k jedinému řešení – spojit se se zkušeným exorcistou, kterého stále vídá ve svých nekonečně se opakujících nočních můrách. Exorcista je nová a nadprůměrná hororová seriálová verze známého románu, podle které vznikl i filmový Vymítač ďábla. Seriál je kvalitně obsazený i režírovaný, proti kultovnímu filmu jde vlastní cestou. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Exorcist

Hrají: Alfonso Herrera, Ben Daniels, John Cho, Li Jun Li, Kurt Egyiawan, Brianna Hildebrand, Hannah Kasulka

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

American Playboy: The Hugh Hefner Story Fascinující dokumentární série je jakousi kronikou života charismatického zakladatele Playboye Hugh Hefnera. V deseti epizodách naleznete spoustu dosud neviděného materiálu a nahlédnete pod pokličku muži, který stojí za ikonickým králíkem. Výborný dokument Amazonu se věnuje jedné z neznámějších postav Ameriky. Člověku, který z Marilyn Monroe udělal sexuální symbol tehdejší doby a ze sebe symbol muže, který si užíval života plnými doušky do poslední chvíle. Dokument o jednom z největších businessmanů dvacátého století bohužel nemá českou podporu, přesto stojí za pozornost. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Dokumentární seriály

Hrají: Hugh Hefner, Matt Whelan, Shara Connolly, Joy Buckle, Adam Jonas Segaller, Ian Bell, Ella Becroft

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků)

Star Trek: Picard Bývalý kapitán lodi Enterprise, Jean-Luc Picard, se vrací v novém dobrodružství ze světa Star Treku, které navazuje na události snímku Nemesis. Ve spojení s Datem, Rikerem a dalšími společníky musí prozkoumat galaktické záhady a nečekaný návrat Borgů. Pro milovníky a nadšence Star Treku je to povinnost a nutnost, pro ostatní příjemný sci-fi seriál. Tvůrcům se povedlo vrátit jednu z nejznámějších sci-fi postav vrátit do hry. Sice více než Jean-Luc Picarda hraje Patrick Stewart už sám sebe, to ale seriálu na půvabu nic neubírá. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků)

Good Omens Svět je na pokraji apokalypsy a lidstvo se připravuje na osudový poslední soud. Anděl Azifaral a démon Crowley se tomu snaží zabránit, nejsou z konce světa nadšeni, ale zdá se, že nemohou najít Antikrista, kterého nedopatřením krátce po jeho zrození ztratili. Jde o výborné seriálové zpracování skvělé stejnojmenné knihy Neila Gaimana a Terry Pratchetta. Absurdní nadpřirozená komedie, které není nic svaté, rozhněvala spousty lidí. A přesně tak to mělo být... Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Fantasy seriály

Hrají: Michael Sheen, David Tennant, Sian Brooke, Frances McDormand, Jon Hamm, Michael McKean, Daniel Mays

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Jack Ryan Když analytik CIA Jack Ryan narazí na podezřelou sérii bankovních převodů, pátrání po odpovědích ho vytrhne z bezpečí jeho kancelářské práce a katapultuje ho do smrtící hry na kočku a myš. V Evropě a na Blízkém východě se teroristé připravují na masivní útok proti USA a jejich spojencům. Seriálové zpracování známé románové a filmové postavy je překvapivě dobré, i když pro někoho možná málo akční a úderné. Jde o velmi solidní politický thriller, který si nebere servítky, nikoliv akční seriál s neprůstřelným hrdinou v hlavní roli. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Akční filmy

Hrají: John Krasinski, Abbie Cornish, Wendell Pierce, John Hoogenakker, Dina Shihabi, Ali Suliman, Karim Zein

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Into the Badlands Země je zničená, lidstvo přežívá ve středověkých skupinách ovládaných mocnými barony. Dobře trénovaný, talentovaný bojovník a mladík putují pustinou a hledají v ruinách naději a spásu. Žánrově pestrý seriál o bojových uměních velmi volně vychází z klasického čínského příběhu Cesta na západ. Povedené bojové choreografie potěší, nechybí věrohodně vykreslený svět a uvěřitelné postavy. Postapokalyptický akční seriál potěší zejména fanoušky sci-fi a kung-fu. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Daniel Wu, Emily Beecham, Sarah Bolger, Nick Frost, Orla Brady, Alexia Ioannides, Aramis Knight

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Kazatel Jesse Custer je texaský kazatel, který bojuje sám se sebou i s vírou. Když si ho ale vybere podivná nadpřirozená síla, aby se stal jejím nositelem, stává se najednou z Jesseho kazatel, jehož chuť a moc napravovat hříšníky neznají meze. Kazatel se se svým nejlepším přítelem Cassidym, irským upírem-alkoholikem, svou láskou Tulip, vydává na misi, aby přiměl samotného Všemohoucího přiznat svůj hřích opuštění světa. Seriál Preacher je drsný, nekompromisní a s ničím se nemaže. Podobně jako jeho hrdinové, kteří ztratili iluze o světě a došli k závěru, že Bůh na všechny a na všechno kašle. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Comicsové seriály

Původní název: Preacher

Hrají: Dominic Cooper, Ru Negga, Joseph Gilgun, Ian Colletti, Graham McTavish, Betty Buckley

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti V systému trestního soudnictví jsou sexuální trestné činy považovány za obzvláště ohavné. V New Yorku jsou obětaví detektivové, kteří tyto kruté trestné činy vyšetřují, členy elitního útvaru známého jako Special Victims Unit. Toto jsou jejich příběhy. Jde o spin-off jednoho z nejdelších a nejúspěšnějších krimiseriálů společnosti NBC – Law & Order. Myšlenka původního seriálu, tedy rovnocenné rozdělení dílu na detektivní a soudní část, se posouvá ve prospěch práce vyšetřovatelů. I když i zde si divák užije charizmatických státních zástupců. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Law & Order: Special Victims Unit

Hrají: Mariska Hargitay, Ice-T, Dann Florek, Richard Belzer, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Philip Winchester

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků)

Američtí bohové Shadow Moon je trestanec, který má být právě propuštěn z vězení a chystá se vrátit domů ke své ženě a začít normální život. Zasáhne však osud a Shadow musí své plány zcela změnit. Navíc se začne okolo motat tajemný starší muž, který si říká Mr. Wednesday, a chce aby pro něj Shadow za každou cenu pracoval. Od té chvíle se začnou okolo Shadowa dít velmi podivné věci. Je možné, že vedle našeho světa existuje ještě jiný, kteří obyčejní lidé nevidí? A pokud ano, kdo jsou původní bohové a proti komu chtějí bojovat? Seriál dle známého a úspěšného románu Neil Gaiman je poměrně dost stylizován a velmi záleží, jak vám tento styl sedne. Někdo se naprosto ztrácí v ději, jiným se líbí a oceňují právě snahu o jiný způsob vyprávění. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: American Gods

Režie: David Slade

Hrají: Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Bruce Langley, Yetide Badaki, Gillian Anderson

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Muž z Vysokého zámku Jak by to dopadlo, kdyby Spojenci prohráli válku? Představte si, že druhá světová válka dopadla tak, že Spojené státy ovládli nacističtí Němci s japonskými spojenci. Je rok 1962 a USA jsou nyní rozdělené na tři části. Východní ovládají Němci a nacistická vláda, západ spravuji neporažení Japonci. Mezi těmito částmi však nepanují úplně ideální vztahy, a tak je uprostřed neutrální území. K tomu všemu se mezi lidmi začne šířit video, které průběh války a zejména výsledek vykresluje jinak, než se píše v učebnicích. Seriál mapující alternativní historii vznikl podle slavné sci-fi předlohy spisovatele Philipa K. Dicka. Seriál má sice pomalejší tempo, ale rozhodně velmi pozitivně vybočuje z obvyklého průměru. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Man in the High Castle

Hrají: Rufus Sewell, Luke Kleintank, Alexa Davalos, Rupert Evans, DJ Qualls, Cary-Hiroyuki Tagawa, Cara Mitsuko

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Dva a půl chlapa Charlie je bohatý starý mládenec s domem na pláži, který s lehkostí dostane každou ženu. Jeho spokojený život v Malibu je ale narušen, když se k němu nastěhuje jeho bratr Alan, který se právě rozvádí. Alan navíc není sám - má osmiletého syna Jakea. A ten dá Charliemu teprve zabrat... Seriál o dvou bratrech, z nichž jeden žije jako starý mládenec a druhý se aktuálně rozvádí a musí vychovávat malého syna, patří k oblíbeným sitcomům. Tady ho máte kompletní v originále s českými titulky. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Two and a Half Men

Hrají: Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones, Marin Hinkle, Holland Taylor, Conchata Ferrell, Ashton Kutcher

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky), HBO Max (dabing a titulky)

Bosch Detektiv Harry Bosch pátrá po sériovém vrahovi a zároveň bojuje s korupcí ve vlastním oddělení i starším žalobám, které jsou proti němu vzneseny. Příběhy neúnavného detektiva z oddělení vražd losangeleské policie Harryho Bosche, který jde za spravedlností za každou cenu, jsou natočeny podle bestsellerů Michaela Connellyho. Za jeho neúnavnou energií se však skrývá muž, kterého pronásleduje minulost a který se snaží zůstat věrný svému osobnímu kodexu: „Buď záleží na každém, nebo nezáleží na nikom“. Tento výborný krimi seriál rozhodně stojí za pozornost. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino, Sarah Clarke, Madison Lintz, Jeri Ryan, Brent Sexton

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky), Prima Videopůjčovna (dabing) The Grand Tour Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se po vyhazovu z BBC vrátili na Amazon Prime s pořadem o dobrodružství, vzrušení, přátelství... a samozřejmě i o autech. Trojka se vydává na cestu po celém světě, kde testuje různá auta, plní úkoly a především si užívají život jako „motoristi ve středním věku“. Po trochu opatrném rozjezdu jsme se dočkali opět parádní jízdy. Pro zajímavost – jen v úvodní scéně prvního dílu se objeví 150 vozů v ceně 26 milionů dolarů, tedy 610 milionů korun a při natáčení první série bylo zničeno celkem 27 automobilů. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Reality-show

Režie: Phil Churchward

Hrají: Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, Mike Skinner

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Tohle jsme my Seriál sleduje životy manželů Jacka a Rebeccy Pearsonových a jejich tří dětí, jež přišly na svět v den otcových narozenin. Kate a Kevin se měli narodit z trojčat, ale jejich biologický bratr zemřel při porodu. Rodiče však byli připraveni si odnést domů tři děti, a tak adoptovali dalšího novorozence Randalla, který se narodil ve stejný den a byl přinesený do nemocnice, když ho jeho biologický otec zanechal u hasičské stanice. Rodinné drama je vyprávěno nelineárním, a tím pádem na sledování náročnějším způsobem. Volně se pohybuje ve třech časových úsecích – 1980 (narození dětí), 1987–95 (děti rostou), současnost (děti jsou dospělé) – v jedné scéně se tak můžeme dozvědět o úmrtí z aktérů, abychom ho vzápětí sledovali v jiném období. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama seriály

Původní název: This Is Us

Hrají: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků)

Clarksonova farma Jeremyho Clarksona (ano, toho z The Grand Tour) sledujete při jeho nejnovějším dobrodružství, kterým je farmaření. Muž, který několikrát prohlásil, že je alergický na manuální práci, se pustí do té nejnáročnější činnosti, jaká existuje. Co by se mohlo pokazit? Připojte se k Jeremymu a jeho partě zemědělských spolupracovníků, kteří čelí nepřízni počasí, neposlušným zvířatům, nereagujícím plodinám a nečekané pandemii. Toto je Jeremy Clarkson, jak jste ho ještě neviděli. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Clarkson's Farm

Režie: Gavin Whitehead

Hrají: Jeremy Clarkson

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Neporazitelný Mark Grayson je normální teenager, jen s tím rozdílem, že jeho otec Omni-Man je nejsilnější superhrdina na světě. Po 17. narozeninách se však i u Marka začnou projevovat podivné schopnosti, a tak je načase přidat se po boku svého otce v boji proti bezpráví. Jenže tak jednoduché to nebude. Kolik stojí Amazon Prime Amazon Prime můžete 30 dnů zkoušet zdarma, po uplynutí této doby si Amazon začne strhávat 7,99 eur za měsíc (196 Kč). Americký animovaný televizní seriál o superhrdinech pro dospělé vychází ze stejnojmenné série Image Comics. Se s ničím nepáře a originálním způsobem bez problémů bourá obvyklá komiksová schémata. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Invincible

Hrají: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky) Za registrace Amazon Prime prostřednictvím odkazu v článku může Živě.cz dostat provizi.