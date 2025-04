Proč si předplatit Disney+? Třeba kvůli těmto filmům

1 / 32



Pokračování 2 / 32 Sága Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje V galaxii probíhá válka mezi Impériem a Povstalci. Mladý Luke Skywalker ještě donedávna žil mimo její dosah, ale teď se zapojuje stejně jako jeho učitel Obi-Wan do boje proti Impériu. Na Disney Plus se máte celou ságu Star Wars, tj. všech devět filmů. Studio Disney totiž před lety koupilo LucasArts, takže vlastní práva na všechny filmy této série. Je potřeba začít poctivě s tímto filmem Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje, pak pokračovat epizodami 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, a nakonec 9. Tedy v pořadí, jak byly filmy natočeny. Zejména první tři filmy jsou vnímány spíše jako hlubší archetypální příběh než pohádkové sci-fi. I kvůli tomu Star Wars stále oslovují mnoho diváků. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Star Wars

Režie: George Lucas

Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, David Prowse, James Earl Jones

Původ a premiéra: USA, 1977

Délka: 121 minut ​ Nebo na Disney+ hledáte spíš seriály? Tady jsou ty nejlepší Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 5 / 32 Sága Infinity – Iron Man Miliardář a výrobce zbraní Tony Stark nedobrovolně strávil několik týdnů jako vězeň v poušti. Po svém útěku se rozhodne změnit svůj život a pomáhat ostatním. Jako Iron Man. Kompletní filmová Sága Infinity od Marvela je další obrovským lákadlem Disney Plus. Patří do ní celkem 22 filmů, přičemž první je Iron Man z roku 2008 a posledním je Avengers: Endgame z roku 2019. Filmová série pokračuje momentálně dalšími šesti filmy a několika seriály (ty jsou také na Disney Plus), ale právě oněch 22 filmů tvoří ucelené komerčně/umělecké dílo, které ve filmové historii prakticky nemá obdoby. Iron Man byl první film, tím se začíná... Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Jon Favreau

Hrají: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Leslie Bibb, Shaun Toub, Faran Tahir, Clark Gregg, Sayed Badreya, Bill Smitrovich

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 126 minut Nejlepší filmy a seriály na Disney+ v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 32 Lví král Africké savaně vládne ke spokojenosti všech zvířat král Mufasa. Právě se mu narodil syn Simba a celé království s radostí vítá nového následníka trůnu. Jenže Mufasův bratr Scar se chce sám stát králem a Simba je překážkou. Scar vymyslí plán, jak se nenáviděného Mufasy a jeho synka zbavit, ale otec syna zachrání. Ovšem sám umírá. Vyděšený Simba se nechá přesvědčit, že je zodpovědný za otcovu smrt a prchne. K návratu a spravedlnosti vede dlouhá cesta, během které musí syn dospět a získat spousty zkušeností. Je to animovaná klasika a jeden z posledních klasicky ručně animovaných filmů. Disney natočil v roce 2019 film znovu, v plně digitálně animované verzi, ale tento původní Lví král je jednoznačně lepší. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Lion King

Režie: Roger Allers, Rob Minkoff

Hrají: Jonathan Taylor Thomas, Matthew Broderick, James Earl Jones, Jeremy Irons, Moira Kelly, Niketa Calame-Harris, Ernie Sabella, Nathan Lane, Robert Guillaume, Rowan Atkinson

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 7 / 32 Hamilton Hamilton je příběh neobvyklého Otce zakladatele. Je odhodlaný zapsat se do historie svého nového národa, který je stejně hladový a ambiciózní jako on. Od osiřelého bastarda po pravicového muže, od rebela k válečnému hrdinovi, milujícímu manželovi chycenému v prvním sexuálním skandálu v zemi, až k hlavě státní pokladny, která donutila nedůvěřivý svět uvěřit americké ekonomice. To je život Alexandera Hamiltona. Hamilton je vynikající muzikál Lin-Manuela Mirandy, který si ve filmu i zahraje i zazpívá. Podle některých jde o geniální dílo, které představuje naprostou špičku svého žánru. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Historické filmy

Režie: Thomas Kail

Hrají: Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Renée Elise Goldsberry, Phillipa Soo, Daveed Diggs, Christopher Jackson, Jasmine Cephas Jones, Okieriete Onaodowan, Anthony Ramos, Jonathan Groff

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 160 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 8 / 32 V hlavě 2 Mysl dospívající Riley prochází převratnými změnami. V jejím velícím centru probíhají nečekané stavební úpravy, aby se sem vešli noví, překvapiví hosté. K dlouholetým obyvatelům se totiž stěhují zbrusu nové emoce. Úzkost, Závist, Nostalgie a Nuda se hlásí o slovo a uvádějí zavedený systém ve zmatek. Původní pětice emocí, která dosud vše s přehledem zvládala, najednou neví, jak se s příchodem nových kolegů vypořádat. Riley vstupuje do puberty a její vnitřní svět se stává složitějším. Na Disney+ najdete samozřejmě i první animák V hlavě, ten je však už deset let starý a většina lidí ho asi viděla. Přímé pokračování si udržuje velmi vysokou laťku, jde o výborný rodinný film pro velké i malé. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Inside Out 2

Režie: Kelsey Mann

Hrají: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Lilimar

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 9 / 32 Statečné srdce Legendární historický spektákl je inspirovaný skutečnou historickou postavou Williama Wallace, který se v 13. století postavil do čela odporu proti anglickému králi Eduardovi I. Výborné historické drama režíroval Mel Gibson, sám také roli Williama Wallace ztvárnil. O tom, jak se mu to vydařilo, svědčí deset nominací na Oscara, z niž pět nakonec film dostal. Soundrack Jamese Hornera sice skončil jen u nominace, ale patří k tomu nejlepšímu, co bylo pro film složeno. Jen je třeba vědět, že Mel Gibson s nepřáteli i divákem nemazlí a krev stříká na všechny strany. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Historické filmy

Původní název: Braveheart

Režie: Mel Gibson

Hrají: Mel Gibson, Catherine McCormack, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus Macfadyen, Brendan Gleeson, James Robinson, Sean McGinley, Mhairi Calvey, Jeanne Marine

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 177 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 32 Vall-I Poslední robot zůstal na Zemi, jež byla zaplavena odpadky a všichni lidé uprchli do vesmíru. Už 700 let se snaží uklidit nepořádek, ale vyvinuly se u něj poměrně zajímavé lidské vlastnosti. Když přiletí loď s novým elegantním typem robota jménem EVA, Vall-I si myslí, že konečně našel přítelkyni, a když loď odlétá, schová se na ní. Půvabné animované a velmi lidské vyprávění pro malé i velké se právem řadí do našeho výběru. Někomu film přijde možná příliš ekologický, jinému mravokárný. Pravdou je, že přes téměř pohádkový způsob vyprávění jde o vynikající sci-fi, které se shodou okolností řadí také mezi nejlepší animáky všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Animované filmy

Původní název: WALL-E

Režie: Andrew Stanton

Hrají: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard, John Ratzenberger, Sigourney Weaver

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 11 / 32 Sága Piráti z Karibiku: Prokletí Černé Perly Okouzlující pirát kapitán Jack Sparrow je všemi mastmi mazaný, ale přesto přijde o svou loď. Černou perlu mu ukradne jeho největší rival, lstivý kapitán Barbossa a zaútočí s ní na Port Royal. Nelítostná bitva má jediný cíl: únos místodržitelovy krásné dcery Elizabeth. Na její záchranu se vydává přítel z dětství Will Turner, ale sám na to nestačí. Proto se spojí s Jackem, který touží získat zpět svou loď. Ani jeden netuší, že prokletý poklad změnil Barbossu a jeho posádku v nesmrtelná stvoření. Do roku 2003 byl pirátský filmový žánr považován za mrtvý. Kapitán Jack Sparrow však diváky uhranul a Disney natočil další čtyři filmy. Na Disney Plus se nyní můžete podívat na všechny Piráty z Karibiku. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Režie: Gore Verbinski

Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Kevin McNally, Zoe Saldaña, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 143 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 12 / 32 Sága Planeta opic Vědec Will Rodman vyvíjí experimentální lék na Alzheimerovu chorobu, který testuje na šimpanzích. Jeden z nich, Caesar, získává díky léku mimořádnou inteligenci. Will si ho vezme domů, kde Caesar vyrůstá, ale po incidentu skončí v útulku pro opice. Tam se naučí vůdcovství a s dalšími primáty unikne, čímž začne revoluci proti lidstvu. Na Disney Plus najdete kultovní první Planetu opic (1968), dalších pokrčování ze sedmdesátých let, ale i novou verzi od Tima Burtona z roku 2001. Kompletní ságu doplňují čtyři nové filmy z let 2011, 2014, 2017 a 2024. Fanouškové sci-fi tady mají vše pohromadě. Pokud ságu neznáte, klidně začněte výborným moderním filmem Zrození Planety opic z roku 2011. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Rise of the Planet of the Apes

Režie: Rupert Wyatt

Hrají: Andy Serkis, Karin Konoval, Freida Pinto, James Franco, John Lithgow, Tyler Labine, David Hewlett, David Oyelowo, Tom Felton, Chelah Horsdal

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 32 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše“. Disney Plus není rájem pouze pro děti, ale i pro náročnější diváky. Najdete zde většinu filmů osobitého režiséra a scénáristy Wese Andersona. Je zde nejen výborný Psí ostrov či oceňovaný Grandhotel Budapešť, ale i dnes už kultovní starší titul Jak jsem balil učitelku. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Drama

Původní název: The French Dispatch

Režie: Wes Anderson

Hrají: Bill Murray, Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Mathieu Amalric

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 14 / 32 Skála Zběhlé vojenské komando obsadí Alcatraz, zadrží rukojmí a požaduje výkupné. Vláda má během čtyřiadvaceti hodin převést na zvláštní konto sto milionů dolarů, které budou poukázány rodinám mužů, kteří během tajných operací zemřeli při plnění povinností. Pokud ne, tak komando odpálí rakety. Pentagon se rozhodne vyslat na ostrov speciální jednotku. Záchranný tým je rozprášen, ale komando nepočítalo s bývalým špiónem a mladým chemikem, kteří přežijí. Jestli existuje dokonalá esence moderního akčního filmu, tak to je právě Skála z roku 1996. Druhý film Michaela Baye má vše – skvělé herecké obsazení, dynamickou kameru, šlapající hudbu a především kulometný střih. Delší dobu nebyla Skála oficiálně dostupná, tady je včetně českého dabingu. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Rock

Režie: Michael Bay

Hrají: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, David Morse, Michael Biehn, John C. McGinley, Bokeem Woodbine, Claire Forlani, Gregory Sporleder, Tony Todd

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 136 minut Nejlepší akční filmy. Arnold, Bruce, Sly, Keanu, Tom, Jackie a další hrdinové, které zbožňujeme Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 15 / 32 Do naha! Propuštění dělníci z továrny marně hledají novou práci, a tak přijdou s nečekaným nápadem – uspořádat exkluzivní striptérskou show. Hlavní hrdina Gaz zoufale potřebuje peníze na výživné, aby mohl vídat svého syna. Spojí se proto s přáteli, kteří se potýkají s vlastními problémy, a společně začnou trénovat na vystoupení. Zpočátku se jejich plán zdá naprosto absurdní, ale odhodlání a síla přátelství je nakonec dovedou k velkolepému finále. Film se stal obrovským hitem a překvapil nejen diváky, ale i kritiky, když s minimálním rozpočtem vydělal přes 250 milionů dolarů. Snímek byl nominován na Oscara za nejlepší film a získal sošku za nejlepší hudbu. Později podle něj vznikl muzikál i televizní pokračování. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Komedie

Původní název: The Full Monty

Režie: Peter Cattaneo

Hrají: Robert Carlyle, Mark Addy, Wim Snape, Steve Huison, Tom Wilkinson, Paul Barber, Hugo Speer, Lesley Sharp, Talitha Wing, Emily Woof

Původ a premiéra: Velká Británie, 1997

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 16 / 32 Sága Predátor V džungli přistane kosmická loď, na jejíž palubě je dokonale vybavený mimozemský lovec. Lovnou zvěří se pro něj stávají nejen dravci obývající džungli, ale také lidé. Oddíl pod vedením zkušeného majora Dutche Schaefera je vysazen na nepřátelském území, kde má uprostřed džungle vysvobodit několik amerických vojáků ze zajetí partyzánů. Po úspěšně provedené akci se však američtí vojáci musí utkat s daleko tajemnějším a nebezpečnějším nepřítelem. Predátor je další kompletní kultovní série na Disney Plus. Kromě vynikající jedničky z roku 1987 zde najdete i všech pět dalších pokračování. V srpnu 2022 přibyl i nejnovější a překvapivě dobrý film – Prey. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Predator

Režie: John McTiernan

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves, R.G. Armstrong, Shane Black, Kevin Peter Hall

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 107 minut Nejlepší filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem: Od Conana a Terminátora až k Postradatelným Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 17 / 32 Moulin Rouge Nicole Kidman zde září v roli Satine, oslňující hvězdy oblíbeného nočního klubu Moulin Rouge, který navštěvuje společenská dekadentní smetánka. Krásná kurtizána na vrcholu své slávy rozněcuje touhy všech mužů, kteří se s ní setkají. Bezděčně očaruje kouzlem vášně i spisovatele Christiana, kterého ztvárnil Ewan McGregor. Jejich milostný román způsobí skandál a nečekané následky. Moulin Rouge je excelentní muzikál. Pro někoho naprostý kýč, pro jiné dokonale stylové umělecké dílo. V každém případě film, který byste měli vidět. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Hudební filmy

Režie: Baz Luhrmann

Hrají: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, Garry McDonald, Jacek Koman, Kerry Walker, Caroline O'Connor, Christine Anu

Původ a premiéra: Austrálie, 2001

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 18 / 32 Duše Joe Gardner je středoškolský učitel s láskou k jazzu. Po nehodě je však jeho duše oddělena od těla a transportována na místo, kde musí znovu objevit vášeň, aby mohla zamířit do těla novorozených dětí. Joe musí získat pomoc ostatních duší, včetně Dvacetdvojky, která se snaží získat vášeň celé věky. Výborný animovaný rodinný film otvírá otázku Co dělá člověka člověkem. Pixarovka Duše získala v roce 2021 Oscara rovnou ve dvou kategoriích, nejlepší animák a nejlepší hudba. Ve stejných kategoriích získal film i dva Zlaté glóby. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Soul

Režie: Pete Docter, Kemp Powers

Hrají: Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashād, Daveed Diggs, Richard Ayoade, Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, Angela Bassett

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing), Google Play (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 19 / 32 Hvězdná pěchota Příběh se odehrává v budoucnosti a vypráví o mladém vojákovi jménem Johnny Rico a jeho dobrodružstvích v bojové pěchotě. Ricova vojenská kariéra postupuje od rekruta přes poddůstojníka až k důstojníkovi na pozadí mezihvězdné války mezi lidstvem a arachnoidním druhem známým jako Brouci. Slavný film režiséra Paula Verhoevena byl natočen podle kontroverzní knihy Roberta A. Heinleina. I když film původně komerčně téměř propadl, dnes už jde o vysoce ceněné kultovní dílo. Delší dobu u nás film nebyl dostupný. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Starship Troopers

Režie: Paul Verhoeven

Hrají: Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Jake Busey, Neil Patrick Harris, Clancy Brown, Michael Ironside, Patrick Muldoon, Seth Gilliam, Rue McClanahan

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 129 minut Nejlepší sci-fi filmy, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 21 / 32 Sága Vetřelec Komerční vesmírná loď Nostromo zachytí během návratu na Zemi nouzový signál ze vzdálené planety. Když tříčlenný tým posádky objeví na planetě komoru obsahující tisíce vajec, tvor uvnitř jednoho z vajec napadne průzkumníka. Celá posádka netuší, jaká noční můra se na ně chystá, až se mimozemský parazit zasazený do nešťastného hostitele vylíhne. Dnes už klasický sci-fi horor se dočkal několika dalších pokračování, Disney Plus nabízí kompletní ságu, která má aktuálně sedm filmů. Nechybí zde ani film Vetřelci vs. Predátor, kde se obě slavné sci-fi série protínají. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Alien

Režie: Ridley Scott

Hrají: Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto, Bolaji Badejo, Helen Horton, Eddie Powell

Původ a premiéra: USA, 1979

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 32 Dobré ráno, Vietname Dobré ráno, Vietname! To je pozdrav nového discjockeye na vlnách armádního rozhlasu, který doslova srší humorem a miluje rock and roll. Nový moderátor změní ranní vysílání. Vojáci ho zbožňují, ale někteří nadřízení naopak nenávidí. Velmi lidský příběh ukazuje krutý čas války ve Vietnamu v protikladu s nesmrtelným humorem a hudebními hity té doby. Jeden z nejlepších filmů geniálního Robina Williamse u nás dlouho dobu nebyl dostupný. Pokud ho neznáte, rozhodně se na něj podívejte. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Good Morning, Vietnam

Režie: Barry Levinson

Hrají: Robin Williams, Forest Whitaker, Chintara Sukapatana, Robert Wuhl, Richard Edson, Richard Portnow, Cu Ba Nguyen, Dan Stanton, Don Stanton, Floyd Vivino

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 23 / 32 Sága X-Men V nedaleké budoucnosti se po celé planetě rodí děti s X-faktorem v genech. Dává jim zvláštní sílu – třeba ničivý laserový pohled, schopnost létat či přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad, Mystique, Sabretooth jsou mutanti s mimořádnými schopnostmi. Profesor Charles Xavier, světově uznávaný telepat, zřídí speciální školu a jeho záměrem je, aby se žáci chovali tak, aby se jich svět nemusel bát a oni se nemuseli bát normálních lidí. Tento film v podstatě odstartoval celou éru hraných komiksových filmů. Do té doby byl žánr považován za okrajovou záležitost pro pár „nedospělých“ fanoušků. X-Men série je na Disney Plus opět kompletní, včetně finálního filmu Logan z roku 2017. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Bryan Singer, Corey Yuen, Conrad E. Palmisano

Hrají: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Anna Paquin, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Bruce Davison, Rebecca Romijn, Ray Park

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 32 Barbar Conan Příběh se odehrává v mýtické době, plné nadpřirozených sil a nebezpečí. Vesnice, ve které žije malý Conan, je přepadena válečníky vedenými Thulsou Soudcem a všichni mimo dětí jsou povražděni. Děti jsou odvedeny a připoutány k obrovskému žentouru. Po patnácti letech dřiny zůstal naživu jen Conan, který je prodán na gladiátorské zápasy. Díky své stoupající hvězdě je vzděláván a do umění boje zasvěcován nejlepšími zápasníky a válečníky své doby. Cesta za vítězstvím však bude dlouhá a cena velmi vysoká. Slavný film s Arnoldem Schwarzeneggerem definoval žánr fantasy a dodnes nebyl překonán, ač se o to mnoho dalších filmařů pokoušelo. Jde o další kultovní dílo, které dosud nebylo v ČR oficiálně dostupné. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Conan the Barbarian

Režie: John Milius

Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow, Sandahl Bergman, Cassandra Gava, Ben Davidson, Gerry Lopez, Mako, Valérie Quennessen, William Smith

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 129 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 32 Ukradené Vánoce Jack Skeleton, strašidelný král halloweenského města, je svou každoroční neměnnou rutinou absolutně znuděný. Jednoho dne se ocitne v sousedním Vánočním městě a za zvuků vánoční hudby prozkoumává zdejší tradice a obyvatele. Rozhodne se zabavit tím, že unese Santu a udělá Vánoce podle sebe. Jenže Jack netuší, že každé svátky vyžadují jiného ducha. Překrásné a půvabné dílo bylo natočeno dle předlohy Tima Burtona, o úžasnou hudbu a o písničky se postaral Danny Elfman. Jde o nadčasové, téměř geniální dílo, kterému sice není nic svaté, ale právě díky tomu nás učí pokoře a respektu k ostatním. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Nightmare Before Christmas

Režie: Henry Selick

Hrají: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Paul Reubens, Ken Page, Greg Proops

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 76 minut Našli jsme nejlepší vánoční filmy. A víme, kde si je můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 26 / 32 Titanic Titanic, luxusní hotel na vodě s ohromnou kapacitou, vyplul do vod Atlantiku v dubnu roku 1912, aby přinesl smrt 1500 lidem, kteří bezmezně věřili v jeho bezpečnost. V příběhu zakázané lásky elegantní dívky z první třídy a mladého dobrodruha z podpalubí dochází k dokonalému skloubení katastrofického a romantického žánru. Snímek producenta, scenáristy a režiséra Jamese Camerona se už stačil zapsat do dějin filmu nejen jako první titul, jehož rozpočet dosáhl dvou set milionů dolarů, ale i jako první film, jehož tržby přesáhly miliardu dolarů. Titanic také získal jedenáct Oscarů, což v historii zatím podařilo jen třem titulům (také Ben Hur a Pán prstenů: Návrat krále). Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Drama

Režie: James Cameron

Hrají: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Frances Fisher, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, David Warner, Victor Garber

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 194 minut 25 nejlepších romantických filmů. Drama, komedie, velkofilmy i oddechovky. Víme, kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 27 / 32 Toy Story – Příběh hraček Animovaný příběh je ze světa, kde hračky ožívají ve chvíli, kdy se jejich majitelé nedívají. Čeká vás hravé dobrodružství plné humoru, emocí a přátelství kovboje Woodyho, astronauta Buzze Rakeťáka a všechny jejich kamarádů. V roce 1995 šlo o revolučně natočený „počítačový animák“, který ale stojí především na výborném scénáři. Ze čtyř nominací na Oscara nakonec má pouze jednu sošku, ale díky velkému diváckému úspěchu Toy Story dostalo několik dalších velmi kvalitních pokračování. Celá série bývá označována za nejlepší, jakou Pixar natočil. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Toy Story

Režie: John Lasseter

Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Annie Potts, Erik von Detten, Laurie Metcalf, R. Lee Ermey

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 81 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 29 / 32 Společnost mrtvých básníků Začíná další školní rok a na chlapeckou akademii ve Vermontu přichází nový učitel John Keating, aby zdejší studenty učil anglické literatuře. John praktikuje velmi nezvyklý způsob výuky, čímž si své studenty nejen získá, ale hlavně je naučí mnohem více, než by se mohli dočíst v knihách. Stane se jejich vzorem a oni se rozhodnou, že budou pokračovat v tradici Společnosti mrtvých básníků, které byl John dříve také členem. Nemají však tušení, jaké následky to může mít. Filmový klenot režiséra Petera Weira získal Oscara za scénář a obdržel další tři nominace za film, režii a nejlepší herecký výkon pro vynikajícího Robina Williamse. Kromě něj můžeme v dojemném příběhu o svobodě ducha a nepodrobení vidět i některé tehdy začínající filmové hvězdy. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Drama

Původní název: Dead Poets Society

Režie: Peter Weir

Hrají: Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Gale Hansen, Josh Charles, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd, Kurtwood Smith

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 31 / 32 Walk the Line Výborný film zachycuje život legendárního country zpěváka Johnnyho Cashe. Začíná v jeho dětství, kdy ho navždy poznamená tragická smrt bratra. Po návratu z armády se začne věnovat hudbě a brzy se proslaví, ale sláva s sebou přináší i temnou stránku – závislost na drogách a problémy ve vztazích. Klíčovou roli v jeho životě hraje láska k June Carterové, která se ho snaží zachránit a stát mu po boku. Hlavní herecká dvojice získala nominaci na Oscara, Reese Witherspoon si sošku odnesla. Film získal i několik dalších ocenění, včetně tří Zlatých glóbů. Na rozdíl od mnoha idealizovaných životopisů hvězd, tento Johnnyho Cashe neuhlazuje ani nepřikrášluje. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: James Mangold

Hrají: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Tyler Hilton, Johnathan Rice, Shooter Jennings, Dallas Roberts, Dan John Miller, Larry Bagby

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

