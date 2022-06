Proč si předplatit Disney+? Třeba kvůli těmto seriálům

Na Disney Plus nabízí největší filmové studio nejen všechny filmy i seriály Star Wars a kompletní tvorbu od Marvela. Díky tomu, že vlastní práva na slavné kultovní seriály, se konečně můžeme dostat k titulům, které v ČR dosud nebyly vůbec dostupné, případně byly nekompletní. A všechny mají i češtinu.

Mandalorian Děj se odehrává šest let po pádu Impéria a před vznikem Prvního řádu. Sledujeme osudy osamělého pistolníka ve vzdálených končinách galaxie, daleko od autority Nové republiky. Sci-fi seriál Mandalorian nabízí výběr toho nejlepšího ze světa Star Wars. Funguje ale také samostatně jako výborný westernový sci-fi seriál. Takže i když o fenoménu Hvězdných válek nic nevíte, zde máte šťavnatou a vydatnou ochutnávku plnou výborných hereckých výkonů. Někteří fanoušci Hvězdných válek mají raději staré Lucasovy filmy z doby, kdy z tohoto kultu ještě nebyl dokonalý stroj na peníze. My v redakci bychom klidně doporučovali začít tady. Jestli vás Mandalorian zaujme, pokračujte se Star Wars dál. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Režie: Dave Filoni

Hrají: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weaers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

American Horror Story Rozmanité hrůzostrašné příběhy nás zavedou na dosud nepoznaná, tajemná či zakázaná místa a představí nám výjimečné hrdiny. Navštívíme strašidelný dům, ústav pro duševně nemocné ale i školu pro čarodějnice a jiná děsivá místa. Seriál má na svědomí talentovaný Ryan Murphy, který hýří zajímavými nápady. Potěší zejména tím, že kombinuje reálné lidské charaktery s nadpřirozenem a hororovou atmosférou. Základem diváckého úspěchu seriálu je také vynikající herecké obsazení. I když občas kvalita seriálu kolísá, rozhodně se jedná o nadprůměrnou záležitost. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Hororové seriály

Hrají: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Billie Lourd, Frances Conroy, Michael Chiklis

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Akta X Agent Mulder a agentka Scullyová vyšetřují v FBI případy, se kterými si nikdo nevěděl rady a nakonec je úředníci zavřeli do složky Akt X – nevyřešitelných případů. Ale pak se dostali do ruk této nerozlučné dvojice: nadšence pro paranormální jevy, který je přesvědčený, že mu sestru unesli mimozemšťani, a agentky věřící v boha, která k paranormálu přistupuje skepticky. Kultovní seriál z devadesátých let to díky své vysoké kvalitně dotáhl na jedenáct sezón. Velký podíl na tom má také ústřední herecká dvojice David Duchovny a Gillian Anderson. Disney Plus v zahraničí nabízí sezony všechny, u nás jsou zatím dvě nejnovější (10 a 11), k tomu dva celovečerní filmy. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The X-Files

Režie: Glen Kasper

Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Annabe Gish, William B. Davis, Robert Patrick, Cary Elwes, James Pickens Jr.

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Moon Knight Zaměstnanec obchodu se suvenýry začne trpět výpadky paměti. Zjistí, že má poruchu roztroušené osobnosti a sdílí své tělo s žoldákem Marcem Spectorem. Jakmile je doženou jejich nepřátelé, musí se vydat na cestu, která je zavede až mezi záhadné egyptské bohy. I když se jedná o seriál z komiksového světa Marvelu, jako jediný nenavazuje přímo na filmy a další seriály. Lze ho tak vidět zcela samostatně, aniž znáte cokoliv z tohoto komiksového světa. Hlavního rozpolceného hrdinu, který se musí vypořádat sám se sebou i se světem kolem sebe, hraje excelentní Oscar Isaac. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Komiksové seriály

Režie: Paul Jennings

Hrají: Oscar Isaac, Ean Hawke, May Calamawy, Karim El Hakim, F. Murray Abraham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 47 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Buffy, přemožitelka upírů V každém pokolení je jedna vyvolená. Vyvolená, aby bojovala proti upírům, démonům a jiným zlým silám. A aby s nimi navždy skoncovala... je to přemožitelka. Buffy je na první pohled obyčejná holka, která se od svých spolužáků liší tím, že je předurčena pro boj s upíry. K tomu aby přeprala a zlikvidovala všechny démony, potřebuje pomoc školního knihovníka Gilese, napraveného upíra Angela, nejlepší kamarádky Willow a kamaráda Alexe. Seriál od tvůrce a režiséra Josse Whedona patří dnes už mezi kultovní klasiku, ze které jiné seriály a filmy citují. Někteří Buffy řadí k tomu nejlepšímu, co vůbec vzniklo. I když to vypadá jako laciná zábava pro mládež, řeší překvapivě závažná témata a věnuje se například strastem i slastem dospívání. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Buffy the Vampire Slayer

Hrají: Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Danny Strong, Nicholas Brendon, Anony Stewart Head, Amber Benson, Kristine Suerland

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

The Beatles: Get Back Třídílný dokumentární o slavné skupině seriál režíroval a produkoval Peter Jackson. Na dokumentu se ale podíleli i Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, či Olivia Harrison. Restaurované záběry byly pořízeny během nahrávání kapely v lednu 1969, ale také během posledního živého vystoupení v Londýně. Každá epizoda má dvě hodiny, dohromady pak dokument má nabízí šest hodin dosud neviděných záběrů. Zachycuje vřelost, kamarádství a tvůrčí genialitu, které definovaly odkaz nejslavnější hudební čtveřice. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Dokumentární seriály

Hrají: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, George Martin, Billy Preston, Geoff Emerick

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 157 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Futurama Další kultovní televizní seriál od tvůrců neméně legendárních Simpsonových. Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Jeden takový týpek Philip J. Fry se omylem nechá na tisíc let zmrazit. Po probuzení začne pracovat pro svého vynalézavého potomka v transportní společnosti s tlupou prapodivných existencí jako posádkou dopravní lodi. Animované sci-fi potěší nejen fanoušky tohoto žánru, ale všechny kteří mají rádi humor, nadsázku a celkově dobrou zábavu. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Billy West, John DiMaggio, Katey Sagal, Phil LaMarr, Lauren Tom, Tress MacNeille, David Herman

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Zoufalé manželky Komediální seriál se odehrává v ulici Wisteria Lane, na předměstí fiktivního amerického města Fairview v Eagle State. Přináší humorný pohled na typické americké předměstí, kde intimní životy žen v domácnosti nejsou vždy takové, jaké se zdají na první pohled. Pilotní díl v USA sledovalo hned 23 milionů diváků. Mysteriózní drama je výborně obsazené, potěší, že nikdy nesklouzlo na úroveň jihoamerických telenovel. V roce 2005 a 2006 Zoufalé manželky vyhrály Zlaté glóby v kategorii Nejlepší TV seriál – muzikál nebo komedie. V roce 2005 vyhrála Teri Hatcher Zlatý glóbus jako Nejlepší hlavní představitelka. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Desperate Housewives

Hrají: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Ricardo Chavira, Doug Savant, James Denton

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Živí mrtví Hrstka lidí vedená bývalým šerifem bojuje o holý život na zpustošené Zemi. Za seriálem stojí Frank Darabont, režisér a scénárista filmů Vykoupení z věznice Shawshank a Zelená míle. I po technické stránce jde o velmi kvalitní dílo. Tento z komiksů vycházející seriál se odehrává ve světě, kde se lidé záhadně změnili v oživlé mrtvoly a skupinka přeživších se teď nesnaží o nic jiného, než přežít. Po divokém úprku z jejich útočiště na konci druhé sérii a po jednom děsivém zjištění jim ostatně ani v té třetí nic jiného nezbyde. Letos to seriál dotáhl už na jedenáct sezón. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Walking Dead

Hrají: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Steven Yeun, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), HBO Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Prima Videopůjčovna (dabing)

Glee Věčný optimista a středoškolský učitel Will Schuester se pokouší změnit školní klub Glee a připravit skupinku studentů na největší národní soutěž pěveckých sborů. Chce ze ztroskotanců vytvořit národní šampiony. Pokud máte rádi hudbu, tento seriál se vám bude určitě líbit. V každém díle nechybí hudební a taneční čísla, novější i starší hudební hity. Potěší výborné herecké a zejména pěvecké výkony, zajímavé jsou i epizodní role slavných a známých hvězd. Tvůrci seriálu se nespoléhali pouze na lacinou zábavu, nebáli se ani závažnějších témat či problémů, které řeší dospívající mládež. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Matew Morrison, Jane Lynch, Lea Michele, Chris Colfer, Darren Criss, Dot-Marie Jones, Kevin McHale

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Netflix (bez dabingu a titulků)

Boba Fett: Zákon podsvětí Legendární lovec hlav Boba Fett se spolu s nájemnou vražedkyní Fennec Shand vrací na písek Tatooinu, aby si nárokovali území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt a jeho zločinecký syndikát. Seriál je spin-off Mandaloriana a zároveň jeho volnějším pokračováním. Kvalit předchůdce sice nedosahuje zejména kvůli nevyrovnanosti jednotlivých dílů a občas neslanému/nemastnému režijnímu pojetí, přesto tvůrci seriálu nabízí zajímavý příběh, který potěší zejména fanoušky Star Wars. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Book of Boba Fett

Hrají: Temuera Morrison, Ming-Na Wen

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 39 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Tron: Povstání Animovaný akční sci-fi seriál je zasazený mezi filmy Tron (1982) a Tron: Legacy (2010). Sleduje osudy Becka, mladého programu, který se postupně stává vůdcem revolty ve vnitřním počítačovém světě Grid proti dobyvačnému programu Clu a jeho přisluhovačům. Beck, původně naprogramovaný jako mechanik, se stane učedníkem Trona, největšího bojovníka, kterého kdy Grid poznal. Na rozdíl od vizuálně revolučního Trona z roku 1982 sází seriál více na samotný sci-fi příběh, nicméně vše samozřejmě doprovází odpovídající vizuál i hudba. Za zmínku stojí, že v originále hlavního hrdinu namluvil Elijah Wood. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: TRON: Uprising

Režie: Charlie Bean

Hrají: Mandy Moore, Elijah Wood, Emmanuelle Chriqui, Lance Henriksen, Nate Corddry, Paul Reubens, Fred Tatasciore

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Star Wars: Klonové války Po bitvě na Geonosis se galaxie ponořila do víru uměle vyvolaného konfliktu klonových válek. Tuhé boje mezi Velkou republikovou armádou a jednotkami Separatistů zuří na všech frontách a na pozadí Darth Sidious osnuje svůj plán k ovládnutí Republiky a zkompromitování Jediů. V centru všeho dění se ocitá rytíř Jedi Anakin Skywalker společně se svým bývalým mistrem Obi-Wanem Kenobim a padawankou Ahsokou Tano. Jejich skutky na nejrůznějších světech známé galaxie určí osud všech jejích obyvatel. Byť jsou to tak trochu jiné Hvězdné války, tak se tento animovaný seriál už stal uznávanou součástí světa Star Wars a nové hrané seriály na něj odkazují. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Star Wars: The Clone Wars

Hrají: James Arnold Taylor, Corey Burton, Dee Bradley Baker, Matt Lanter, Tom Kane, Matew Wood, Caerine Taber

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing)

WandaVision Ambiciózní projekt Marvelu míchá dohromady superhrdiny a klasické americké sitcomy s napojením na Marvel Cinematic Universe. Wanda Maximoff a Vision žijí spokojený život na americkém předměstí, brzy ale zjišťují, že jejich štěstí možná není součástí skutečné reality. Ze seriálu budou mít obrovskou radost všichni ti, kdo pátrají po detailech, skrytých či zjevných odkazech a souvislostech s dalšími filmy. Tím vším je seriál doslova prošpikovaný. Podobně funguje technické zpracování, práce s kamerou, seriálové znělky – každý detail má smysl, vše má svůj důvod použití. Fanoušci Marvelovek dostanou ve velkých porcích to, po čem touží. Zajímavostí je, že na WandaVision navazuje aktuální film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (recenze). Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Elizabe Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Karyn Hahn, Randall Park, Kat Dennings, Aaron Taylor-Johnson

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Firefly Píše se rok 2157 a rozpínavá Galaktická aliance rozprášila jednotky Nezávislých. Na jejich straně bojoval i kapitán Malcolm Reynolds a jeho první důstojnice Zoe. Po prohrané bitvě se válka definitivně zvrtla, Mal pořizuje loď Serenity a společně s hrstkou psanců se potuluje vesmírem... Sci-fi seriál je natočen ve westernovém duchu, včetně typických atributů, jako jsou oblečení, zbraně, typických padouchů i nefalšovaných zápletek jak vystřižených z divokého západu. Nenajdete zde žádné mimozemšťany, naopak dost prohnilých padouchů, kteří jdou posádce po krku. Přes zjevné kvality byl seriál po první sezóně předčasně ukončen, aby děj nakonec uzavřel výborný sci-fi film Serenity, který na seriál přímo navazuje. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Naan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Jewel Staite

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Star Wars: Vadná várka Příběhy o elitním komandu vadných klonových vojáků, které po pádu Republiky pokračuje v boji proti bezpráví. Každý člen má jednu výjimečnou schopnost, která z celé skupiny dělá mimořádně efektivní vojáky a hrozivou posádku. Podnikají odvážné žoldácké mise a zároveň se snaží udržet nad vodou a najít nový smysl života. O animovaný sci-fi seriál se postaral režisér a scénárista Dave Filoni, potěší jak kvalitní animací, tak především dobrým příběhem. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Star Wars: The Bad Batch

Hrají: Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Katee Sackhoff

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Kouzelná Beruška a Černý kocour Přes den jsou to normální středoškoláci, v noci ochránci Paříže. Seriál popisuje hrdinská dobrodružství Marinette a Adriena, kteří se proměňují v Berušku a Kocoura Noira. Společně se vydávají chytat akumy, tvory zodpovědné za proměnu obyvatel Paříže v padouchy. Ani jeden z hrdinů však nezná pravou identitu toho druhého, ani to, že jsou spolužáci. Je to velmi milý francouzský seriál, který má šarm a kouzlo. Přidejte k tomu inteligentní scénář a to že, postavy mají vývoj a duši. Nejde o typicky černobíle pojatý americký animák. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

Režie: Thomas Astruc

Hrají: Annouck Hautbois, Anouck Hautbois, Yeo Min-Jeong, Nam Doh-Hyeong, Jéssica Vieira, Jessica Barrier, Fanny Bloc

Původ a premiéra: Francie, 2015

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků)

Obi-Wan Kenobi Děj seriálu se odehrá deset let po událostech filmu Star Wars: Pomsta Sithů. Tam byl Obi-Wan Kenobi svědkem odklonu svého učedníka Jediho Anakina Skywalkera na temnou stranu síly – stal se z něj Darth Vader. Nyní Obi-Wan žije na Tatooine a dohlíží na malého chlapce Luka Skywalkera. Již brzy ho ale povinnosti odvanou znovu do víru boje proti Impériu a jeho bývalému učedníkovi, který propadl Temné straně síly. Hlavní postavu hraje opět Ewan McGregor, v roli Darth Vadera se vrací Hayden Christensen. Není bez zajímavosti, že titulní hudbu pro seriál složil skladatel původního slavného motivu Hvězdných válek, John Williams. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Rupert Friend, Moses Ingram, Sung Kang

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 56 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Ztraceni Skupina lidí se ocitne na opuštěném ostrově poté, co spadne s letadlem. Na místě však zjišťují, že jejich cílem nebude jen obyčejné přežití a že možná celá nehoda nebyla tak úplně náhoda. A tajemství a záhady přibývají, přibývají a přibývají. Legendární seriál svého času přikoval diváky k obrazovkám a byl tématem vášnivých debat, zejména první tři sezóny jsou strhující. I když se tvůrci do množství záhad příliš zamotali a ukončení seriálu už nezvládli důstojně ukočírovat, stále jde o fenomén, který rozhodně stojí za vidění. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: Lost

Hrají: Naveen Andrews, Nestor Carbonell, Henry Ian Cusick, Emilie de Ravin, Michael Emerson, Jeff Fahey, Matew Fox

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Loki Poté, co Loki ukradl Tesseract během událostí Avengers: Endgame, je jeho alternativní verze přinesena do Time Variance Authority. To je organizace mimo čas a prostor, která monitoruje časovou osu a hlídá její správný tok. Loki dostane na výběr: být navždy vymazán z existence, nebo zastavit mnohem větší hrozbu... Populární Tom Hiddleston si hlavní roli užívá a uplatňuje své divadelní kořeny, potěší velmi dobře obsazený Owen Wilson i další skvělí herci a herečky. Po vizuální stránce se také tvůrci vyřádili – seriál má svoji vlastní unikátní tvář a estetiku. Na své si přijdou zejména fanoušci různých méně či více skrytých drobností, ale také odkazů na různé komiksy od Marvelu. Pokud vám Avengers nic neříkají, Loki vás ke sledování asi nepřesvědčí. Jestli ale filmy Marvelu sledujete, tak tento seriál patří do kategorie „musíte vidět“. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbaa-Raw, Angelica Ross, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Útěk z vězení Aby zachránil svého staršího bratra před trestem za čin, který nespáchal, nechá se Michael Scofield zavřít k němu do vězení. Na těle má vytetovaný plán věznice a v hlavě vše vymyšlené... Za pozornost stojí především excelentní první série, po ní má kvalita seriálu už klesající tendenci. Ústřední bratrská dvojice je výborně obsazená, scénář je kvalitní. Filmů a seriálů o útěku z vězení bylo natočeno už mnoho, Prison Break (originální název) patří ale k nejlepším svého žáru. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Prison Break

Hrají: Wentwor Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, William Fichtner, Paul Adelstein, Rockmond Dunbar, Jodi Lyn O'Keefe

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

The Orville Kapitán Ed Mercer s posádkou lodi Orville vyrážejí tam, kam se dosud nikdo nevydal. Ale v pětadvacátém století tentokrát nevidíme boje s Klingony či Romulany. Na posádku Orville čekají komediální situace i nečekané skečové zvraty. Seriál byl původně zamýšlen jako parodie na známý Star Trek. Nicméně díky překvapivě poctivému přístupu a snahou o reflexi vážných témat nakonec vznikl klasický sci-fi seriál, který humorem vše spíše odlehčuje, než aby plnil roli plnohodnotné parodie. Překvapí také vcelku kvalitními triky. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Se MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson, Scott Grimes, Peter Macon, Jessica Szohr, J. Lee

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

24 hodin Seriál 24 hodin se odehrává v reálném čase. Každá epizoda pokrývá časový úsek jedné hodiny, takže se celý příběh, rozdělený do čtyřiadvaceti dílů, odehraje během jednoho jediného dne. Za tuto dobu se protiteroristický agent Jack Bauer z losangeleského Protiteroristického oddělení snaží předejít nějaké katastrofě s globálními politickými následky, osvobodit rukojmí a zachránit své nejbližší. Agenta protiteroristické jednotky hraje výborný Kiefer Sutherland, který touto rolí svého času definoval žánr. Překvapivě s přibývajícím sériemi se kvalita seriálu spíše zvyšuje, než klesá. Pokud máte rádi akční adrenalinové jízdy, tohle se vám bude líbit. A na rozdíl od původního TV vysílání nyní nemusíte týden čekat na další díl. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Akční seriály

Původní název: 24

Hrají: Kiefer Suerland, Mary Lynn Rajskub, Elisha Cubert, Kim Raver, William Devane, Yvonne Strahovski, Benjamin Bratt

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Legion David Haller alias Legie je v příběhu z komiksového světa X-Menů problémový mladý muž. Jako schizofrenik je léta je stálým obyvatelem psychiatrických léčeben. Po podivném setkání se spolupacientem je však konfrontován s možností, že hlasy, které slyší, a vize, které vidí, mohou být skutečné. Výborný seriál se místo akčních efektů soustředí na lidskou duši a naše vnímání reality. Ta občas nemusí korespondovat s tím, jak svět vnímají ostatní. Odvážná je zejména první série, která má každý díl zpracovaný trochu jinak. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza, Jean Smart, Jeremie Harris, Katie Aselton, Amber Midunder

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), HBO Max (dabing a titulky)