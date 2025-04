Proč si předplatit Disney+? Třeba kvůli těmto seriálům

Na Disney Plus nabízí největší filmové studio nejen všechny filmy i seriály Star Wars a kompletní tvorbu od Marvela. Díky tomu, že vlastní práva na slavné kultovní seriály, se můžeme dostat k titulům, které v ČR dřív nebyly vůbec dostupné, případně byly nekompletní. A všechny mají i češtinu.



Daredevil: Znovuzrození Slepý právník Matt Murdock, obdařený mimořádně zostřenými smysly, bojuje za spravedlnost. Během dne prostřednictvím své právnické kanceláře, v noci se mění v neohrožený maskovaný symbol pomsty. Bývalý šéf mafie Wilson Fisk mezitím rozvíjí své politické ambice v New Yorku a snaží se rozšířit svůj vliv nad městem. Když se začnou objevovat jejich skryté identity a minulost, oba muži se ocitají na nevyhnutelné kolizní dráze. Seriál svým dějem i herci plynule navazuje na původní verzi Netflixu. Nemění se temný styl, který si fanoušci oblíbili; naopak dřívější nedostatky dané původně nízkým rozpočtem pomohl Disney vyřešit či mnohem lépe zamaskovat. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: Daredevil: Born Again

Hrají: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Nikki M. James, Zabryna Guevara, Genneya Walton, Arty Froushan, Lou Taylor Pucci

Původ a premiéra: USA, 2025 Návrat v plné síle. Recenze seriálu Daredevil: Znovuzrození Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Mandalorian Děj se odehrává šest let po pádu Impéria a před vznikem Prvního řádu. Sledujeme osudy osamělého pistolníka ve vzdálených končinách galaxie, daleko od autority Nové republiky. Sci-fi seriál Mandalorian nabízí výběr toho nejlepšího ze světa Star Wars. Funguje ale také samostatně jako výborný westernový sci-fi seriál. Takže i když o fenoménu Hvězdných válek nic nevíte, zde máte šťavnatou a vydatnou ochutnávku plnou výborných hereckých výkonů. Někteří fanoušci Hvězdných válek mají raději staré Lucasovy filmy z doby, kdy z tohoto kultu ještě nebyl dokonalý stroj na peníze. My v redakci bychom klidně doporučovali začít tady. Jestli vás Mandalorian zaujme, pokračujte se Star Wars dál. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Mandalorian

Režie: Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa

Hrají: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi, Nick Nolte

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Rivalové Děj se odehrává v roce 1986 ve fiktivním hrabství Rutshire a sleduje nelítostný svět televizního průmyslu, kde se střetávají ambice, intriky a osobní vztahy. Smlouvy se uzavírají v zasedačce i ložnici. Nikdo neví jistě, kdo se dostane až na vrchol. Každý je odkázán jen sám na sebe. Hvězdně obsazený seriál kombinuje prvky satiry, dramatu a romantiky, přičemž zachycuje atmosféru 80. let s důrazem na módu, hudbu a společenské normy té doby.​ Byl nominován na tři ceny BAFTA. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Rivals

Hrají: David Tennant, Aidan Turner, Danny Dyer, Alex Hassell, Nafessa Williams, Bella Maclean, Katherine Parkinson, Victoria Smurfit, Claire Rushbrook, Oliver Chris

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Jen vraždy v budově Tři obyvatelé luxusního činžáku na Manhattanu jsou posedlí skutečnými zločiny a náhle se do jednoho z nich zapletou. Když v jejich domě dojde k děsivému úmrtí, trojice je přesvědčená, že jde o vraždu a využije své znalosti zločinů k vypátrání pravdy. Při nahrávání vlastního podcastu, který má případ zdokumentovat, odhalují tajemství budovy, která přetrvávají celá léta. Ohrožená trojice si uvědomí, že mezi nimi možná žije vrah, a závodí, aby rozluštili přibývající stopy dřív, než bude pozdě. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Only Murders in the Building

Hrají: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Aaron Domínguez, Amy Ryan, Michael Cyril Creighton, Evyn George

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 39 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Andor Seriál vypráví o dobrodružství povstaleckého špióna Cassiana Andora. Snaží se bojovat proti Impériu pomocí záškodnických akcí, které mají vrátit naději do Předaleké galaxie. Je to příběh o vznikající vzpouře proti Impériu a o tom, jak se do ní zapojili lidé a planety. Na rozdíl od pohádkového světa Star Wars ve sci-fi kulisách si v Andoru nikdo nehraje na prince a princezny a děj neurčují nadpřirození rytíři ovládající magickou sílu. Zde sledujete osudy obyčejných lidí, jejichž činy definují, jakým směrem se budou ubírat dějiny. Navzdory televiznímu seriálovému formátu jde o výborné, poctivé sci-fi dílo. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Star Wars: Andor

Hrají: Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Adria Arjona, Fiona Shaw, Joplin Sibtain, James McArdle, Alex Ferns, Rupert Vansittart

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Seriál Andor na Disney Plus: pomalý rozjezd ukrývá zajímavý počin ze světa Star Wars Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

American Horror Story Rozmanité hrůzostrašné příběhy nás zavedou na dosud nepoznaná, tajemná či zakázaná místa a představí nám výjimečné hrdiny. Navštívíme strašidelný dům, ústav pro duševně nemocné ale i školu pro čarodějnice a jiná děsivá místa. Seriál má na svědomí talentovaný Ryan Murphy, který hýří zajímavými nápady. Potěší zejména tím, že kombinuje reálné lidské charaktery s nadpřirozenem a hororovou atmosférou. Základem diváckého úspěchu seriálu je také vynikající herecké obsazení. I když občas kvalita seriálu kolísá, rozhodně se jedná o nadprůměrnou záležitost. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Hororové seriály

Hrají: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Billie Lourd, Frances Conroy, Michael Chiklis, Cody Fern, Leslie Grossman, Emma Roberts

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 43 minut 25 nejlepších hororů všech dob. Psycho, Blair Witch, Vetřelec… Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Moon Knight Zaměstnanec obchodu se suvenýry začne trpět výpadky paměti. Zjistí, že má poruchu roztroušené osobnosti a sdílí své tělo s žoldákem Marcem Spectorem. Jakmile je doženou jejich nepřátelé, musí se vydat na cestu, která je zavede až mezi záhadné egyptské bohy. I když se jedná o seriál z komiksového světa Marvelu, jako jediný nenavazuje přímo na filmy a další seriály. Lze ho tak vidět zcela samostatně, aniž znáte cokoliv z tohoto komiksového světa. Hlavního rozpolceného hrdinu, který se musí vypořádat sám se sebou i se světem kolem sebe, hraje excelentní Oscar Isaac. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Komiksové seriály

Režie: Paul Jennings

Hrají: Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, Ann Akinjirin, David Ganly, Karim El Hakim, F. Murray Abraham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 47 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Medvěd Mladý šéfkuchař se po úmrtí v rodině musí vrátit domů a vést rodinný obchod se sendviči. To je docela změna po špičkových restauracích, na které byl zvyklý. Kuchyni s michelinskou hvězdou musí vyměnit za malý podnik plný svéhlavého a nepoddajného personálu a napjatých rodinných vztahů. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Bear

Hrají: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Abby Elliott, Matty Matheson, Liza Colón-Zayas

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Buffy, přemožitelka upírů V každém pokolení je jedna vyvolená. Vyvolená, aby bojovala proti upírům, démonům a jiným zlým silám. A aby s nimi navždy skoncovala... je to přemožitelka. Buffy je na první pohled obyčejná holka, která se od svých spolužáků liší tím, že je předurčena pro boj s upíry. K tomu aby přeprala a zlikvidovala všechny démony, potřebuje pomoc školního knihovníka Gilese, napraveného upíra Angela, nejlepší kamarádky Willow a kamaráda Alexe. Seriál od tvůrce a režiséra Josse Whedona patří dnes už mezi kultovní klasiku, ze které jiné seriály a filmy citují. Někteří Buffy řadí k tomu nejlepšímu, co vůbec vzniklo. I když to vypadá jako laciná zábava pro mládež, řeší překvapivě závažná témata a věnuje se například strastem i slastem dospívání. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Buffy the Vampire Slayer

Hrají: Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Danny Strong, Nicholas Brendon, Amber Benson, Anthony Stewart Head, Kristine Sutherland, Michelle Trachtenberg, Emma Caulfield Ford, Eliza Dushku

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 60 minut Našli jsme nejlepší fantasy filmy. Od Pána prstenů a Nekonečného příběhu až k Harrymu Potterovi a Alence v říši divů Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Futurama Další kultovní televizní seriál od tvůrců neméně legendárních Simpsonových. Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Jeden takový týpek Philip J. Fry se omylem nechá na tisíc let zmrazit. Po probuzení začne pracovat pro svého vynalézavého potomka v transportní společnosti s tlupou prapodivných existencí jako posádkou dopravní lodi. Animované sci-fi potěší nejen fanoušky tohoto žánru, ale všechny kteří mají rádi humor, nadsázku a celkově dobrou zábavu. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr, David Herman, Frank Welker

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Zoufalé manželky Komediální seriál se odehrává v ulici Wisteria Lane, na předměstí fiktivního amerického města Fairview v Eagle State. Přináší humorný pohled na typické americké předměstí, kde intimní životy žen v domácnosti nejsou vždy takové, jaké se zdají na první pohled. Pilotní díl v USA sledovalo hned 23 milionů diváků. Mysteriózní drama je výborně obsazené, potěší, že nikdy nesklouzlo na úroveň jihoamerických telenovel. V roce 2005 a 2006 Zoufalé manželky vyhrály Zlaté glóby v kategorii Nejlepší TV seriál – muzikál nebo komedie. V roce 2005 vyhrála Teri Hatcher Zlatý glóbus jako Nejlepší hlavní představitelka. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Desperate Housewives

Hrají: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Ricardo Chavira, Doug Savant, James Denton, Brenda Strong, Darcy Rose Byrnes, Vanessa Williams

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Glee Věčný optimista a středoškolský učitel Will Schuester se pokouší změnit školní klub Glee a připravit skupinku studentů na největší národní soutěž pěveckých sborů. Chce ze ztroskotanců vytvořit národní šampiony. Pokud máte rádi hudbu, tento seriál se vám bude určitě líbit. V každém díle nechybí hudební a taneční čísla, novější i starší hudební hity. Potěší výborné herecké a zejména pěvecké výkony, zajímavé jsou i epizodní role slavných a známých hvězd. Tvůrci seriálu se nespoléhali pouze na lacinou zábavu, nebáli se ani závažnějších témat či problémů, které řeší dospívající mládež. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Hudební seriály

Hrají: Matthew Morrison, Jane Lynch, Lea Michele, Chris Colfer, Darren Criss, Dot-Marie Jones, Kevin McHale, Chord Overstreet, Amber Riley, Naya Rivera

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

WandaVision Ambiciózní projekt Marvelu míchá dohromady superhrdiny a klasické americké sitcomy s napojením na Marvel Cinematic Universe. Wanda Maximoff a Vision žijí spokojený život na americkém předměstí, brzy ale zjišťují, že jejich štěstí možná není součástí skutečné reality. Ze seriálu budou mít obrovskou radost všichni ti, kdo pátrají po detailech, skrytých či zjevných odkazech a souvislostech s dalšími filmy. Tím vším je seriál doslova prošpikovaný. Podobně funguje technické zpracování, práce s kamerou, seriálové znělky – každý detail má smysl, vše má svůj důvod použití. Na WandaVision navazuje film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (recenze). Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Randall Park, Kat Dennings

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), DaFilms (bez dabingu a titulků)

Firefly Píše se rok 2157 a rozpínavá Galaktická aliance rozprášila jednotky Nezávislých. Na jejich straně bojoval i kapitán Malcolm Reynolds a jeho první důstojnice Zoe. Po prohrané bitvě se válka definitivně zvrtla, Mal pořizuje loď Serenity a společně s hrstkou psanců se potuluje vesmírem... Sci-fi seriál je natočen ve westernovém duchu, včetně typických atributů, jako jsou oblečení, zbraně, typických padouchů i nefalšovaných zápletek jak vystřižených z divokého západu. Nenajdete zde žádné mimozemšťany, naopak dost prohnilých padouchů, kteří jdou posádce po krku. Přes zjevné kvality byl seriál po první sezóně předčasně ukončen, aby děj nakonec uzavřel výborný sci-fi film Serenity, který na seriál přímo navazuje. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Jewel Staite, Summer Glau, Sean Maher, Ron Glass

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Ztraceni Skupina lidí se ocitne na opuštěném ostrově poté, co spadne s

Původní název: Lost

Hrají: Naveen Andrews, Nestor Carbonell, Henry Ian Cusick, Emilie de Ravin, Michael Emerson, Jeff Fahey, Matthew Fox, Jorge Garcia, Josh Holloway, Daniel Dae Kim

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Netflix (titulky)

Pokračování 17 / 30 Ahsoka Seriál se odehrává po pádu Impéria a sleduje příběh bývalé rytířky Jedi Ahsoky Tano, která je na stopě nebezpečí, jež ohrožuje stále zranitelnou galaxii. Pokud jste hltali animáky Clone Wars a následně Star Wars Rebels, Ahsoka je pro vás naprostou povinností a věrným přenesením kultovních animovaných postav do reálného prostředí, Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi seriály

Režie: Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey

Hrají: Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Mary Elizabeth Winstead, Eman Esfandi, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen, Wes Chatham

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 49 minut Ahsoka musí zachránit Star Wars. Nový seriál věrně navazuje na ten animovaný Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 18 / 30 Loki Poté, co Loki ukradl Tesseract během událostí Avengers: Endgame, je jeho alternativní verze přinesena do Time Variance Authority. To je organizace mimo čas a prostor, která monitoruje časovou osu a hlídá její správný tok. Loki dostane na výběr: být navždy vymazán z existence, nebo zastavit mnohem větší hrozbu... Populární Tom Hiddleston si hlavní roli užívá a uplatňuje své divadelní kořeny, potěší velmi dobře obsazený Owen Wilson i další skvělí herci a herečky. Po vizuální stránce se také tvůrci vyřádili – seriál má svoji vlastní unikátní tvář a estetiku. Na své si přijdou zejména fanoušci různých méně či více skrytých drobností, ale také odkazů na různé komiksy od Marvelu. Pokud vám Avengers nic neříkají, Loki vás ke sledování asi nepřesvědčí. Jestli ale filmy Marvelu sledujete, tak tento seriál patří do kategorie „musíte vidět“. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Tom Hiddleston, Sophia di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Angelica Ross, Eugene Cordero, Tara Strong, Ke Huy Quan, Owen Wilson, Richard E. Grant

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 59 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 19 / 30 Útěk z vězení Aby zachránil svého staršího bratra před trestem za čin, který nespáchal, nechá se Michael Scofield zavřít k němu do vězení. Na těle má vytetovaný plán věznice a v hlavě vše vymyšlené... Za pozornost stojí především excelentní první série, po ní má kvalita seriálu už klesající tendenci. Ústřední bratrská dvojice je výborně obsazená, scénář je kvalitní. Filmů a seriálů o útěku z vězení bylo natočeno už mnoho, Prison Break (originální název) patří ale k nejlepším svého žáru. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Prison Break

Hrají: Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, William Fichtner, Paul Adelstein, Rockmond Dunbar, Jodi Lyn O'Keefe, Robert Knepper, Amaury Nolasco, Marshall Allman

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 45 minut 32 vězeňských filmů, které by vám neměly uniknout. Většinu si můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Disney Plus (titulky)

Pokračování 20 / 30 Legion David Haller alias Legie je v příběhu z komiksového světa X-Menů problémový mladý muž. Jako schizofrenik je léta je stálým obyvatelem psychiatrických léčeben. Po podivném setkání se spolupacientem je však konfrontován s možností, že hlasy, které slyší, a vize, které vidí, mohou být skutečné. Výborný seriál se místo akčních efektů soustředí na lidskou duši a naše vnímání reality. Ta občas nemusí korespondovat s tím, jak svět vnímají ostatní. Odvážná je zejména první série, která má každý díl zpracovaný trochu jinak. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza, Jean Smart, Jeremie Harris, Katie Aselton, Amber Midthunder, Bill Irwin

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 21 / 30 Chirurgové Meredith Greyová, dcera slavné lékařky, se dostává do prestižního programu. Cílem tohoto programu je vychovat nejlepší operatéry. Meredith si brzo najde mezi konkurenty přátele – ambiciózní Christinu, roztržitého George a Izzie a sebestředného Alexe. Nečekaně se také zamiluje do místního doktora, čímž na sebe přivolá řadu problémů. V programu obstojí jen ti nejlepší a je na Meredith, aby dokázala, že mezi ně patří. Populární seriál těží z nejen z obliby lékařského prostředí, ale také kvalitního scénáře a dobrý hereckých výkonů. Romanticky dramatický seriál staví také na reálném a uvěřitelném vykreslení hlavních hrdinů. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Grey's Anatomy

Hrají: Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Vanessa Bell Calloway

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 Co děláme v temnotách Seriálové zpracování filmového hitu režiséra Taiky Waititiho zkoumá v dokumentárním a humorném stylu životy tří upírů ze Staten Islandu. Jejich stovky let trvající životy už je značně nudí. Promlouvají do kamery a komentují události podobně jako reální lidé v reálných dokumentech. Skupina si také pořídí otroka, který jim slouží a nativně doufá, že jej jednoho dne jako projev díků promění v upíra. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: What We Do in the Shadows

Hrají: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Max (titulky)

Pokračování 23 / 30 Absťák Mapuje začátek opiátové krize ve Spojených státech. Děj se odehrává na přelomu 90. let a sleduje několik dějových linií – od malého hornického města, přes lékaře, kteří byli přesvědčeni o „bezpečnosti“ léku OxyContin, až po právníky a agenty DEA, kteří se snaží rozkrýt systémovou korupci farmaceutické firmy Purdue Pharma. Seriál odhaluje, jak mocenské zájmy a chamtivost vedly k jedné z největších zdravotnických katastrof v moderních dějinách USA. Seriál je natočený dle skutečných událostí, základem byla kniha reportérky Beth Macy. Tvůrci si dali záležet na autenticitě – pouze některé postavy jsou kombinací několika reálných osob, aby lépe vystihly rozsah problému. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Dopesick

Hrají: Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Will Chase, Andrea Frankle, Jake McDorman

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 62 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing)

Pokračování 24 / 30 Zákon gangu Adrenalinové drama s temně komediálním podtextem zkoumá touhu proslulého motorkářského klubu chránit své členy a zároveň zajistit, aby jejich prosté, chráněné městečko Charming v Kalifornii zůstalo přesně takové, jaké je. Klub musí čelit hrozbám ze strany drogových dealerů, korporátních developerů a příliš horlivých strážců zákona. Za rodinným životním stylem a legálně prosperujícím obchodem s automobily se skrývají bezohledné a nelegální kšefty se zbraněmi. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Sons of Anarchy

Hrají: Charlie Hunnam, Katey Sagal, Jimmy Smits, Theo Rossi, Tommy Flanagan, Mark Boone Junior, Kim Coates, Drea de Matteo, Dayton Callie, David Labrava

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 25 / 30 Taková moderní rodinka Pohled do každodenního života rozvětvené rodiny. Smích, dojetí, ale i trapné situace či smutné okamžiky jsou zachyceny jako dokumentární seriál. Rodiče Phil a Claire touží po upřímném vztahu se svými třemi dětmi, které mají ale na společné soužití výrazně jiný názor. Claiřin otec Jay a jeho latinskoamerická manželka Glorie spolu vychovávají dva syny. Jayův homosexuální syn Mitchell a jeho partnerka Cameron adoptovali malou asijskou holčičku. Všichni tvoří šťastnou heterosexuální, homosexuální, tradiční a multikulturní rodinu. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Modern Family

Hrají: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 26 / 30 The Punisher Hlavní postavou je Frank Castle, bývalý mariňák, který se po brutální vraždě své rodiny stává nelítostným mstitelen. Po vykonání pomsty na pachatelích odhaluje hlubší konspiraci sahající do struktur CIA a vojenského průmyslu. Seriál se odehrává v rámci Marvel Cinematic Universe a navazuje na události z druhé řady Daredevila, kde se Castle poprvé objevil. Zaměřuje se na témata traumatu, spravedlnosti a morálních dilemat spojených s násilím.​ Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: Marvel's The Punisher

Hrají: Jon Bernthal, Ebon Moss-Bachrach, Kelli Barrett, Ben Barnes, Deborah Ann Woll, Amber Rose Revah, Daniel Webber, Jason R. Moore, Josh Stewart, Jaime Ray Newman

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 27 / 30 Jak jsem poznal vaši matku Pětice přátel z New Yorku – Marshall, Lily, Robin a Barney – prožívá různé strasti i radosti okolo přátelství a lásky. Všechny jejich historky vypráví hlavní hrdina Ted zpětně svým dětem a popisuje, jak sám hledal dlouho pravou lásku. Sitcom bývá často popisován jako „Přátelé 21. století". Jeho protagonisté získali mnoho cen a na spoustu dalších byli nominováni. V sérii si také zahrála například zpěvačka Britney Spears, Mandy Moore nebo Enrique Iglesias, jejichž písničky pochopitelně některé z dílů provázejí. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: How I Met Your Mother

Hrají: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Cristin Milioti, Lyndsy Fonseca, David Henrie, Wayne Brady, Sherri Shepherd

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 30 Ve jménu vlasti Brody byl během mise v Iráku zajat teroristickou organizací Al-Káida a osm let byl držen jako válečný zajatec. Po dlouhých letech je objeven americkou speciální jednotkou Delta Force a jako válečný hrdina se vrací do Spojených států. Důstojnice CIA Carrie Mathison má zjistit, zda mezitím nepřeběhl k islámu a sám se nestal teroristou. Jde o jeden z nejdiskutovanějších seriálů své doby a výrazně ovlivnil žánr politických thrillerů. Patří k tomu nejlepšímu, co bylo natočeno, získal řadu ocenění, včetně pěti Zlatých glóbů a několika cen Emmy. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Homeland

Hrají: Claire Danes, Mandy Patinkin, F. Murray Abraham, Rupert Friend, Elizabeth Marvel, Morgan Spector, Linus Roache, Maury Sterling, Jake Weber, Amy Hargreaves

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 29 / 30 Anatomie lži Doktor Lightman je přední světový expert na lhaní. Perfektně se vyzná v řeči těla, neuteče mu žádný výraz v obličeji ani ten nejmenší záchvěv v hlase. S neodolatelným sarkasmem a s týmem specialistů pomáhá nejen vládním organizacím řešit ty nejzapeklitější případy. Seriál se zaměřuje na psychologii lhaní a etické dilema spojené s odhalováním pravdy. Byl inspirován skutečnou prací psychologa Paula Ekmana, který se specializuje na studium emocí a mikroexpresí. Ekman ostatně při tvorbě seriálu působil jako vědecký poradce. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Lie to Me

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 30 / 30 Bylo nebylo Pohádky existují. A v jedné z nich zlá čarodějnice zaklela všechny postavy z pohádkového světa a uvěznila ve skutečném světě. Všichni žijí ve městě, kde si už nikdo nepamatuje, kým původně byl. Hlavní hrdinkou je Emma Swan, dcera Sněhurky a prince Krasoně. Po letech se setkává se svým synem Henrym, kterého kdysi dala k adopci. Henry věří, že Emma je klíčem k prolomení kletby a obnovení vzpomínek obyvatel města. Z seriálem stojí Edward Kitsis a Adam Horowitz, kteří se podíleli i na seriálu Ztraceni. Objevují se zde postavy z různých pohádek a příběhů, včetně těch z Disneyho filmů. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Once Upon a Time

Hrají: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison, Lana Parrilla, Josh Dallas, Emilie de Ravin, Colin O'Donoghue, Jared Gilmore, Michael Socha, Robert Carlyle, Dania Ramirez

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 43 minut Disney+ a 30 nejoblíbenějších filmů a seriálů v dubnu 2025. Na co se Češi nejvíc dívají Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

