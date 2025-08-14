Proč si předplatit HBO Max? Třeba kvůli těmto seriálům. Vybrali jsme ty nejlepší

Tučňák
Seriál sleduje vzestup Oswalda Cobblepota, známého jako Tučňák, v podsvětí Gotham City. Děj se odehrává po událostech filmu The Batman z roku 2022, kdy Batman dopadl vraždícího Hádankáře. Tučňák využívá vzniklého mocenského vakua a snaží se chopit otěží zločineckého světa. Příběh se odvíjí jako neonoirová kriminálka plná prolhaných a vykutálených postav, které se navzájem snaží převézt.
Seriál překvapivě funguje i bez přítomnosti Batmana a nabízí napínavou žánrovou podívanou.
Hodnocení Kinobox.cz: 88 %
- Žánr: Komiksové seriály
- Původní název: The Penguin
- Hrají: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Deirdre O'Connell, Shohreh Aghdashloo, Clancy Brown, Carmen Ejogo, Michael Zegen, Berto Colon, James Madio
- Původ a premiéra: USA, 2024
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Rod draka
Desetidílný seriál je odvozený od legendární Hry o trůny. Tvůrci jej situovali do období před jejími událostmi, odehrává se téměř dvě stě let před narozením Daenerys Targaryen, oblíbené „matky draků“. Jeden z jejích předků, král Viserys Targaryen, touží zplodit syna a dědice. Protože pokud se mu to nepodaří, někdo po něm musí zdědit Železný trůn? Mocné impérium Targaryenů se ale po tomto rozhodnutí začne rozpadat.
Hodnocení Kinobox.cz: 82 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: House of the Dragon
- Hrají: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Emily Carey, Fabien Frankel, Milly Alcock, Sonoya Mizuno
- Původ a premiéra: USA, 2022
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
The Last of Us
Seriál je adaptací stejnojmenné videohry z roku 2013. Sleduje Joela, pašeráka, který má za úkol doprovodit dospívající Ellie napříč postapokalyptickými Spojenými státy. Ellie je imunní vůči nákaze, která způsobila globální pandemii a zabila miliony lidé. Oba dva musí dorazit za lékaři, aby vyvinuli vakcínu na smrtící nákazu.
Seriál se poměrně věrně drží své předlohy, pro znalce předlohy je zde pár překvapivých pomrknutí, velkou zásluhu kvalitě má scénárista Neil Druckmann, který psal scénář také pro původní hru. Hra ostatně získala spoustu prestižních ocenění, patří mezi nejuznávanější a nejúspěšnější hry všech dob.
Hodnocení Kinobox.cz: 82 %
- Žánr: Sci-fi seriály
- Hrají: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge, Anna Torv, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Brendan Fletcher, Nick Offerman, Noah Crawford, Nico Parker
- Původ a premiéra: USA, 2023
- Délka: 59 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Euforie
Seriál od Sama Levinsona popisuje pestré životy středoškolských studentů, kteří se točí na kolotoči zjitřených emocí a bojují každý se svými vnitřními běsy; užívání drog, nepříliš bezpečný sex a zbytečné násilí nevyjímaje. Seriál se zaměřuje na vztah dvou mladých dívek, které se snaží najít své místo ve světě: vyléčené narkomanky Rue a nováčka Jules.
Euforie svým diváckým úspěchem v USA překonala i Hru o trůny. Diváky tak zjevně nelákají šťastné osudy, ale chtějí vidět problematické, reálnější postavy, které vedou svoje vlastní životní bitvy.
Hodnocení Kinobox.cz: 82 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Euphoria
- Hrají: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Algee Smith, Alexa Demie, Angus Cloud, Barbie Ferreira, Jacob Elordi, Maude Apatow, Javon Walton
- Původ a premiéra: USA, 2019
- Délka: 61 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Černobyl
Jedná se o dramatizaci skutečného příběhu jedné z nejhorších katastrof v dějinách způsobené člověkem, katastrofální jaderné havárie v Černobylu. Seriál sleduje příběhy mužů a žen, kteří se obětovali, aby zachránili Evropu před nepředstavitelnou katastrofou. Co se dělo v prvních minutách po výbuchu? Jaké byly následky? Kolik lidí zahynulo?
Seriál slavil překvapivý úspěch – především však odkrývá události a nebezpečí, které se Rusko dlouhá léta snažilo tajit nebo zlehčovat.
Hodnocení Kinobox.cz: 95 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Chernobyl
- Hrají: Jared Harris, Emily Watson, Paul Ritter, Jessie Buckley, Stellan Skarsgård, Sam Troughton, Con O'Neill, Robert Emms, Mark Lewis Jones, David Dencik
- Původ a premiéra: USA, 2019
- Délka: 70 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Urgent
Hlavním hrdinou je Dr. Michael „Robby“ Robinavitch, zkušený lékař, který se na přeplněné a finančně podvyživené pohotovosti v Pittsburghu den co den potýká s krizovými situacemi, morálními dilematy i vlastní vyčerpaností. Každá z patnácti epizod odpovídá jedné hodině jeho směny a diváky vtahuje do autentického, někdy až nemilosrdného světa urgentní medicíny.
Tvůrci kladou důraz na realismus a přesné medicínské detaily. Seriál si získal uznání za syrové zobrazení zdravotnické profese a jedinečný způsob vyprávění.
Hodnocení Kinobox.cz: 89 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: The Pitt
- Hrají: Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Katherine LaNasa
- Původ a premiéra: USA, 2025
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Bílý lotos
Do luxusního letoviska přijíždí pestrá škála hotelových hostů. Vše je pro ně zdánlivě připraveno včetně usměvavých zaměstnanců. Jenže brzy začnou vyplouvat na povrch spory a temná zákoutí mezilidských vztahů.
Výborná komediální série se skvělým hereckým obsazením pochází přímo od HBO. Získala dva Zlaté glóby, tři ceny Critics Choice Awards a několik dalších ocenění.
Hodnocení Kinobox.cz: 81 %
- Žánr: Komediální seriály
- Původní název: The White Lotus
- Hrají: Leslie Bibb, F. Murray Abraham, Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Carrie Coon, Walton Goggins, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Alexandra Daddario
- Původ a premiéra: USA, 2021
- Délka: 61 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Pluk mizerů
Pozoruhodný příběh o vzniku elitní britské speciální jednotky SAS (Special Air Service) během druhé světové války. Odehrává v severoafrické poušti, kde skupina odvážných vojáků provádí záškodnické operace za nepřátelskými liniemi, čímž výrazně ovlivňuje průběh války.
Seriál vznikl podle stejnojmenné knihy Bena Macintyrea. Nečekejte ale staromódní dílo, tohle má moderní a dynamické zpracováním, které kombinuje historickou věrnost s energickým tempem a výrazným vizuálním stylem, v soundtracku nechybí ani rockové skladby.
Hodnocení Kinobox.cz: 84 %
- Žánr: Válečné seriály
- Původní název: SAS: Rogue Heroes
- Hrají: Alfie Allen, Connor Swindells, Jack O'Connell, Sofia Boutella, Dominic West, Corin Silva, Theo Barklem-Biggs, Tom Glynn-Carney, Dónal Finn, Jacob Ifan
- Původ a premiéra: Velká Británie, 2022
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), iVysílání (dabing a titulky), Canal Plus (dabing)
Pustina
Starostka severočeské vesnice Hana Sikorová se ocitne na vrcholu svého boje proti velké těžební společnosti. Ta nabízí obyvatelům obce vysoké odstupné výměnou za opuštění jejich domovů postavených na ložiscích hnědého uhlí. Ale potom zmizí její čtrnáctiletá dcera Míša. Pátrání po dceři Hanu po letech mírumilovného soužití s ostatními přivede k pochybnostem ohledně celé komunity, která se pod vlivem událostí začíná rozpadat a ukazovat svou pravou tvář.
Výborný český seriál z produkce HBO dokazuje, že i doma umíme natočit skvělou temnou detektivku. Pustina ostatně v roce 2016 získala Českého lva.
Hodnocení Kinobox.cz: 87 %
- Žánr: Krimi seriály
- Režie: Alice Nellis, Ivan Zachariáš
- Hrají: Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Eliška Křenková, Roman Skamene, Miroslav Vladyka, Eva Holubová, Petra Špalková, Janek Gregor, Jan Cina
- Původ a premiéra: Česko, 2016
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max
Bratrstvo neohrožených
Desetidílná minisérie z produkce HBO je natočena dle knihy Stephena E. Ambroseho a patří mezi nejlepší válečné seriály vůbec. Válku nijak nepřikrášluje a neglorifikuje. Zapomeňte také na prázdný patos – seriál nabízí naturalistické, realistické a surové zobrazení událostí.
Bratrstvo neohrožených se věnuje elitní jednotce americké armády z 2. světové války známé jako Easy Company. Děj se odehrává v letech 1942 až 1945. Začíná ve výcvikovém táboře v Georgii v roce 1942, nechybí den D roku 1944, kdy se střelecká rota účastnila výsadku ve Francii. Stála v čele operace Market-Garden a prodělala ofenzívu na Rýně, zaútočila na nacisty v Bastogne i v Bulge a v roce 1945 pomáhala dobýt Hitlerovo Orlí hnízdo v Berchtesgadenu.
Za seriálem stáli v roli výkonných producentů režisér Steven Spielberg a herec Tom Hanks. Spolu s autorem předlohy vše konzultovali se skutečnými vojáky z Easy Company.
Hodnocení Kinobox.cz: 93 %
- Žánr: Válečné seriály
- Původní název: Band of Brothers
- Režie: Phil Alden Robinson, Richard Loncraine, Tom Hanks
- Hrají: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg, Matthew Settle, Scott Grimes, Eion Bailey, Michael Cudlitz, Shane Taylor, Neal McDonough, Ross McCall
- Původ a premiéra: USA, 2001
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Netflix (titulky)
Tohle bude bolet
Zanechte vší naděje, kdo sem vcházíte! Vítejte ve světě, kde je 97hodinový pracovní týden. Vítejte ve světě, kde se dělají rozhodnutí o životě a smrti. Vítejte ve světě s nepřetržitou tsunami tělesných tekutin. Vítejte ve světě, kde vyděláváte míň než automat na nemocničním parkovišti. Dejte sbohem svým přátelům a vztahům. Vítejte v životě začínajícího lékaře...
Seriál s vtipem popisuje příběh mladého pomocného doktora, který nás upřímně zasvěcuje do svojí vyčerpávající práce. Pokud máte rádi černý humor, tady jste správně.
Hodnocení Kinobox.cz: 83 %
- Žánr: Komediální seriály
- Původní název: This Is Going to Hurt
- Režie: Lucy Forbes, Tom Kingsley
- Hrají: Ben Whishaw, Ambika Mod, Alex Jennings, Michele Austin, Rory Fleck-Byrne, Tom Durant-Pritchard, Harriet Walter, Kadiff Kirwan
- Původ a premiéra: Velká Británie, 2022
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Přátelé
První sezóna tohoto televizního komediálního seriálu vyšla už v roce 1994. Vypráví o šesti přátelích (Joey, Chandler, Ross, Monica, Pheobe a Rachel), kteří spolu na Manhattanu prožívají všechny možné životní zkušenosti: lásku, manželství, rozvod, děti, zlomené srdce, hádky, novou práci, ztrátu zaměstnání a nejrůznější dramata. Přes své stáří tento seriál patří k těm nejoblíbenějším a nesledovanějším. U nás měl na tom svůj podíl i výborný český dabing.
Hodnocení Kinobox.cz: 88 %
- Žánr: Komediální seriály
- Původní název: Friends
- Hrají: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow
- Původ a premiéra: USA, 1994
- Délka: 22 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Mare z Easttownu
Zatímco Mare Sheehan vyšetřuje místní vraždu, její vlastní život se pomalu rozpadá. Příběh, který zkoumá temnou stránku uzavřené komunity, je autentickou výpovědí o tom, jak rodina a dávné tragédie ovlivňují naši přítomnost.
Krimi zápletce se společenským přesahem suverénně vévodí herecký výkon Kate Winslet. Seriál patří mezi to nejlepší, co v detektivním žánru vzniklo.
Hodnocení Kinobox.cz: 86 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Mare of Easttown
- Hrají: Kate Winslet, Jean Smart, Julianne Nicholson, Angourie Rice, Evan Peters, Sosie Bacon, David Denman, Neal Huff, James McArdle, Guy Pearce
- Původ a premiéra: USA, 2021
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Newsroom
Seznamte se s Willem McAvoyem a jeho týmem, který den co den připravuje televizní zprávy o těch nejzásadnějších okamžicích novodobé zpravodajské historie. Seriál nabízí pohled do zákulisí tvorby nočního kabelového zpravodajství. Zaměřuje se na moderátora, jeho nového výkonného producenta, zaměstnance zpravodajské redakce a jejich šéfa. Sleduje kiksy při snaze o dobré zpravodajství tváří v tvář firemním, komerčním překážkám a často také problematickým vztahům.
Fiktivní televizní stanice ACN i reflektovala významné světové události. Herec Jeff Daniels za svou roli získal cenu Emmy. Zejména první sezóna je brilantní.
Hodnocení Kinobox.cz: 88 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: The Newsroom
- Hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr., Alison Pill, Thomas Sadoski, Dev Patel, Olivia Munn, Sam Waterston
- Původ a premiéra: USA, 2012
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Hra o trůny
O vládu nad mystickým Západozemím bojuje sedm rodin z různých koutů světa. Třenice mezi jednotlivými rody vyústí v rozsáhlou válku. Na nejzazším severu se přitom probouzí prastaré zlo. Uprostřed války mezi lidskou říší a ledovými hrůzami stojí jen opomíjený vojenský řád nešťastníků. Který z rodů nakonec získá vysněný Železný trůn? A dokáže nový vůdce zamezit blížícímu se nebezpečí ?
Divácky nejúspěšnější seriál HBO za několik posledních let sbíral jedno ocenění za druhým. Těžil z výborné, úspěšné a především rozsáhlé knižní předlohy, ze které tvůrci dokázali vytěžit to nejlepší. Hra o trůny patří i přes poněkud rozporuplnou poslední sérii k tomu nejlepšímu, co v seriálové tvorbě vzniklo.
Hodnocení Kinobox.cz: 89 %
- Žánr: Fantasy seriály
- Původní název: Game of Thrones
- Hrají: Peter Dinklage, Kit Harington, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Iain Glen, Emilia Clarke, Alfie Allen, Liam Cunningham, Maisie Williams, Natalie Dormer
- Původ a premiéra: USA, 2011
- Délka: 80 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Teorie velkého třesku
Leonard a Sheldon jsou v laboratoři naprosto geniální, ale v obyčejném světě zůstávají totálně ztracení. Naštěstí mají po ruce krásnou a svobodomyslnou sousedku Penny, která se je snaží naučit pár věcí o reálném životě. Ústřední dvojice má navíc další dva kolegy a přátele, kteří jsou také velmi inteligentní a vzdělaní, ale běžný společenský život je pro ně nerozluštitelnou záhadou.
Komediální, dnes už kultovní seriál to dotáhl na dvanáct sezón. Postupně ubral nerdovsky-geekovský rozměr a ke konci se změnil spíše na novodobé „Přátele“, řešící vztahy. Přesto stále patří do kategorie „musíte vidět“.
Tip: Vyzkoušejte také seriál Malý Sheldon o dětství Sheldona Coopera.
Hodnocení Kinobox.cz: 87 %
- Žánr: Komediální seriály
- Původní název: The Big Bang Theory
- Režie: Mark Cendrowski
- Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik, Kevin Sussman, Kevin Smith
- Původ a premiéra: USA, 2007
- Délka: 30 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Generation Kill
Dnes už kultovní minisérie vychází z literární předlohy Evana Wrighta, reportéra časopisu Rolling Stone. Jako člen rozvědky námořnictva zaznamenával své zážitky z průběhu první vlny amerického útoku na Bagdád v roce 2003. Je to realistický pohled na válku v Iráku bez jejího idealizování.
Hodnocení Kinobox.cz: 82 %
- Žánr: Válečné seriály
- Režie: Simon Cellan Jones, Susanna White
- Hrají: Alexander Skarsgård, James Ransone, Lee Tergesen, Jon Huertas, Stark Sands, Owain Yeoman, Billy Lush, Chance Kelly, Michael Kelly, Jonah Lotan
- Původ a premiéra: USA, 2008
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Holky z vejšky
Čtyři osmnáctileté spolubydlící nastupují na prestižní Essex College ve Vermontu. Čerstvé studentky plné nadšení poprvé poznávají život mimo domov a vrhají se do příležitostí, které jim studium nabízí. Jejich příběhy ukazují velmi upřímný a realistický pohled na dnešní dospívající dívky, které přes všechny své protiklady a zmatky zůstávají autentické a okouzlující.
Hodnocení Kinobox.cz: 75 %
- Žánr: Komediální seriály
- Původní název: The Sex Lives of College Girls
- Hrají: Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp, Alyah Chanelle Scott, Renika Williams, Christopher Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Gracie Lawrence, Mia Rodgers, Lauren Spencer
- Původ a premiéra: USA, 2021
- Délka: 28 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Rodina Sopránů
Tony Soprano je hlavou italsko-americké mafiánské rodiny v New Jersey. Jaký je příběh vzestupu a pádu, kdo byla jeho rodina, přátelé či konkurence? Seriál vypráví příběh mafiána a potíží, kterým čelí, když se snaží sladit protichůdné požadavky svého vlastního života a zločinecké organizace, které šéfuje.
Americký dramatický televizní seriál získal celou řadu prestižních cen, včetně 21 ocenění Emmy a pěti Zlatých glóbů. Stal se předmětem mnoha analýz i parodií. Díky brilantnímu zpracování nastavil vysoko laťku svým následovníkům a prorazil cestu mnoha dalším úspěšným televizním seriálům.
Hodnocení Kinobox.cz: 86 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: The Sopranos
- Hrají: James Gandolfini, Edie Falco, Jamie-Lynn Sigler, Robert Iler, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Steven Van Zandt, Tony Sirico, Dominic Chianese, Aida Turturro
- Původ a premiéra: USA, 1999
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Živí mrtví
Seriál zachycuje strhující lidské drama, které rozpoutala zombie apokalypsa. Točí se kolem skupinky, která přežila virovou epidemii a pod vedením zástupce šerifa Ricka Grimese cestuje napříč americkou Georgií ve snaze najít nový bezpečný domov. S Rickem coby neformálním vůdcem se snaží za každou cenu zůstat naživu, i když je mrtví pronásledují na každém kroku. Dokážou si ale udržet při hledání kousku bezpečí a domova lidskost? Nebo se nakonec sami stanou chodícími stroji na přežití, živými mrtvými?
Populární hororový seriál míchá krev, drama a rodinná témata. Zajímavostí je, že na rozdíl od většiny seriálů se zde žádná postava neobjevila ve všech dílech.
Hodnocení Kinobox.cz: 81 %
- Žánr: Hororové seriály
- Původní název: The Walking Dead
- Hrají: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Steven Yeun, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson, Josh McDermitt, Chandler Riggs, Michael Cudlitz
- Původ a premiéra: USA, 2010
- Délka: 42 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Disney Plus (titulky)
Temný případ
Detektivové vyšetřují komplikované a neobjasněné zločiny, přičemž každá řada představuje uzavřený příběh. Americký antologický detektivní seriál využívá více časových linií, kde vyšetřování jakoby odhalovalo osobní a profesní tajemství zúčastněných, ať už v rámci zákona nebo mimo něj.
Seriál proslavila zejména první a nejlepší sezóna s brilantní hereckou dvojicí Matthewem McConaugheym a Woodym Harrelsonem v hlavních rolích. Ti hrají dva detektivy státní policie z Louisiany. Divák sleduje jejich osobní i profesionální vztah během sedmnáctiletého pátrání po děsivém rituálním vrahovi. Další dvě série stále patří do nadprůměru, ale na tu první nemají.
Hodnocení Kinobox.cz: 87 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: True Detective
- Hrají: Colin Farrell, Jodie Foster, Vince Vaughn, Taylor Kitsch, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star LaBlanc, Christopher Eccleston, Rachel McAdams
- Původ a premiéra: USA, 2014
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Řím
Čtyři sta let po založení republiky je Řím nejmocnějším městem světa, s miliónem obyvatel tvoří srdce obrovského impéria. Republika založená na principech sdílené moci nikdy nedovolí jedinému muži získat absolutní nadvládu, avšak nyní se otřásají samotné základy těchto principů, podryté korupcí a nesváry.
Seriálové drama zachycuje bouřlivou éru mezi zánikem republiky a zrozením impéria. Sledujete životy obyčejných Římanů, ale i vojáků či politických představitelů plné násilí, sexu a dalších dramatických okolností.
Hodnocení Kinobox.cz: 84 %
- Žánr: Historické seriály
- Původní název: Rome
- Hrají: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Ciarán Hinds, James Purefoy, Polly Walker, Tobias Menzies, Lindsay Duncan, Nicholas Woodeson, Kerry Condon, Indira Varma
- Původ a premiéra: USA, 2005
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Odpočívej v pokoji
Představte si, že byste jednoho dne zdědili pohřební ústav. Prodali byste ho, nebo byste se rozhodli pověsit kariéru v oboru organických potravin na hřebíček a začali podnikat se svým bratrem, který vás nesnáší? Když smrt je váš byznys, co je váš život?
Pohled na členy dysfunkční losangeleské rodiny, která provozuje pohřební ústav, je temně komický. Pro rodinu Fisherových je svět mimo jejich rodinný pohřební ústav stále přinejmenším stejně náročný a mnohem méně předvídatelný než ten uvnitř.
Tvůrcem seriálu je Alan Ball, scenárista oscarového snímku Americká krása. V roce 2002 získal seriál ocenění Zlatý góbus a titul Nejlepší televizní seriál – drama, v dalších letech byl na ocenění nominován.
Hodnocení Kinobox.cz: 85 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Six Feet Under
- Hrají: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodríguez, Mathew St. Patrick, Rachel Griffiths, Justina Machado, James Cromwell, Jeremy Sisto
- Původ a premiéra: USA, 2001
- Délka: 50 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Netflix (titulky)
The Wire – Špína Baltimoru
Ve strhujícím, politicky nekorektním a drsném seriálu ze staré školy se tvůrci nebáli pojmenovat problémy a jít do nich až na dřeň. Drogový gang, policie, vláda, škola či média – všichni jsou provázáni zločinem, který pohlcuje město. A toto jsou jejich příběhy.
Seriál vyprávěný z pohledu baltimorských detektivů z oddělení vražd a protidrogového oddělení i jejich cílů zachycuje svět, v němž se národní válka proti drogám stala soběstačnou byrokracií, která stírá rozdíly mezi dobrem a zlem.
Hodnocení Kinobox.cz: 91 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: The Wire
- Režie: Agnieszka Holland
- Hrají: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn, Wood Harris, Wendell Pierce, Clarke Peters, Michael Kenneth Williams, Deirdre Lovejoy, J.D. Williams, Jamie Hector
- Původ a premiéra: USA, 2002
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Lovci duchů
Dean a Sam Winchesterovi přišli v dětství za nejasných okolností o matku. V dospělosti cestují po Spojených státech a loví nadpřirozené bytosti — duchy, démony, upíry, vlkodlaky i prastaré bohy. Chrání lidi před nebezpečím a zároveň pátrají po pravdě o tragédii, která poznamenala jejich rodinu.
Ze skromného hororového projektu se díky oddané fanouškovské základně stal titul, který vydržel na obrazovkách patnáct sezón. Z původního formátu „případu týdne“ se seriál tak postupně vyvinul v rozsáhlé dějové linie, v nichž vystupují andělé, nebe, peklo i hrozby konce světa. Lovci duchů nabízí skvělou kombinaci akce, napětí a nadpřirozených příběhů, která dokáže vtáhnout od první epizody.
Hodnocení Kinobox.cz: 81 %
- Žánr: Fantasy seriály
- Původní název: Supernatural
- Režie: Robert Singer
- Hrají: Mark Sheppard, Mark Pellegrino, Samantha Smith, Jim Beaver, Kim Rhodes, David Haydn-Jones, Loretta Devine, Alexander Calvert, Ruth Connell, Briana Buckmaster
- Původ a premiéra: USA, 2005
- Délka: 45 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Amazon Prime Video (titulky)
Příběh služebnice
Výpravný seriál vykresluje dystopickou a nepříliš vzdálenou budoucnost, kdy lidstvo bojuje s neplodností. Ze současné Ameriky se stal totalitní režim, v němž si bohatí a vlivní najímají plodné služebnice, aby jim přivedly na svět děti. Služebnicím jsou odebrána veškerá osobní práva kromě jediného – početí.
Seriál s působivou atmosférou a skvělými hereckými výkony byl natočen podle úspěšného vědeckofantastického románu Margaret Atwoodové. Autorka za svou novelu obdržela řadu ocenění.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: The Handmaid's Tale
- Hrají: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Ann Dowd, Madeline Brewer, Max Minghella, Alexis Bledel, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Amanda Brugel
- Původ a premiéra: USA, 2017
- Délka: 50 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Banshee
Akční drama vypráví o bývalém trestanci Lucasi Hoodovi, jenž se neuvěřitelnou shodou okolností stane šerifem venkovského amišského městečka. Pátrá po ženě, kterou viděl naposledy před patnácti lety. Nyní žije v Banshee, říká si Carrie Hopewellová, je vdaná za místního okresního prokurátora. Má dvě děti a snaží se žít co nejnenápadněji... Dokud se neobjeví Lucas, jenž otřese celým jejím světem a oživí staré vášně.
Jestli máte rádi poctivé seriály s pořádnými akčními scénami, sympatickými, uvěřitelnými, ale nečernobílými postavami, či skvěle vykreslenou atmosférou malého městečka, tak jste na správné adrese. Je to přiznaně béčková, ale překvapivě kvalitní série.
Hodnocení Kinobox.cz: 87 %
- Žánr: Akční seriály
- Hrají: Antony Starr, Ivana Miličević, Ulrich Thomsen, Frankie Faison, Lee Suk-hoon, Matthew Rauch, Hoon Lee, Rus Blackwell, Lili Simmons, Trieste Kelly Dunn
- Původ a premiéra: USA, 2013
- Délka: 50 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Duna: Proroctví
Deset tisíc let před vzestupem Paula Atreida zakládají sestry Valya a Tula Harkonnenovy tajemné ženské společenství Bene Gesserit. Mocné sesterstvo pracuje v naprostém utajení a postupně získává vliv na chod celého vesmíru. Obě ženy bojují proti silám, které ohrožují budoucnost lidstva, a položí základy organizace, která bude později určovat osud celé galaxie.
Hodnocení Kinobox.cz: 75 %
- Žánr: Sci-fi seriály
- Původní název: Dune: Prophecy
- Hrají: Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham
- Původ a premiéra: USA, 2024
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Bojovník
Akcí nabyté krimi drama se odehrává během brutálních válek bojových gangů Tong v sanfranciské Čínské čtvrti ve druhé polovině 19. století. Seriál sleduje mladého génia bojových umění Aha Sahma, který za záhadných okolností emigruje z Číny do San Franciska a stane se nájemným zabijákem u jednoho z nejvlivnějších gangů.
Seriál je natočený podle dříve nepublikovaných textů, které napsal legendární Bruce Lee. Jeho dcera Shannon Lee byla jedním z výkonných producentů. Dočkáte se zajímavého pohledu na dějiny USA, brutálních bojových scén, parádní výpravy a skvělé atmosféry.
Hodnocení Kinobox.cz: 84 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Warrior
- Hrají: Andrew Koji, Olivia Cheng, Jason Tobin, Dianne Doan, Kieran Bew, Dean S. Jagger, Tom Weston-Jones, Joanna Vanderham, Hoon Lee, Langley Kirkwood
- Původ a premiéra: USA, 2019
- Délka: 55 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Netflix (titulky)
Pozlacený věk
Konec 19. století se v Americe nesl ve znamení velkých hospodářských změn. Mnozí zbohatli, jiní naopak přišli o veškerý majetek a propast mezi tradičně movitými rodinami a novodobými zbohatlíky se výrazně zvětšila. Příběh začíná v roce 1882, kdy se osiřelá dcera jižanského generála Marian Brooková přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám. Bude se Marian v tomto vzrušujícím světě na prahu moderní doby řídit zavedenými společenskými pravidly, nebo si prorazí svou vlastní cestu?
Pokud máte rádi kostýmové podívané a „červenou“ knihovnu, tohle se vám bude určitě líbit. Potěší nejen parádní výprava, ale také věrná dobová atmosféra. Herecké výkony jsou dobré, Christine Baranski vysloveně září.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: The Gilded Age
- Hrají: Christine Baranski, Carrie Coon, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Simon Jones
- Původ a premiéra: USA, 2022
- Délka: 53 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Boj o moc
Rodina Royových ovládá největší mediální a zábavní společnost na světě. S morálkou si úplně netykají, hlavní je udržet kontrolu nad byznysem. Zakladatel impéria se chystá na důchod a očekává se, že předá moc jednomu ze svých synů. Nakonec se však rozhodne změnit názor a rozpoutá tím rodinný boj o svůj obrovský majetek.
Vynikající seriál je držitelem několika prestižních Zlatých glóbů ve své kategorii, nechybí ale ani ceny kritiků. Scénář je výborně napsaný, děj vás vtáhne a už nepustí. Tohle je jeden z vrcholů seriálové tvorby.
Hodnocení Kinobox.cz: 88 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Succession
- Hrají: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Brian Cox, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Hiam Abbass, J. Smith-Cameron, Natalie Gold, Nicholas Braun
- Původ a premiéra: USA, 2018
- Délka: 89 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Barry
Deprimovaný nájemný zabiják Barry Berkman se neochotně vydá do Los Angeles, aby zabil herce, který si to rozdává s mafiánovou manželkou. Ale netuší, že se město andělů může stát jeho útočištěm. Vydá se za svým cílem na hodiny herectví a okamžitě ho zaujme komunita nadšenců; zejména oddaná studentka Sally, která se stane objektem jeho náklonnosti. Barry chce začít nový život jako herec, jeho kriminální minulost ho ale nenechá tak snadno odejít.
Popis děje možná na první pohled vypadá jako kopie Dextera, ale není tomu tak. Barry je spíše kvalitní kriminálka více ukotvená v realitě a má lidštější rozměr. Seriál sice není zcela vážný, v žádném případě se ale nejedná o čistou komedii. Je to rozhodně nadprůměrné dílo.
Hodnocení Kinobox.cz: 80 %
- Žánr: Komediální seriály
- Hrají: Bill Hader, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Henry Winkler, Stephen Root, Glenn Fleshler, Robert Wisdom, Zachary Golinger
- Původ a premiéra: USA, 2018
- Délka: 25 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Impérium – Mafie v Atlantic City
Atlantic City je město neřesti, které mělo i během prohibice ve dvacátých letech minulého století své výsady. A toto je příběh řadového politika jménem Enoch Nucky Thompson a toho, jak se dostal do role muže, který město ovládal.
Hlavní postavu ztvárnil výborný Steve Buscemi. Prohlásil, že šlo o jednu z nejlepších rolí jeho kariéry. Seriál oživuje i postavy nechvalně proslulých gangsterů, jakými byli například Lucky Luciano, či Al Capone. Scénář dramatu, inspirovaného stejnojmennou knihou Nelsona Johnsona, napsal Terence Winter, autor slavné mafiánské ságy Rodina Sopránů. První epizodu dokonce režíroval Martin Scorsese.
Hodnocení Kinobox.cz: 85 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Boardwalk Empire
- Hrají: Steve Buscemi, Kelly Macdonald, Shea Whigham, Michael Shannon, Stephen Graham, Vincent Piazza, Michael Kenneth Williams, Ben Rosenfield
- Původ a premiéra: USA, 2010
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Tokyo Vice
Jake Adelstein je přijat jako první americký kriminální reportér do největších japonských novin. Postupně se dostává k citlivým případům, které odhalují propojení policie, politiky a zločineckých gangů jakuzá. Napětí roste s každým dílem, protože Jake se stále více zaplétá do nebezpečné hry, kde pravda může stát nejen kariéru, ale i život.
Seriál není jen o kriminalitě, ale také o kulturních střetech, osobní ambici a hranicích žurnalistiky. Jde o jeden z nejlepších moderních kriminálních seriálů posledních let — zvlášť pro diváky, kteří mají rádi chytré napětí s hlubším společenským přesahem.
Hodnocení Kinobox.cz: 80 %
- Žánr: Drama seriály
- Hrají: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu, Tomohisa Yamashita, Ayumi Tanida, Ayumi Ito
- Původ a premiéra: USA, 2022
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
