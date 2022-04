Proč si předplatit HBO Max? Třeba kvůli těmto filmům. Vybrali jsme ty nejlepší

Vybrali jsme ty nejzajímavější a nejpopulárnější filmy, které najdete v současné nabídce HBO Max. Ty nejnovější dokonce nabízejí 4K rozlišení s Dolby Vision a Dolby Atmos, takže pro jsou ideální pro případný test vaší nové sestavy.

Pelíšky Retro komedie z konce šedesátých let mapuje podzim 1967 až léto 1968 s krátkým epilogem přesahujícím do let sedmdesátých. Pražská vilová čtvrť Hanspaulka, jemná poetika a humorná nadsázka jsou charakteristické pro mozaikové vyprávění paralelních životních osudů tří generací mužů a žen ve zvláštním období našich dějin. Do typických generačních sporů nenápadně, ale důsledně zasahuje politika, nejfatálněji v podobě okupace Československa v srpnu 1968. Výborné herecké obsazení, kvalitní scénář a skvělá režie, to vše kombinuje tato dnes již kultovní komedie. Kdo ji nezná, určitě by se měl podívat. Drtivá většina diváků, která ji už viděla, se ráda podává znovu, ostatně nejznámější hlášky z Pelíšků už prakticky zlidověly. Hodnocení ČSFD: 91 % Žánr: Komedie

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Miroslav Donutil, Jiří Kodet, Simona Stašová, Emília Vášáryová, Bolek Polívka, Marek Morvai, Stella Zázvorková

Původ a premiéra: Česko, 1999

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max, Netflix, O2TV, iTunes, Vodafone TV, Voyo

Zrodila se hvězda Slavný zpěvák Jack bojuje se závislostí na alkoholu, po jednom koncertu navštíví bar, kde si Ally, která pracuje jako servírka v jedné velké restauraci, přivydělává jako zpěvačka. Zpěvák je ohromen jejím hlasem a když zjistí, že je zároveň výbornou skladatelkou vlastních písní, tak jí nabídne, aby s ním vystoupila na jeho koncertě. Vztah dvojice se prohlubuje, ale Jack se stále více propadá alkoholu, Ally naopak rozjíždí vlastní kariéru. Ve filmu exceluje dvojce Bradley Cooper a Lady Gaga. Slavný herec, který zároveň film režíroval, přitom dokázal upozadit svoji postavu a vyzdvihnout herecký i pěvecký talent Lady Gaga. Za titulní píseň dostal film Oscara. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama

Původní název: A Star is Born

Režie: Bradley Cooper

Hrají: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, Rebecca Field, Michael Harney

Původ a premiéra: USA, 2018 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Klub rváčů Dva zdánliví cizinci – pojišťovák s nespavostí a prodavač mýdla – založí nelegální bojový klub, kde si muži mohou vybít svojí frustraci. Jejich koncept se ujme a v každém městě vznikají podzemní kluby rváčů, dokud se jim do cesty nepostaví excentrik, který roztočí nekontrolovatelnou spirálu směřující do zapomnění. Slavné, ale kontraverzní drama natočil David Fincher. Dnes už má neotřesitelný status kultovního filmu i kvůli vynikajícím hereckým výkonům Edwarda Nortona a Brada Pitta. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Thrillery

Původní název: Fight Club

Režie: David Fincher

Hrají: Edward Norton, Brad Pitt, Meat Loaf, Jared Leto, Helena Bonham Carter, Zach Grenier, Holt McCallany

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 139 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime Video (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Nesmiřitelní William Munny je vysloužilý, kdysi nelítostný zabiják, který se postupem času stal mírným vdovcem a chovatelem prasat. Aby uživil své dvě děti, kterým matka zemřela, přijme lovce odměn poslední misi. Cílem je najít muže, kteří brutálně znásilnili prostitutku. Spolu se svým bývalým parťákem a namyšleným zelenáčem se pustí do boje se zkorumpovaným šerifem. Slavný antiwestern nabízí nemilosrdně realistický pohled na americký Západ. Natočil ho Clint Eastwood, který tak zúročil své dlouholeté zkušenosti s rolemi tvrdých mstitelů. Ve filmu mu sekundují výborní Gene Hackman, Morgan Freeman, či Richard Harris. Čtyři Oscary obdržel film naprosto oprávněně. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Westerny

Původní název: Unforgiven

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Jaimz Woolvett, Anna Levine, Saul Rubinek

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Vzhůru do oblak Prodavač balónků v penzi a snílek Carl Fredricksen, je připraven na neuvěřitelnou misi, kde nejde o záchranu světa ale o splnění dětských snů. Místo toho, aby si zabalil kufr do domova důchodců, přiváže si ke svému domu tisíce balónků, vystoupá s ním až k oblakům a vydá se na let do daleké Jižní Ameriky. Ale ke svému údivu není sám, na Carlově verandě, se totiž ocitl osamělý osmiletý skaut Russell. Animovaná komedie Vzhůru do oblak patří k tomu nejlepšímu ve svém žánru. Půvabně ukazuje, jak se člověk nemá nikdy vzdávat svých snů a kterak s otevřeným srdcem můžeme získat nečekané přátele na celý život. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Up

Režie: Pete Docter

Hrají: Ed Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai, Bob Peterson, Delroy Lindo, Jerome Ranft, John Ratzenberger

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 96 minut

Pán prstenů: Společenstvo Prstenu Lidé, elfové, trpaslíci a hobiti se musí spojit, aby společně zničili mocný Prsten, pomocí kterého chce zlý čaroděj Sauron zotročit celou Středozemi. Slavná trilogie Johna Ronalda Reuela Tolkiena byla dlouhé roky považována za nezfilmovatelnou, až se jí ujal režisér Peter Jackson. Ten rozsáhlou předlohu citlivě převedl do filmové podoby a vytvořil tak jedno z nejlepších děl svého žánru. HBO Max nabízí celou trilogii Pána prstenů, ale také později natočený prequel Hobit. Pokud jste neviděli, vřele doporučujeme. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 178 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Mafiáni Skutečný příběh Henryho Hilla, napůl irského a napůl sicilského kluka z Brooklynu, kterého v raném věku adoptovali gangsteři ze sousedství a který se pod vedením Jimmyho Conwaye dostal do mafiánské rodiny. Skvěle obsazený kriminální film patří mezi nejlepší filmy svého žánru. Mafiánská sága stojí nejen na kvalitním příběhu a skvělé režii, ale na hereckém výkonu hlavní trojice – Robertu De Nirovi, Ray Liottovi a Joe Pescim. Ten poslední dostal za svůj výkon Oscara. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama

Původní název: GoodFellas

Režie: Martin Scorsese

Hrají: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing), Netflix (bez dabingu a titulků), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

Kdo se bojí Virginie Woolfové? Příběh stárnoucího profesora a jeho ženy, kteří si prostřednictvím vlastních příběhů dokážou ubližovat s gustem a nečekanou razancí. Současně sledujeme vztah mladší dvojice, která stojí téměř na počátku a na rozdíl od starších ještě má zábrany – „předstírá“ nejen ostatním, ale i sobě nejrůznější iluze o životě. Přes své stáří film dalece přesahuje svoji dobu, neboť reflektuje především všeplatné civilizační úzkosti a existenciální rozměr mezilidských vztahů. Hlavní pár si s chutí zahráli skuteční manželé – Elizabeth Taylor a Richard Burton. Vzhledem k divokému a vášnivém reálnému vztahu této dvojice nebudete mít však pocit, že cokoliv pouze hrají. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama

Původní název: Who's Afraid of Virginia Woolf?

Režie: Mike Nichols

Hrají: Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segal, Sandy Dennis, Agnes Flanagan, Frank Flanagan

Původ a premiéra: USA, 1966

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Matrix Thomas A. Anderson žije dva životy. Ve dne je průměrným počítačovým programátorem a v noci zlovolným hackerem známým jako Neo. Ocitne se v hledáčku policie, když ho kontaktuje Morfeus, legendární počítačový hacker, který odhalí šokující pravdu o naší realitě. Život je jen počítačová simulace zvaná Matrix, kterou umělá inteligence stvořila pro zotročení lidstva. Toto dnes už kultovní kyberpunkové sci-fi přineslo velkou revoluci v digitálních tricích, ve způsobu vyprávění, ale také v dokonale přehledném způsobu, jakým byly natočené bojové scény. Matrix byl tak často citován, parodován i vykrádán, že mladším možná už nepřijde tak revoluční. Ale originál je jen jeden a tento musíte vidět. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Matrix

Režie: Lilly Wachowski

Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano, Marcus Chong

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Statečné srdce Legendární historický spektákl inspirovaný skutečnou historickou postavou Williama Wallace, který se v 13.století postavil do čela odporu proti anglickému králi Eduardovi I. I když v roce 1995 režíroval herec Mel Gibson teprve svůj druhý film, tak výsledkem byl film roku a deset nominací na Oscara. Pět z toho proměnil a Mel Gibson dostal rovnou jednoho za režii. Soundtrack od Jamese Hornera sice zůstal jen u nominace, ale patří k tomu nejlepšímu, co bylo složeno. Statečné srdce navíc odstartovalo vlnu historických filmů a seriálů, která se dodnes valí. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Historické filmy

Původní název: Braveheart

Režie: Mel Gibson

Hrají: Mel Gibson, Caerine McCormack, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Angus Macfadyen, Brendan Gleeson, James Robinson

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 177 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Liga spravedlnosti Zacka Snydera Nová podoba filmu Justice League, respektive původní podoba, kterou zamýšlel režisér Zack Snyder předtím, než projekt opustil. Liga spravedlnosti se musí postavit Steppenwolfovi a ochránit Zemi před silami mocného Darkseida. Pomůže jí i oživený Superman? Zacka Snyder vzal svůj původní natočený materiál, producent přidal dalších 70 miliónů dolarů a zde je výsledek. Snyder se rozhodl, že nepoužije žádné Whedonovy záběry z dotáček, ostatně Whedonovu verzi filmu prý vůbec neviděl, navíc navzdory původním plánům dotočil i pár záběrů. Původně na HBO MAX měl film sice jít jako čtyřdílná minisérie, ve výsledku byl ale uvolněn celý jako jedno monumentální dílo. S délkou 242 minut jde o nejdelší komiksový film všech dob. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Zack Snyder's Justice League

Režie: Zack Snyder

Hrají: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amy Adams

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 240 minut

Coco Přestože mu rodina zakazuje hudbu, Miguel sní o tom, že se stane vynikajícím hudebníkem jako jeho idol Ernesto de la Cruz. V zoufalé snaze prokázat svůj talent se Miguel po záhadném řetězci událostí ocitá v ohromující a barvité Zemi mrtvých. Cestou potkává okouzlujícího šibala Hectora a společně se vydávají na neobyčejnou cestu, aby odhalili skutečný příběh, který se skrývá za historií Miguelovy rodiny. Půvabný a překvapivě silný rodinný film získal v roce 2018 rovnou dva Oscary, první za Nejlepší animovaný film, druhý za Nejlepší původní píseň. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Animované filmy

Režie: Lee Unkrich

Hrají: Anony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renée Victor, Ana Ofelia Murguía, Edward James Olmos

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing)

Věčný svit neposkvrněné mysli Joelův život se změní, když potká excentrickou a temperamentní Clementine. Ta je však rovněž nevyrovnaná a výbušná a rozhodne se Joela zbavit a začít znovu. Na experimentální klinice se podrobí vymazání paměti, a jelikož pokus dopadne úspěšně, rozhodne se zdrcený Joel pro stejné řešení. Jenže zákrok se vymkne kontrole. Vezměte Oscarový scénář, dejte ho do ruky skvělému režisérovi a do hlavních rolí obsaďte excelentní hereckou dvojici. Výsledkem je milostný film o lásce, lidské duši, snech, tužbách a také o osudu, kterému se zkrátka někdy nelze vyhnout. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Drama

Původní název: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Režie: Michel Gondry

Hrají: Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Ryan Whitney

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 108 minut