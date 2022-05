Proč si předplatit HBO Max? Třeba kvůli těmto seriálům. Vybrali jsme ty nejlepší

Šestice přátel (Joey, Chandler, Ross, Monica, Pheobe a Rachel) z New Yorku a jejich milostné a rodinné eskapády. První sezóna tohoto televizního komediálního seriálu vyšla už v roce 1994. Vypráví o šesti přátelích, kteří spolu na Manhattanu prožívají všechny možné životní zkušenosti: lásku, manželství, rozvod, děti, zlomené srdce, hádky, novou práci, ztrátu zaměstnání a nejrůznější dramata.

Seznamte se s Willem McAvoyem a jeho týmem, který den co den připravuje televizní zprávy o těch nejzásadnějších okamžicích novodobé zpravodajské historie. Seriál nabízí pohled do zákulisí tvorby nočního kabelového zpravodajství. Zaměřuje se na moderátora, jeho nového výkonného producenta, zaměstnance zpravodajské redakce a jejich šéfa, sleduje jejich kiksy při snaze o dobré zpravodajství tváří v tvář firemním, komerčním překážkám a často i problematickým vztahům.

Strhující, politicky nekorektní, drsný seriál je ze staré školy, kdy se tvůrci nebáli pojmenovat problémy a jít do nich až na dřeň. Drogový gang, policie, vláda, škola či média – všichni jsou provázáni zločinem, který pohlcuje město. A toto jsou jejich příběhy.

Hra o trůny

O vládu nad mystickým Západozemím bojuje sedm rodin z různých koutů světa. Třenice mezi jednotlivými rody vyústí v rozsáhlou válku. Na nejzazším severu se přitom probouzí prastaré zlo. Uprostřed války mezi lidskou říší a ledovými hrůzami stojí jen opomíjený vojenský řád nešťastníků. Který z rodů nakonec získá vysněný Železný trůn? A dokáže nový vůdce zamezit nebezpečí ze severu?

Divácky nejúspěšnější seriál HBO za několik posledních let sbíral jedno ocenění za druhým. Těžil z výborné, úspěšné a především rozsáhlé knižní předlohy, ze které tvůrci dokázaly vytěžit to nejlepší. Hra o trůny patří i přes poněkud rozporuplnou poslední sérii k tomu nejlepšímu, co v seriálové tvorbě vzniklo.

Hodnocení IMDb: 93 %

Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Game of Thrones

Hrají: Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner, Maisie Williams

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 60 minut

Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)