Temný rytíř Temný rytíř je druhý díl z trilogie o Batmanovi, ale dokonale funguje i sám o sobě. Můžete ho zhlédnout, i když předlohu neznáte a nejste fanoušky komiksů. Hlavní hrdina je v podstatně obyčejný chlap, který má jen hodně peněz a velký smysl pro spravedlnost. Postava Batmana zde ustupuje do pozadí před hlavním záporákem filmu Jokerem. Toho si zahrál talentovaný Heather Ledger. Dokonalé a poctivé ztvárnění rozpolcené, duševně narušené postavy ho však nakonec možná stálo život, krátce po natočení filmu zemřel na předávkování prášky na spaní. Posmrtně za roli obdržel Oscara a Zlatý glóbus. Na Max najdete všechny filmy ze série Batman, dokonce i ty animované. Pro fanoušky DC Comix je to zkrátka ráj. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: The Dark Knight

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman, Ron Dean, Cillian Murphy, Chin Han

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 152 minut Temný rytíř: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Matrix Thomas A. Anderson žije dva životy. Ve dne je průměrným počítačovým programátorem a v noci zlovolným hackerem známým jako Neo. Ocitne se v hledáčku policie, když ho kontaktuje Morfeus, legendární počítačový hacker, který odhalí šokující pravdu o naší realitě. Život je jen počítačová simulace zvaná Matrix, kterou umělá inteligence stvořila pro zotročení lidstva. Toto dnes už kultovní kyberpunkové sci-fi přineslo velkou revoluci v digitálních tricích, ve způsobu vyprávění, ale také v dokonale přehledném způsobu, jakým byly natočené bojové scény. Matrix byl tak často citován, parodován i vykrádán, že mladším možná už nepřijde tak revoluční. Ale originál je jen jeden a tento musíte vidět. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Matrix

Režie: Lilly Wachowski

Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Anthony Ray Parker, Matt Doran, Gloria Foster, Belinda McClory, Paul Goddard

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 6 / 30 Liga spravedlnosti Zacka Snydera Nová podoba filmu Justice League, respektive původní podoba, kterou zamýšlel režisér Zack Snyder předtím, než projekt opustil. Liga spravedlnosti se musí postavit Steppenwolfovi a ochránit Zemi před silami mocného Darkseida. Pomůže jí i oživený Superman? Zack Snyder vzal svůj původní natočený materiál, producent přidal dalších 70 miliónů dolarů a zde je výsledek. Snyder se rozhodl, že nepoužije žádné Whedonovy záběry z dotáček, ostatně Whedonovu verzi filmu prý vůbec neviděl, navíc navzdory původním plánům dotočil i pár záběrů. Původně na Max měl film sice jít jako čtyřdílná minisérie, ve výsledku byl ale uvolněn celý jako jedno monumentální dílo. S délkou 242 minut jde o nejdelší komiksový film všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Zack Snyder's Justice League

Režie: Zack Snyder

Hrají: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Ray Porter

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 240 minut Liga spravedlnosti Zacka Snydera je krvavější, temnější, dospělejší a lepší [recenze filmu] Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 30 Věčný svit neposkvrněné mysli Joelův život se změní, když potká excentrickou a temperamentní Clementine. Ta je však rovněž nevyrovnaná a výbušná a rozhodne se Joela zbavit a začít znovu. Na experimentální klinice se podrobí vymazání paměti a jelikož pokus dopadne úspěšně, rozhodne se zdrcený Joel pro stejné řešení. Jenže zákrok se vymkne kontrole. Vezměte oskarový scénář, dejte ho do ruky skvělému režisérovi a do hlavních rolí obsaďte excelentní hereckou dvojici. Výsledkem je milostný film o lásce, lidské duši, snech, tužbách a také o osudu, kterému se zkrátka někdy nelze vyhnout. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Drama

Původní název: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Režie: Michel Gondry

Hrají: Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Ryan Whitney, Jane Adams, Debbon Ayer, David Cross

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 108 minut 25 nejlepších romantických filmů. Drama, komedie, velkofilmy i oddechovky. Víme, kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), SkyShowtime (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 30 Osvícení Opuštěný horský hotel, odříznutý od světa, to je vhodné místo k zešílení... Neúspěšný spisovatel Jack Torrance přijme práci správce v luxusním, ale odlehlém hotelu Overlook, je to pro něj vítaná příležitost najít klid na práci. Jenže od první chvíle, kdy Jack s manželkou Wendy a synkem Dannym do hotelu dorazí, se zdá být něco v nepořádku. Slavný film Stanleyho Kubricka vznikl podle románu Stephena Kinga. Kubrick vytvořil nejen klasické dílo moderního filmového hororu, ale také mistrovskou studii postupného psychického rozpadu lidské osobnosti. Kubrick byl navíc posedlý perfekcionismem, a tak například Shelley Duvallovou nechal opakovat jeden záběr celkem 127krát, než byl spokojen. Osvícení se tím dostalo do Guinnessovy knihy rekordů. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Horory

Původní název: The Shining

Režie: Stanley Kubrick

Hrají: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel, Anne Jackson, Tony Burton, Barry Dennen

Původ a premiéra: Velká Británie, 1980

Délka: 144 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Podfu(c)k Ukradený obří diamant se ocitne v hledáčku hned několika gangsterských partiček z celého Londýna. A do toho je třeba ještě uspořádat podplacený boxerský zápas. Druhý film britského režiséra Guye Ritchieho představuje pravděpodobně vrchol jeho tvorby a řadí se často do stovky nejlepších filmů všech dob. Herecké obsazení je skvostné, Brad Pitt doslova exceluje v roli cikánského boxera. Doporučujeme film shlédnout v originálním znění – Pittovi kvůli silnému přízvuku často nerozuměli ani kolegové na place. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Snatch

Režie: Guy Ritchie

Hrají: Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones, Alan Ford, Dennis Farina, Rade Šerbedžija, Robbie Gee, Lennie James, Mike Reid, Andy Beckwith

Původ a premiéra: Velká Británie, 2000

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Zmizelá Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Pokud možno živá. Paralelně s tím probíhá policejní vyšetřování, které kromě Amy hledá i člověka, jenž má její zmizení na svědomí. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii i veřejnost za nos, aby ze sebe sňala podezření? I když Zmizelá není nejlepší film režiséra Davida Finchera, stejně to s přehledem stačí, aby se řadil mezi nejlepší kriminální dramata, které v uplynulém desetiletí vznikla. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Thrillery

Původní název: Gone Girl

Režie: David Fincher

Hrají: Ben Affleck, Rosamund Pike, Carrie Coon, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Missi Pyle, Kathleen Rose Perkins, Emily Ratajkowski

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Hana a její sestry Milostná vzplanutí, zklamání i selhání v rodinném propletenci tří sester na newyorském Manhattanu. Je to jeden z nejlepších filmů slavného Woodyho Allena. Ze sedmi nominací na Oscara nakonec film tři proměnil. Slavný Michael Caine za svůj herecký výkon dostal svoji první sošku. Film slavil velký úspěch jak u diváků, tak u kritiky. Sám Woody Allen k tomu řekl: „Když člověk udělá úspěšný film, začne se ptát sám sebe, v čem jsem se zmýlil? Musel jsem udělat něco, co je buď pohodlné, nebo potvrzuje předsudky střední vrstvy nebo je příliš povrchní či přehnaně citlivé." Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama

Původní název: Hannah and Her Sisters

Režie: Woody Allen

Hrají: Woody Allen, Michael Caine, Mia Farrow, Carrie Fisher, Barbara Hershey, Lloyd Nolan, Maureen O'Sullivan, Daniel Stern, Max von Sydow, Dianne Wiest

Původ a premiéra: USA, 1986

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Bohemian Rhapsody Zpěvák Freddie Mercury, kytarista Brian May, bubeník Roger Taylor a baskytarista John Deacon v roce 1970, kdy zakládají rock'n'rollovou skupinu Queen, strhnou hudební svět. Hitové písně se okamžitě stávají klasikou. Když se Mercuryho stále divočejší životní styl začne vymykat kontrole, Queen brzy čelí největší výzvě – najít způsob, jak udržet kapelu pohromadě uprostřed úspěchu a excesů. Životopisné drama o životě slavného zpěváka skupiny Queen získalo čtyři Oscary, ale celkově ukazuje značně zjednodušený a učesaný Mercuryho obraz. To ale neznamená, že nejde o parádní film. Jen realita byla trochu odlišná. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: Dexter Fletcher, Bryan Singer

Hrají: Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, Mike Myers, Aaron McCusker

Původ a premiéra: Velká Británie, 2018

Délka: 135 minut Bohemian Rhapsody: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Voyo (dabing), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Zátah 2 Rama je nucen přijmout roli policajta v utajení, aby poskytl své ženě a dítěti ochranu. Dostává speciální pověření: musí se infiltrovat do místní zločinecké skupiny mafiánského bosse Banguna. Zátah 2 navazuje na děj „jedničky", proti ní má ale větší rozpočet a propracovanější akční scény. Jde o jeden z nejlepší akčních filmů minulého desetiletí, z Iko Uwaise udělal velkou hvězdu. Parádní bojové scény jsou doslova brutální. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Raid 2

Režie: Gareth Evans

Hrají: Iko Uwais, Arifin Putra, Tio Pakusadewo, Oka Antara, Julie Estelle, Kenichi Endo, Kazuki Kitamura, Donny Alamsyah, Alek Abbad, Very Tri Yulisman

Původ a premiéra: Indonésie, 2014

Délka: 150 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky)

Sázka na nejistotu Finanční krizi v roce 2008 čekal málokdo. Pár mužů ji ale předpovědělo a rozhodlo se na ní vydělat. Příběh ukazuje čtyři outsidery, kteří všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři byli jediní, kdo si spočítal, že světová ekonomika nemůže růst do nekonečna. Sázka na nejistotu se vyplatila – napakovali se v době, kdy milióny Američanů přišly o střechy nad hlavou a o práci a navíc ze svých daní kryly ztráty nenažraných bank. Film popisuje důvody pádu ekonomiky a nezasvěceným jedincům výborně vysvětluje způsob fungování, ale i nemorálnost současného finančního světa. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama

Původní název: The Big Short

Režie: Adam McKay

Hrají: Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, Steve Carell, Melissa Leo, Karen Gillan, Selena Gomez, Marisa Tomei, Max Greenfield, Tracy Letts

Původ a premiéra: USA, 2015 Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Lepší už to nebude Melvin Udall je úspěšný spisovatel kýčovitých románků. Žije sám na Manhattanu a s požitkem znepříjemňuje život všem v okolí. Tradiční oběti Melvinova mrzoutství je jeho soused – talentovaný umělec Simon. Za prvé je homosexuál a za druhé má psa, kterého Melvin upřímně nesnáší. Chová se hrubě i k servírce, která mu každý den v restauraci podává snídani. Postupně se ale Melvin zjistí, že chyba není ve světě kolem něj. Natočení této výborné romantické a pro někoho až geniální komedie stálo 50 miliónů dolarů. Nakonec v kinech po celém světě vydělala přes 300 miliónů. Ze sedmi oscarových nominací film proměnil dvě. Jack Nicholson si za herecký výkon odnesl svého třetího Oscara, pro Helen Hunt to byla soška první. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: As Good as It Gets

Režie: James L. Brooks

Hrají: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Skeet Ulrich, Shirley Knight, Yeardley Smith, Lupe Ontiveros, Bibi Osterwald, Ross Bleckner, Bernadette Balagtas

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 139 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Černý jestřáb sestřelen Bojová operace Gothic Serpent v hlavním městě Somálska Mogadišu začala odpoledne 3. října 1993. Na místo bylo vysláno 19 helikoptér, 12 vojenských terénních vozidel Humvee a 160 mužů. Rutinní akce se ale po sestřelení amerického vrtulníku Černý jestřáb pancéřovou střelou a jeho zřícení na mogadišskou ulici mění v nejintenzivnější pozemní boj zblízka, do jakého se vojáci USA od války ve Vietnamu zapojili. Je to jeden z nejlepších akčních filmů. Střih je patřičně zběsilý a divoké kamerové hrátky podbarvuje syntezátorová hudba Hanse Zimmera se somálskými motivy. Dokumentární styl je podpořen časovým ukazatelem a dynamika akčních scén vám nedá vydechnout. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Black Hawk Down

Režie: Ridley Scott

Hrají: Orlando Bloom, Josh Hartnett, Ewan McGregor, Jason Isaacs, Tom Sizemore, William Fichtner, Eric Bana, Ewen Bremner, Sam Shepard, Tom Hardy

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 144 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Počátek Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v umění extrakce: krádeže tajemství z hloubi podvědomí během snění. Cobbova nevšední dovednost z něj dělá nejen velmi vyhledávaného experta, ale také ohroženého uprchlíka. Musel obětovat vše, co kdy miloval. Nyní se mu však nabízí šance na vykoupení. Poslední zakázka je nejen velmi riskantní, ale zdá se, že i nemožná. Tentokrát nemá za úkol myšlenku ukrást, ale naopak ji zasadit do něčí mysli. Pokud uspěje, bude to dokonalý zločin. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Inception

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Dileep Rao, Tom Berenger, Pete Postlethwaite, Lukas Haas

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 148 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Muž jménem Otto Když se do sousedství nastěhuje mladá rodina, nevrlý vdovec Otto Anderson potká v těhotné ženě jménem Marisol svůj protějšek. Otto je kverulant, má pevné zásady a přísnou rutinu. Lidé mu říkají „zatrpklý soused z pekla". Setkání s Marisol vede k nepravděpodobnému přátelství, které obrátí jeho svět vzhůru nohama. Jde o filmovou adaptaci celosvětového knižního bestselleru „Muž jménem Ove". Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Původní název: A Man Called Otto

Režie: Marc Forster

Hrají: Tom Hanks, Mariana Trevino, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton, Kailey Hyman, Mike Birbiglia, Elle Chapman, Joe Fishel, Truman Hanks

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Vlasy Poslední dny před svým odjezdem do Vietamu stráví mladý Claude v New Yorku, kde poznává bezstarostný a bláznivý život hippies. Politický a protiválečný akcent filmu je znát, už do svého názvu si film vetkl symbol svobodomyslnosti druhé poloviny 20. století – délku mužských vlasů. Hair je filmová adaptace broadwayského muzikálu z roku 1968. Jde patrně o jeden z nejoblíbenějších a nejlepších filmů českého režiséra Miloše Formana. Pokud máte rádi muzikály, tenhle se vám bude určitě líbit. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Hudební filmy

Původní název: Hair

Režie: Miloš Forman

Hrají: John Savage, Treat Williams, Annie Golden, Beverly D'Angelo, Dorsey Wright, Don Dacus, Richard Bright, Nicholas Ray, Charlotte Rae, Miles Chapin

Původ a premiéra: USA, 1979

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Wonder Woman Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že hrozbu dokáže zastavit. Vydává se do zákopů první světové války, aby zabránila zkáze lidstva z rukou boha Area. Zároveň objevuje plný potenciál svých schopností… a svůj skutečný úděl. Je to jeden z nejlepších komiksových filmů ze světa DCU. Gal Gadot je první neamerická herečka, která ztvárnila Wonder Woman. Byla vybrána mimo jiné i kvůli svým vojenským zkušenostem – dva roky sloužila v izraelské armádě. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Patty Jenkins

Hrají: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Lucy Davis, Said Taghmaoui, Florence Kasumba

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 141 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Lesní duch Pětice vysokoškolských studentů jede strávit víkend na lesní samotu. V odlehlé lesní chatě objeví Knihu smrti, podivnou Knihu mrtvých a magnetofon se záznamem zaklínadel. Spuštěním pásky se studentům podaří nevědomky probudit dřím

Původní název: The Evil Dead

Režie: Sam Raimi

Hrají: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Richard DeManincor, Betsy Baker, Theresa Tilly, Sam Raimi, Philip A. Gillis, Dorothy Tapert, Cheryl Guttridge, Barbara Carey

Původ a premiéra: USA, 1981

Délka: 85 minut 25 nejlepších hororů všech dob. Psycho, Blair Witch, Vetřelec… Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky)

Pokračování 24 / 30 Interstellar V nepříliš vzdálené budoucnosti se život na planetě Zemi blíží ke svému konci. Vzduch na ní přestává být v důsledku písečných prachových bouří dýchatelný, nemoci ničí jednu zemědělskou plodinu za druhou. Daří se jedině kukuřici, kterou pěstuje i farmář a bývalý letecký pilot a konstruktér raketoplánů Cooper (Matthew McConaughey). Lidstvu je třeba najít nový domov. Řešení nabízí objev červí díry a cesta do jiné galaxie. Výborné sci-fi natočil slavný Christopher Nolan, z pěti nominací na Oscara proměnil tu za nejlepší vizuální efekty. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Ellen Burstyn, Matt Damon, John Lithgow, Timothée Chalamet, Mackenzie Foy

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 169 minut Interstellar: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 25 / 30 Fargo Když je na zasněžené silnici v Severní Dakotě nalezen chladnokrevně zavražděný strážník a dva nevinní kolemjdoucí, Marge Gundersonová, policistka v pokročilém stadiu těhotenství, zahájí vyšetřování. To odhalí nebezpečnou hru chamtivosti a břídilství. Pod skrovným a přátelským zevnějškem policistky Gundersonové se totiž skrývá bystrá mysl a nelítostné morální postoje. Cynický thriller plný černého humoru režírovaly hvězdy amerického nezávislého filmu, bratři Joel a Ethan Coenovi. Vyprávění se odvíjí ve třech propojených liniích, sledujících počínání všech hlavních postav. Později film dostal také stejnojmenný, hvězdně obsazený seriál, který příběhy dále rozvíjí. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Krimi filmy

Režie: Joel Coen

Hrají: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi, Peter Stormare, Kristin Rudrüd, Harve Presnell, Tony Denman, Gary Houston, John Carroll Lynch, Sally Wingert

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky)

Pokračování 26 / 30 Rivalové Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří James Hunt, neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. A proti němu Niki Lauda, který je vždy precizní a disciplinovaný profesionál. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden pro druhého inspirací. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra světa může získat jen jeden. Film se věnuje událostem kolem havárie z roku 1976, která Niki Laudu málem stála život. Točil se ještě za Laudova života a Daniel Brühl, který ho hraje, během natáčení Laudovi vždy volal, aby byl každý detail naprosto věrný. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Životopisné filmy

Původní název: Rush

Režie: Ron Howard

Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara, Natalie Dormer, Christian McKay, Tom Wlaschiha, Pierfrancesco Favino, David Calder, Stephen Mangan

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 123 minut Rivalové: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), iVysílání (titulky), Voyo (dabing), Canal Plus (dabing), DaFilms (bez dabingu a titulků), Filmbox+ (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), KVIFF TV (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 27 / 30 Revenant Zmrtvýchvstání Zkušený lovec a trapper Hugh Glass se svým synem a dalšími lovci uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů. Glassovi se stává osudným střet s rozzuřenou samicí medvěda grizzlyho. Medvědí útok sice přežije, ale je těžce zraněný. Když ho chce jeden z lovců dorazit, zabije jeho protestujícího syna. Ještě živý Glasse končí zahrabaný v hrobě i s mrtvým synem. Jenže má hodně tuhý kořínek. Při životě jej drží především nenávist a touha po odplatě. Drsný survival thriller z doby divokého amerického západu byl nominovaný celkem na dvanáct Oscarů. Jeden ze tří proměněných dostal za svůj výkon Leonardo DiCaprio. Výborný Tom Hardy zůstal u nominace. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama

Původní název: The Revenant

Režie: Alejandro González Inárritu

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Brad Carter, Kristoffer Joner, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Joshua Burge, Robert Moloney

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 156 minut REVENANT Zmrtvýchvstání: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Voyo (dabing), O2TV (dabing), Canal Plus (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 28 / 30 Osm hrozných V horské chatě zůstane uvězněných osm pistolníků a jedna hledaná uprchlice. Na její hlavu je vypsaná vysoká odměna. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit, že všichni se do města asi nedostanou. Drsný western natočil slavný Quentin Tarantino dle svého scénáře. Jak ve všech jeho filmech se i zde dočkáte výborných dialogů, hereckých výkonů a nečekaných konců jednotlivých postav. Hudbu napsal slavný Ennio Morricone. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Drama

Původní název: The Hateful Eight

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, James Parks, Dana Gourrier

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 188 minut Osm hrozných: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Voyo (dabing), O2TV (dabing)

Pokračování 29 / 30 Lásky čas Večer po dalším nevydařeném novoročním večírku sdělí otec synovi tajemství –muži v jeho rodině měli vždy schopnost cestovat časem. Tim sice nemůže změnit historii, ale může změnit to, co se děje a dělo v jeho vlastním životě. A tak se rozhodne udělat svůj svět lepším... tím, že si najde přítelkyni. Bohužel se ukáže, že to není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Film natočil Richard Curtis, scenárista a režisér, který má na svém kontě tituly jako Notting Hil, Láska nebeská či Deník Bridget Jonesové. Lásky čas má podobnou atmosféru, ale tvůrci přidávají trochu sci-fi žánru. Paradoxně je však více ze života. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: About Time

Režie: Richard Curtis

Hrají: Rachel McAdams, Bill Nighy, Domhnall Gleeson, Tom Hollander, Margot Robbie, Lindsay Duncan, Vanessa Kirby, Lisa Eichhorn, Lydia Wilson, Matthew C. Martino

Původ a premiéra: Velká Británie, 2013

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

