Proč si předplatit Max? Třeba kvůli těmto filmům. Z nabídky nového HBO jsme vybrali ty nejlepší

Paul Atreides, uprchlík ukrývající se mezi písečnými bojovníky Fremeny, se vydává na mýtickou cestu plnou pomsty proti Harkonenům, skupině, která zničila jeho blízké. Pouští se do nebezpečného boje, jehož výsledky rozhodnou o osudu celého známého vesmíru.

Skupinka vysokoškolských studentů z texaského Austinu si vyrazí na výlet do Mexika. Cestou narazí na zkrvavenou dívku, která před jejich očima spáchá sebevraždu. Vyděšení kamarádi se obrátí na místního šerifa, a když se u něj nedovolají pomoci, rozhodnou se zjistit, co se děje.

Na přelomu května a června roku 1940 skončilo několik set tisíc francouzských, britských a belgických vojáků obklíčených v severofrancouzském přístavním městě Dunkerk. Silná německá ofenziva měla spojenecká vojska rozdělit na dvě části a pak zničit. Byla proto zahájena masivní evakuace a během osmi dní bylo z pláží Dunkerku do Anglie evakuováno 338 226 mužů.

Hlavní hrdina je v podstatně obyčejný chlap, který má jen hodně peněz a velký smysl pro spravedlnost. Postava Batmana zde ustupuje do pozadí před hlavním záporákem filmu Jokerem. Toho si zahrál talentovaný Heather Ledger. Dokonalé a poctivé ztvárnění rozpolcené, duševně narušené postavy ho však nakonec možná stálo život, krátce po natočení filmu zemřel na předávkování prášky na spaní. Posmrtně za roli obdržel Oscara a Zlatý glóbus.

Na tvorbě filmu se výrazně podíleli skuteční wrestleři. Zac Efron kvůli roli Kevina Von Ericha musel výrazně změnit svou fyzickou kondici a nabrat značné množství svalové hmoty, aby co nejvěrněji ztvárnil postavu profesionálního zápasníka. Režisér Sean Durkin se snažil o autentické zachycení atmosféry 80. let a života v wrestlingovém prostředí, což se odráží ve věrné výpravě a kostýmech.

Film vypráví příběh dvou mužů, kteří se na začátku třicátých let rozhodli navzdory společenským konvencím překročit zaběhnuté limity medicíny. Jejich pacienti, známí jako modré děti, trpí srdeční vadou, končící drastickou smrtí. Doktoru Alfredu Blalockovi a jeho pomocníkovi se sice podaří objevit zcela nové metody léčby této nemoci, nepodaří se jim však přesvědčit okolí, že černá barva pleti a absence univerzitního vzdělání u Viviena nehraje při záchraně dětských životů roli.

Příběh uznávané profesorky literatury, která stojí tváří tvář smrti. Doktor Kelekian jí bez jakýchkoliv okolků oznámí, že má rakovinu. Rakovinu ve čtvrtém stádiu. Žádný pátý stupeň již není. Vivianinou jedinou nadějí je podstoupit devítiměsíční experimentální chemoterapii. Na začátku si je Vivian jistá, že tohle zvládne, že je na to dostatečně silná. S postupem času a s přibývající bolestí, která se nedá už snášet, od svého přesvědčení upouští.

Divné věci se dějí pořád. Někdy za to možná může souhra životních náhod, jindy lidé, kteří činí omyly, páchají hříchy, konají zlé i dobré skutky. Anebo jsou za vším „nebesa“ hrozící apokalypsou a přitom dávající novou naději a snad i možnost začít znovu.

Výborný film je postaven především na skvělém scénáři a hereckých výkonech. Ostatně právě za scénář byl nominován na Oscara. Jde o třetí díl série, přičemž stejní herci hráli v předchozích filmech Před úsvitem (1995) a Před soumrakem (2004). Reálný odstup devět let v natáčení odpovídá také posunu v ději filmu.

V nepříliš vzdálené budoucnosti se život na planetě Zemi blíží ke svému konci. Vzduch na ní přestává být v důsledku písečných prachových bouří dýchatelný, nemoci ničí jednu zemědělskou plodinu za druhou. Daří se jedině kukuřici, kterou pěstuje i farmář a bývalý letecký pilot a konstruktér raketoplánů Cooper. Lidstvu je třeba najít nový domov. Řešení nabízí objev červí díry a cesta do jiné galaxie.

Don Francis je jedním z lékařů, kteří se na konci sedmdesátých let dvacátého století při své práci setkávají s tajemnou nemocí. Žádný z nich zatím ale nezná způsob, jak ji léčit. Nejvíce pacientů postižených touto chorobou je právě v San Francisku, mezi skupinou gayů. Lékař navzdory politickým překážkám, nedostatku financí a rivalitě ve vědecké komunitě usiluje o nalezení příčiny a způsobu léčby této devastující choroby.

O režii se postaral držitel Oscara Ron Howard. Herci Viggo Mortensen a Colin Farrell absolvovali náročný potápěčský výcvik, aby co nejvěrněji ztvárnili své role.

Film rekonstruuje skutečnou událost z roku 2018, kdy dvanáct mladých fotbalistů a jejich trenér uvízli v thajské jeskyni Tham Luang, kterou zaplavila nečekaná povodeň. Do mezinárodní záchranné operace se zapojili experti z celého světa, včetně britských potápěčů. Ti se pokusili o nemožné – bezpečně dostat chlapce na povrch přes komplikovaný a nebezpečný jeskynní systém.

V horské chatě zůstane uvězněných osm pistolníků a jedna hledaná uprchlice. Na její hlavu je vypsaná vysoká odměna. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit, že všichni se do města asi nedostanou.

Horor postihuje i krutost dospívání a křehkost prvního hlubokého vztahu. Byť zde nechybí upíři a romantická linka, tento komorní horor má do Stmívání daleko. A herecké výkony dětí jsou perfektní.

Ted Kramer je úspěšný pracovník reklamní agentury, kterému jednoho dne manželka Joanna oznámí, že ho opouští. Nechává mu na starost jejich malého syna Billyho. Ted najednou musí skloubit práci s výchovou dítěte. Postupně si s Billym vybudují silné pouto, jenže po roce se Joanna vrací a žádá o svěření syna do své péče. Následuje právní bitva, která obnažuje složitost rodinných vztah.

Čtveřice spolužáků – Kyle Broflovski, Stan Marsh, Kenny McCormick a Eric Cartman – si vyrazí do kina na nový kanadský film. Jmenuje se Ohnivé prdele a je plný sprosťáren. Po jeho zhlédnutí začnou nadávat jako dlaždiči, což spustí vlnu paniky mezi rodiči, kteří obviní Kanadu a vyhlásí jí válku. Mezitím se Kenny ocitá v pekle, kde se setkává se Satanem a jeho milencem, samotným Adolfem Hitlerem.

Druhý film britského režiséra Guye Ritchieho představuje pravděpodobně vrchol jeho tvorby a řadí se často do stovky nejlepších filmů všech dob. Herecké obsazení je skvostné, Brad Pitt doslova exceluje v roli cikánského boxera. Doporučujeme film shlédnout v originálním znění – Pittovi kvůli silnému přízvuku často nerozuměli ani kolegové na place.

Ukradený obří diamant se ocitne v hledáčku hned několika gangsterských partiček z celého Londýna. A do toho je třeba ještě uspořádat podplacený boxerský zápas.

Příběh sleduje Madame Souza, která se stará o svého osiřelého vnuka a podporuje jeho vášeň pro cyklistiku. Když je unesen během slavného závodu Tour de France tajemnou mafií, vydává se ho zachránit. Cestou potkává excentrické zpěvačky Trio z Belleville a společně se pouštějí do záchranné mise. Zachránit mladíka může jen jeho vlastní cyklistické umění, babiččino odhodlání a rafinovanost trojice starých dam...

Příběh začíná v roce 1989, kdy nadšeně socialistická paní Kernerová upadne do kómatu, když uvidí v televizi svého syna, jak se účastní protistátní demonstrace. V kómatu přetrvá celých osm měsíců a zaspí tak pád berlínské zdi, sjednocení Německa i konečné vítězství kapitalismu. Po jejím procitnutí je pak na jejím synu Alexovi, aby dle doporučení lékařů zabránil šoku, který by ji mohl zabít. Alex se proto rozhodne udržet iluzi starého režimu – shání staré obaly na potraviny, natáčí falešné televizní zprávy a snaží se skrýt změny, které mezitím ovládly zemi.

Bývalý učitel Pat se po osmi měsících strávených v psychiatrické léčebně stěhuje zpět k rodičům a snaží se usmířit se svou bývalou ženou. Jednoho dne ovšem Pat na večeři u přátel potká Tiffany, nevyzpytatelnou a záhadnou dívku v depresi s kupou vlastních problémů. Od této chvíle se mu život začne komplikovat ještě více. Tiffany nabídne Patovi dohodu: pomůže mu sblížit se znovu s manželkou a on ji na oplátku pomůže s něčím pro ni velice důležitým – shání totiž partnera do taneční soutěže.

Vzpoura ve věznici Carandiru

Doktor Drauzia Varella byl povolán do největší věznice v Brazílii, aby zahájil prevenci a léčbu postižených virem HIV. Dostal se do prostředí jedné z nejdrsnějších věznic na světě, kde se přímo setkal s absolutně nelidským zacházením s vězni. Stovky vězňů žili v hrozných podmínkách. V roce 1992 ve věznici vypukla série nepokojů, které přerostly do vzpoury, při které přišlo o život 111 vězňů.

Film byl natočen ve skutečné věznici Carandiru předtím, než byla v roce 2002 zbourána a přeměněna v park. Děj vychází ze skutečných událostí, které Drauzia Varella popsal ve své knize.

Hodnocení Kinobox.cz: 74 %

Žánr: Drama

Původní název: Carandiru

Režie: Héctor Babenco

Hrají: Luiz Carlos Vasconcelos, Milton Gonçalves, Ivan de Almeida, Aílton Graça, Maria Luísa Mendonça, Aida Leiner, Rodrigo Santoro, Gero Camilo, Lázaro Ramos, Caio Blat

Původ a premiéra: Brazílie, 2003

Délka: 148 minut

Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)