Rod draka Desetidílný seriál je odvozený od legendární Hry o trůny. Tvůrci jej situovali do období před jejími událostmi, odehrává se téměř dvě stě let před narozením Daenerys Targaryen, oblíbené „matky draků“. Jeden z jejích předků, král Viserys Targaryen, touží zplodit syna a dědice. Protože pokud se mu to nepodaří, někdo po něm musí zdědit Železný trůn? Mocné impérium Targaryenů se ale po tomto rozhodnutí začne rozpadat. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Drama seriály

Původní název: House of the Dragon

Hrají: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Emily Carey, Fabien Frankel, Milly Alcock, Sonoya Mizuno

Původ a premiéra: USA, 2022 Nebo máte raději filmy? Tady jsou ty nejlepší, které na Max najdete Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 2 / 30 Černobyl Jedná se o dramatizaci skutečného příběhu jedné z nejhorších katastrof v dějinách způsobené člověkem, katastrofální jaderné havárie v Černobylu. Seriál sleduje příběhy mužů a žen, kteří se obětovali, aby zachránili Evropu před nepředstavitelnou katastrofou. Co se dělo v prvních minutách po výbuchu? Jaké byly následky? Kolik lidí zahynulo? Seriál slavil překvapivý úspěch – především však odkrývá události a nebezpečí, které se Rusko dlouhá léta snažilo tajit nebo zlehčovat. Hodnocení Kinobox.cz: 94 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Chernobyl

Hrají: Jared Harris, Emily Watson, Paul Ritter, Jessie Buckley, Stellan Skarsgard, Sam Troughton, Con O'Neill, Robert Emms, Mark Lewis Jones, David Dencik

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 70 minut Nejlepší seriály na HBO Max v roce 2023. Všechny mají český dabing nebo titulky Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 3 / 30 The Last of Us Seriál je adaptací stejnojmenné videohry z roku 2013. Sleduje Joela, pašeráka, který má za úkol doprovodit dospívající Ellie napříč postapokalyptickými Spojenými státy. Ellie je imunní vůči nákaze, která způsobila globální pandemii a zabila miliony lidé. Oba dva musí dorazit za lékaři, aby vyvinuli vakcínu na smrtící nákazu. Seriál se poměrně věrně drží své předlohy, pro znalce předlohy je zde pár překvapivých pomrknutí, velkou zásluhu kvalitě má scénárista Neil Druckmann, který psal scénář také pro původní hru. Hra ostatně získala spoustu prestižních ocenění, patří mezi nejuznávanější a nejúspěšnější hry všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Brendan Fletcher, Nick Offerman, Brad Leland

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 81 minut The Last of Us sahá po titulu nejlepší seriál roku 2023. Adaptace počítačové hry od HBO Max vám spraví chuť Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 4 / 30 Pustina Starostka severočeské vesnice Hana Sikorová se ocitne na vrcholu svého boje proti velké těžební společnosti. Ta nabízí obyvatelům obce vysoké odstupné výměnou za opuštění jejich domovů postavených na ložiscích hnědého uhlí. Ale potom zmizí její čtrnáctiletá dcera Míša. Pátrání po dceři Hanu po letech mírumilovného soužití s ostatními přivede k pochybnostem ohledně celé komunity, která se pod vlivem událostí začíná rozpadat a ukazovat svou pravou tvář. Výborný český seriál z produkce HBO dokazuje, že i doma umíme natočit skvělou temnou detektivku. Pustina ostatně v roce 2016 získala Českého lva. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Alice Nellis, Ivan Zachariáš

Hrají: Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Eliška Křenková, Leoš Noha, Roman Skamene, Miroslav Vladyka, Eva Holubová, Petra Špalková, Janek Gregor, Jan Cina

Původ a premiéra: Česko, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max

Pokračování 5 / 30 Bratrstvo neohrožených Desetidílná minisérie z produkce HBO je natočena dle knihy Stephena E. Ambroseho a patří mezi nejlepší válečné seriály vůbec. Válku nijak nepřikrášluje a neglorifikuje. Zapomeňte na prázdný patos – seriál nabízí naturalistické, realistické a surové zobrazení událostí. Bratrstvo neohrožených se věnuje elitní jednotce americké armády z 2. světové války známé jako Easy Company. Děj se odehrává v letech 1942 až 1945. Začíná ve výcvikovém táboře v Georgii v roce 1942, nechybí den D roku 1944, kdy se střelecká rota účastnila výsadku ve Francii. Stála v čele operace Market-Garden a prodělala ofenzívu na Rýně, zaútočila na nacisty v Bastogne i v Bulge a v roce 1945 pomáhala dobýt Hitlerovo Orlí hnízdo v Berchtesgadenu. Za seriálem stáli v roli výkonných producentů režisér Steven Spielberg a herec Tom Hanks. Spolu s autorem předlohy vše konzultovali se skutečnými vojáky z Easy Company. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Válečné seriály

Původní název: Band of Brothers

Režie: Phil Alden Robinson, Richard Loncraine, Tom Hanks

Hrají: Damian Lewis, Ron Livingston, Donnie Wahlberg, Matthew Settle, Scott Grimes, Eion Bailey, Michael Cudlitz, Shane Taylor, Neal McDonough, Ross McCall

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 60 minut 25 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (titulky)

Pokračování 6 / 30 Přátelé První sezóna tohoto televizního komediálního seriálu vyšla už v roce 1994. Vypráví o šesti přátelích (Joey, Chandler, Ross, Monica, Pheobe a Rachel), kteří spolu na Manhattanu prožívají všechny možné životní zkušenosti: lásku, manželství, rozvod, děti, zlomené srdce, hádky, novou práci, ztrátu zaměstnání a nejrůznější dramata. Přes své stáří tento seriál patří k těm nejoblíbenějším a nesledovanějším. U nás měl na tom svůj podíl i výborný český dabing. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Friends

Hrají: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 30 Newsroom Seznamte se s Willem McAvoyem a jeho týmem, který den co den připravuje televizní zprávy o těch nejzásadnějších okamžicích novodobé zpravodajské historie. Seriál nabízí pohled do zákulisí tvorby nočního kabelového zpravodajství. Zaměřuje se na moderátora, jeho nového výkonného producenta, zaměstnance zpravodajské redakce a jejich šéfa. Sleduje kiksy při snaze o dobré zpravodajství tváří v tvář firemním, komerčním překážkám a často také problematickým vztahům. Fiktivní televizní stanice ACN i reflektovala významné světové události. Herec Jeff Daniels za svou roli získal cenu Emmy. Zejména první sezóna je brilantní. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Newsroom

Hrají: Jeff Daniels, Emily Mortimer, John Gallagher Jr., Alison Pill, Thomas Sadoski, Dev Patel, Olivia Munn, Sam Waterston

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 8 / 30 Hra o trůny O vládu nad mystickým Západozemím bojuje sedm rodin z různých koutů světa. Třenice mezi jednotlivými rody vyústí v rozsáhlou válku. Na nejzazším severu se přitom probouzí prastaré zlo. Uprostřed války mezi lidskou říší a ledovými hrůzami stojí jen opomíjený vojenský řád nešťastníků. Který z rodů nakonec získá vysněný Železný trůn? A dokáže nový vůdce zamezit nebezpečí ze severu? Divácky nejúspěšnější seriál HBO za několik posledních let sbíral jedno ocenění za druhým. Těžil z výborné, úspěšné a především rozsáhlé knižní předlohy, ze které tvůrci dokázali vytěžit to nejlepší. Hra o trůny patří i přes poněkud rozporuplnou poslední sérii k tomu nejlepšímu, co v seriálové tvorbě vzniklo. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Game of Thrones

Hrají: Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner, Maisie Williams, Iain Glen, Alfie Allen, Liam Cunningham

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 60 minut Zaujala vás Hra o trůny (Game of Thrones)? Potom se vám budou líbit i tyto seriály Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 9 / 30 Teorie velkého třesku Leonard a Sheldon jsou v laboratoři naprosto geniální, ale v obyčejném světě zůstávají totálně ztracení. Naštěstí mají po ruce krásnou a svobodomyslnou sousedku Penny, která se je snaží naučit pár věcí o reálném životě. Ústřední dvojice má navíc další dva kolegy a přátele, kteří jsou také velmi inteligentní a vzdělaní, ale běžný společenský život je pro ně nerozluštitelnou záhadou. Komediální, dnes už kultovní seriál to dotáhl na dvanáct sezón. Postupně ubral nerdovsky-geekovský rozměr a ke konci se změnil spíše na novodobé „Přátele“, řešící vztahy. Přesto stále patří do kategorie „musíte vidět“. Tip: Vyzkoušejte také seriál Malý Sheldon o dětství Sheldona Coopera. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Big Bang Theory

Režie: Mark Cendrowski

Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik, Kevin Sussman, Kevin Smith

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 10 / 30 Rodina Sopránů Tony Soprano je hlavou italsko-americké mafiánské rodiny v New Jersey. Jaký je příběh vzestupu a pádu, kdo byla jeho rodina, přátelé či konkurence? Seriál vypráví příběh mafiána a potíží, kterým čelí, když se snaží sladit protichůdné požadavky svého vlastního života a zločinecké organizace, které šéfuje. Americký dramatický televizní seriál získal celou řadu prestižních cen, včetně 21 ocenění Emmy a pěti Zlatých glóbů. Stal se předmětem mnoha analýz i parodií. Díky brilantnímu zpracování nastavil vysoko laťku svým následovníkům a prorazil cestu mnoha dalším úspěšným televizním seriálům. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Sopranos

Režie: Andrei Tarkovsky

Hrají: James Gandolfini, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Edie Falco, Nikolay Grinko, Jamie-Lynn Sigler, Robert Iler, Alisa Freyndlikh, Natasha Abramova, Lorraine Bracco

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 11 / 30 Živí mrtví Seriál Živí mrtví zachycuje strhující lidské drama, které rozpoutala zombie apokalypsa. Točí se kolem skupinky, která přežila virovou epidemii, a pod vedením zástupce šerifa Ricka Grimese cestuje napříč americkou Georgií ve snaze najít nový bezpečný domov. S Rickem coby neformálním vůdcem se snaží za každou cenu zůstat naživu, i když je mrtví pronásledují na každém kroku. Dokážou si ale udržet při hledání kousku bezpečí a domova lidskost? Nebo se nakonec sami stanou chodícími stroji na přežití, živými mrtvými? Populární hororový seriál míchá krev, drama a rodinná témata. Zajímavostí, že na rozdíl od drtivé většiny seriálů se zde žádná postava neobjevila ve všech dílech. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Walking Dead

Hrají: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Steven Yeun, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson, Josh McDermitt, Chandler Riggs, Michael Cudlitz

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Disney Plus (titulky)

Pokračování 12 / 30 Temný případ Detektivové vyšetřují komplikované a neobjasněné zločiny, přičemž každá řada představuje uzavřený příběh. Americký antologický detektivní seriál využívá více časových linií, kde vyšetřování jakoby odhalovalo osobní a profesní tajemství zúčastněných, ať už v rámci zákona nebo mimo něj. Seriál proslavila zejména první a nejlepší sezóna s brilantní hereckou dvojicí Matthewem McConaugheym a Woodym Harrelsonem v hlavních rolích. Ti hrají dva detektivy státní policie z Louisiany. Divák sleduje jejich osobní i profesionální vztah během sedmnáctiletého pátrání po děsivém rituálním vrahovi. Další dvě série stále patří do nadprůměru, ale na tu první nemají. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: True Detective

Hrají: Colin Farrell, Jodie Foster, Vince Vaughn, Taylor Kitsch, Kali Reis, Finn Bennett, Christopher Eccleston, Rachel McAdams, Isabella Star LaBlanc, Kelly Reilly

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 13 / 30 Řím Čtyři sta let po založení republiky je Řím nejmocnějším městem světa, s miliónem obyvatel tvoří srdce obrovského impéria. Republika založená na principech sdílené moci nikdy nedovolí jedinému muži získat absolutní nadvládu, avšak nyní se otřásají samotné základy těchto principů, podryté korupcí a nesváry. Seriálové drama zachycuje bouřlivou éru mezi zánikem republiky a zrozením impéria. Sledujete životy obyčejných Římanů, ale i vojáků či politických představitelů plné násilí, sexu a dalších dramatických okolností. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Historické seriály

Původní název: Rome

Hrají: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Ciarán Hinds, James Purefoy, Polly Walker, Tobias Menzies, Lindsay Duncan, Nicholas Woodeson, Kerry Condon, Indira Varma

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 14 / 30 Odpočívej v pokoji Představte si, že byste jednoho dne zdědili pohřební ústav. Prodali byste ho, nebo byste se rozhodli pověsit kariéru v oboru organických potravin na hřebíček a začali podnikat se svým bratrem, který vás nesnáší? Když smrt je váš byznys, co je váš život? Pohled na členy dysfunkční losangeleské rodiny, která provozuje pohřební ústav, je temně komický. Pro rodinu Fisherových je svět mimo jejich rodinný pohřební ústav stále přinejmenším stejně náročný a mnohem méně předvídatelný než ten uvnitř. Tvůrcem seriálu je Alan Ball, scenárista oscarového snímku Americká krása. V roce 2002 získal seriál ocenění Zlatý góbus a titul Nejlepší televizní seriál – drama, v dalších letech byl na ocenění nominován. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Six Feet Under

Hrají: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodríguez, Mathew St. Patrick, Rachel Griffiths, Justina Machado, James Cromwell, Jeremy Sisto

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (titulky)

Pokračování 15 / 30 The Wire – Špína Baltimoru Ve strhujícím, politicky nekorektním a drsném seriálu ze staré školy se tvůrci nebáli pojmenovat problémy a jít do nich až na dřeň. Drogový gang, policie, vláda, škola či média – všichni jsou provázáni zločinem, který pohlcuje město. A toto jsou jejich příběhy. Seriál vyprávěný z pohledu baltimorských detektivů z oddělení vražd a protidrogového oddělení i jejich cílů zachycuje svět, v němž se národní válka proti drogám stala soběstačnou byrokracií, která stírá rozdíly mezi dobrem a zlem. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Wire

Režie: Agnieszka Holland

Hrají: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn, Wood Harris, Wendell Pierce, Clarke Peters, Michael Kenneth Williams, Deirdre Lovejoy, J.D. Williams, Jamie Hector

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 16 / 30 Deadwood Příběh o počátcích Deadwoodu v Jižní Dakotě se odvíjí od skutečných historických událostí. Většina hlavních postav je založena na skutečných osobách. Deadwood začíná jako zlatokopecký tábor a postupně se mění z bezprávné komunity divokého západu v organizované civilizované město. Western je natočený velmi poctivě a věrohodně, zapomeňte na idealizovanou romantiku. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Westernové seriály

Hrají: Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Jim Beaver, W. Earl Brown, Dayton Callie, Kim Dickens, Brad Dourif, Anna Gunn, John Hawkes

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 17 / 30 Sedmilhářky Tři kamarádky – matky prvňáků – se zapletou do vyšetřování vraždy, která se stala u jejich dětí ve škole. Minisérie je adaptací stejnojmenné knižní předlohy australské spisovatelky Liane Moriartyové. Temné komediální drama, v němž několik předních hollywoodských hvězd podává mimořádné herecké výkony, se odehrává v kalifornském městečku Monterey a začíná podezřelou vraždou na benefiční akci základní školy. Seriál je intenzivní výpovědí o stavu americké společnosti a postavení žen v ní. V roce 2018 získal rovnou čtyři Zlaté glóby. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Big Little Lies

Režie: Jean-Marc Vallée

Hrají: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgard, Laura Dern, Adam Scott, Zoë Kravitz, James Tupper, Jeffrey Nordling, Iain Armitage

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 18 / 30 Příběh služebnice Výpravný seriál vykresluje dystopickou a nepříliš vzdálenou budoucnost, kdy lidstvo bojuje s neplodností. Ze současné Ameriky se stal totalitní režim, v němž si bohatí a vlivní najímají plodné služebnice, aby jim přivedly na svět děti. Služebnicím jsou odebrána veškerá osobní práva kromě jediného – početí. Seriál s působivou atmosférou a skvělými hereckými výkony byl natočen podle úspěšného vědeckofantastického románu Margaret Atwoodové. Autorka za svou novelu obdržela řadu ocenění. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Handmaid's Tale

Hrají: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Max Minghella, Samira Wiley, Alexis Bledel, O.T. Fagbenle

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 19 / 30 Euforie Seriál od Sama Levinsona popisuje pestré životy středoškolských studentů, kteří se točí na kolotoči zjitřených emocí a bojují každý se svými vnitřními běsy; užívání drog, nepříliš bezpečný sex a zbytečné násilí nevyjímaje. Seriál se zaměřuje na vztah dvou mladých dívek, které se snaží najít své místo ve světě: vyléčené narkomanky Rue a nováčka Jules. Euforie svým diváckým úspěchem v USA překonala i Hru o trůny. Diváky tak zjevně nelákají šťastné osudy, ale chtějí vidět problematické, reálnější postavy, které vedou svoje vlastní životní bitvy. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Euphoria

Hrají: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Algee Smith, Alexa Demie, Angus Cloud, Barbie Ferreira, Jacob Elordi, Maude Apatow, Javon Walton

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 20 / 30 Peacemaker Peacemaker (Mírotvůrce) se po zázračném uzdravení vrací domů, jen aby zjistil, že jeho svoboda má vysokou cenu. Seriál navazuje na film Sebevražedný oddíl z roku 2021 a věnuje se pokračování příběhu postavy, kterou hraje John Cena. Tento okouzlující a arogantní muž věří v mír bez ohledu na to, kolik lidí bude pro jeho dosažení muset zabít. Výborný netradiční seriál režiséra a scenáristy Jamese Gunna potěší všechny, kdo nemají rádi hyperkorektní slátaniny a lezou jim na nervy úzkostlivé snahy filmových/seriálových tvůrců, aby se snad někdo neurazil a někoho se nedotkli. Pokud máte rádi rasistické a sexistické kecy, tohle je seriál pro vás. A jestli ne, tak se na „Mírotvůrce“ musíte podívat už tuplem. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: John Cena, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji

Původ a premiéra: USA, 2022 22 kontroverzních filmů, které by dnes už nikdo nenatočil. Mnoho sexu, nekorektních hlášek, urážek černochů a LGBT Kde si film můžete pustit: Max (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 30 Banshee Akční drama vypráví o bývalém trestanci Lucasi Hoodovi, jenž se neuvěřitelnou shodou okolností stane šerifem venkovského amišského městečka. Pátrá po ženě, kterou viděl naposledy před patnácti lety. Nyní žije v Banshee, říká si Carrie Hopewellová, je vdaná za místního okresního prokurátora. Má dvě děti a snaží se žít co nejnenápadněji... Dokud se neobjeví Lucas, jenž otřese celým jejím světem a oživí staré vášně. Jestli máte rádi poctivé seriály s pořádnými akčními scénami, sympatickými, uvěřitelnými, ale nečernobílými postavami, či skvěle vykreslenou atmosférou malého městečka, tak jste na správné adrese. Je to přiznaně béčkový, ale překvapivě kvalitní seriál. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Akční seriály

Hrají: Antony Starr, Ivana Miličević, Ulrich Thomsen, Frankie Faison, Lee Suk-hoon, Matthew Rauch, Hoon Lee, Rus Blackwell, Lili Simmons, Trieste Kelly Dunn

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 Bojovník Akcí nabyté krimi drama se odehrává během brutálních válek bojových gangů Tong v sanfranciské Čínské čtvrti ve druhé polovině 19. století. Seriál sleduje mladého génia bojových umění Aha Sahma, který za záhadných okolností emigruje z Číny do San Franciska a stane se nájemným zabijákem u jednoho z nejvlivnějších gangů. Seriál je natočený podle dosud nepublikovaných textů, které napsal legendární Bruce Lee. Jeho dcera Shannon Lee byla jedním z výkonných producentů. Dočkáte se zajímavého pohledu na dějiny USA, brutálních bojových scén, parádní výpravy a skvělé atmosféry. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Warrior

Hrají: Andrew Koji, Olivia Cheng, Jason Tobin, Dianne Doan, Kieran Bew, Dean S. Jagger, Joanna Vanderham, Tom Weston-Jones, Hoon Lee, Langley Kirkwood

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (titulky)

Pokračování 23 / 30 Pozlacený věk Konec 19. století se v Americe nesl ve znamení velkých hospodářských změn. Mnozí nechutně zbohatli, jiní naopak přišli o veškerý majetek a propast mezi tradičně movitými rodinami a novodobými zbohatlíky se výrazně zvětšila. Příběh začíná v roce 1882, kdy se osiřelá dcera jižanského generála Marian Brooková přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám. Bude se Marian v tomto vzrušujícím světě na prahu moderní doby řídit zavedenými společenskými pravidly, nebo si prorazí svou vlastní cestu? Pokud máte rádi kostýmové podívané a „červenou“ knihovnu, tohle se vám bude určitě líbit. Potěší nejen parádní výprava, ale také věrná dobová atmosféra. Herecké výkony jsou dobré, Christine Baranski vysloveně září. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Gilded Age

Hrají: Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 24 / 30 Boj o moc Rodina Royových ovládá největší mediální a zábavní společnost na světě. S morálkou si úplně netykají, hlavní je udržet kontrolu nad byznysem. Zakladatel impéria se chystá na důchod a očekává se, že předá moc jednomu ze svých synů. Nakonec se však rozhodne změnit názor a rozpoutá tím rodinný boj o svůj obrovský majetek. Vynikající seriál je držitelem několika prestižních Zlatých glóbů ve své kategorii, nechybí ale ani ceny kritiků. Scénář je výborně napsaný, děj vás vtáhne a už nepustí. Tohle je jeden z vrcholů seriálové tvorby. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Succession

Hrají: Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Hiam Abbass, Peter Friedman, Natalie Gold

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 65 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 25 / 30 Veliká Kateřina přijíždí do Ruska uzavřít dohodnutý sňatek s náladovým carem Petrem. Mladá dívka, doufající v láskyplný a sluncem zalitý život, se ocitne v nebezpečném, zpustlém a zaostalém světě, který se rozhodne změnit. Jediné, co pro to musí udělat, je zabít svého manžela, přemoci církev, usměrnit armádu a získat dvůr na svoji stranu. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Great

Hrají: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Sacha Dhawan, Gwilym Lee, Adam Godley, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Belinda Bromilow, Sebastian de Souza

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Voyo (dabing)

Pokračování 26 / 30 Barry Deprimovaný nájemný zabiják Barry Berkman se neochotně vydá do Los Angeles, aby zabil herce, který si to rozdává s mafiánovou manželkou. Ale netuší, že se město andělů může stát jeho útočištěm. Vydá se za svým cílem na hodiny herectví a okamžitě ho zaujme komunita nadšenců; zejména oddaná studentka Sally, která se stane objektem jeho náklonnosti. Barry chce začít nový život jako herec, jeho kriminální minulost ho ale nenechá tak snadno odejít. Popis děje možná na první pohled vypadá jako kopie Dextera, ale není tomu tak. Barry je spíše kvalitní kriminálka více ukotvená v realitě a má lidštější rozměr. Seriál sice není zcela vážný, o čistou komedii se nejedná v žádném případě. Je to rozhodně nadprůměrné dílo. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Bill Hader, Stephen Root, Henry Winkler, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 27 / 30 Panství Downton Kronika ukazuje aristokratickou rodinu Crawleyů a jejich služebnictvo na pozadí velkých historických změn v Anglii, které během a po první světové válce ovlivnily jejich životy a britskou společenskou hierarchii. Na rozdíl od laciných sitcomů a jiných seriálů, které historii berou jako prostor pro libovolnou fabulaci, zde tvůrci vytvořili dokonalé kostýmní drama s výborně zvládnutými společenskými podtóny. Zde je vše na daleko vyšší úrovni, od hereckých výkonů po poctivé, tradiční zpracování. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Historické seriály

Původní název: Downton Abbey

Hrají: Hugh Bonneville, Maggie Smith, Michelle Dockery, Jim Carter, Laura Carmichael, Elizabeth McGovern, Penelope Wilton, Phyllis Logan, Brendan Coyle, Joanne Froggatt

Původ a premiéra: Velká Británie, 2010

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 30 Hranice nemožného Agentka FBI se spojí s bývalým vědcem, který prováděl experimenty na okraji skutečné vědy, a jeho synem. Společně mají vyšetřit podivné zločiny, které jsou zřejmě součástí většího vzorce a mohly by být spojeny s globální společností Massive Dynamic. Jestli máte rádi záhady a tajemno, tento sci-fi seriál, jehož tvůrcem je známý J. J. Abrams, se vám bude líbit. Dočkáte se netradičních příběhů, které spolu ale často souvisí. První série má pomalejší rozjezd, dejte jí ale určitě šanci. Druhá a třetí série jsou ještě lepší. Herecky exceluje John Noble jako excentrický vědec Walter Bishop. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: Fringe

Hrají: Anna Torv, John Noble, Joshua Jackson, Lance Reddick, Jasika Nicole, Mark Valley, Kirk Acevedo, Seth Gabel, Leonard Nimoy, Michael Kopsa

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 29 / 30 Impérium – Mafie v Atlantic City Atlantic City je město neřesti, které mělo i během prohibice ve dvacátých letech minulého století své výsady. A toto je příběh řadového politika jménem Enoch Nucky Thompson a jak se dostal do role muže, který město ovládal. Hlavní postavu ztvárnil výborný Steve Buscemi. Ten prohlásil, že šlo o jednu z nejlepších rolí jeho kariéry. Seriál oživuje i postavy nechvalně proslulých gangsterů, jakými byli například Lucky Luciano, či Al Capone. Scénář dramatu, inspirovaného stejnojmennou knihou Nelsona Johnsona, napsal Terence Winter, autor slavné mafiánské ságy Rodina Sopránů. První epizodu režíroval dokonce Martin Scorsese. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Boardwalk Empire

Hrají: Steve Buscemi, Kelly Macdonald, Shea Whigham, Michael Shannon, Stephen Graham, Vincent Piazza, Michael Kenneth Williams, Ben Rosenfield

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

