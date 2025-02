Proč si předplatit Max? Třeba kvůli těmto seriálům. Z nabídky nového HBO jsme vybrali ty nejlepší

Seriál sleduje vzestup Oswalda Cobblepota, známého jako Tučňák, v podsvětí Gotham City. Děj se odehrává po událostech filmu The Batman z roku 2022, kdy Batman dopadl vraždícího Hádankáře. Tučňák využívá vzniklého mocenského vakua a snaží se chopit otěží zločineckého světa. Příběh se odvíjí jako neonoirová kriminálka plná prolhaných a vykutálených postav, které se navzájem snaží převézt.

Rod draka

Desetidílný seriál je odvozený od legendární Hry o trůny. Tvůrci jej situovali do období před jejími událostmi, odehrává se téměř dvě stě let před narozením Daenerys Targaryen, oblíbené „matky draků“. Jeden z jejích předků, král Viserys Targaryen, touží zplodit syna a dědice. Protože pokud se mu to nepodaří, někdo po něm musí zdědit Železný trůn? Mocné impérium Targaryenů se ale po tomto rozhodnutí začne rozpadat.

Hodnocení Kinobox.cz: 82 %

Žánr: Drama seriály

Původní název: House of the Dragon

Hrají: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Emily Carey, Fabien Frankel, Milly Alcock, Sonoya Mizuno

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 60 minut

Kde si film můžete pustit: Max (titulky)