Proč si předplatit Netflix? Třeba kvůli těmto filmům. Všechny mají dabing nebo české titulky

Pokračování 2 / 37 Dva papežové Netflixovský snímek je bude zajímavý i pro lidi, kteří nejsou vyznavači křesťanské víry. A to i když sleduje příběh papeže Benedikta XVI., jenž postupně předává vedení katolické církve Argentinci Františkovi. Film je inspirován skutečnými událostmi. Zkoumá vztah a protichůdné vize dvou nejmocnějších představitelů katolické církve, kteří se oba musí vypořádat s vlastní minulostí a požadavky moderního světa, aby posunuli církev kupředu. Herci Anthony Hopkins a Jonathan Pryce byli za své výkony nominovaní na několik prestižních cen. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Drama

Původní název: The Two Popes

Režie: Fernando Meirelles

Hrají: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins, Sidney Cole, Juan Minujín, Federico Torre, Matthew T. Reynolds, María Ucedo

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 125 minut Dva papežové: živá debata, ukazující cestu, jak překlenout kulturní války mezi konzervativci a liberály [recenze filmu] Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 4 / 37 Mastičkář Bývalý vynikající chirurg přišel o rodinu i paměť. Teď ale narazí na ženu, kterou kdysi dobře znal, a dostane tak šanci dát si život zase do pořádku. Výborný natočený film se skvělou hudbou velmi překvapí svojí celkovou kvalitou. Jde o jeden z nejlepších filmů, které na Netflixu můžete vidět. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Forgotten Love

Režie: Michał Gazda

Hrají: Leszek Lichota, Maria Kowalska, Ignacy Liss, Anna Szymańczyk, Mirosław Haniszewski, Mikołaj Grabowski, Izabela Kuna, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak, Łukasz Szczepanowski

Původ a premiéra: Polsko, 2023

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 5 / 37 Poslední království: Sedm králů musí zemřít Anglosaský král Eduard umírá, zanechává po sobě tři syny, ale žádný z nich nebyl označen za jeho dědice. Uhtred, bývalý Edwardův spojenec, se dozvídá, že nejstarší syn Aethelstan pravděpodobně zaútočí na svého mladšího bratra Aelfwearda, a spřádá plány, jak mu v tom zabránit. Se svými druhy po boku vyrazí na dlouhou cestu po rozdrobeném království. Podaří se mu konečně sjednotit celou Anglii? Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Historické filmy

Původní název: The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Režie: Edward Bazalgette

Hrají: Alexander Dreymon, Farnam Pakdel, Alexandra Tóth

Původ a premiéra: Velká Británie, 2023

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Google TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 37 Wallace a Gromit: Pomstu poznáš po peří Wallace se dostane do potíží, když se jeho nejnovější vynález vymkne kontrole a on sám se ocitne mezi podezřelými v sérii podivných zločinů. Gromit proto musí zasáhnout a zachránit svého páníčka z pořádného průšvihu. Film vznikl klasickou metodou stop-motion animace a nechybí v něm typický britský humor. Režii i scénář má opět na svědomí Nick Park, takže navazuje na ducha předchozích příběhů této legendární dvojice. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Režie: Nick Park, Merlin Crossingham

Hrají: Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Adjoa Andoh, Muzz Khan, Lenny Henry, Garth Jennings

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 79 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 37 Na nože: Glass Onion Pětice přátel, kteří se už velmi dlouho znají, dostane pozvání do řeckého ostrovního sídla miliardáře Milese Brona. Všech pět zná Brona z dávné minulosti a vděčí mu za své současné bohatství, slávu a kariéru. Hlavní událostí má být víkendová vražedná hra s Bronem, který se stane obětí. Ve skutečnosti mají všichni důvody ho zabít. Pozván je také ten nejdůležitější – Benoit Blanc, největší světový detektiv. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Režie: Rian Johnson

Hrají: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Noah Segan

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 139 minut Recenze filmu Na nože: Glass Onion. Detektivní odlupování vrstev případu stojí ve stínu satiry světa excentrických celebrit Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky)

Pokračování 8 / 37 Rebel Ridge Bývalý mariňák z jižanského městečka vyrazí do boje proti zkorumpovaným strážcům zákona. Ti mu totiž neprávem zabavili peníze, které měl na kauci pro bratrance ve vazbě. Dostává do konfliktu s násilnou realitou jižanských států a problematickým justičním systémem. Spousta recenzentů tento akční thriller režírovaný Jeremym Saulnierem přirovnává ke kultovnímu Rambovi. Hlavním hrdinou je i zde podceňovaný elitní voják, který je chybným systémem dotlačen k boji. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Akční filmy

Režie: Jeremy Saulnier

Hrají: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb, Emory Cohen, David Denman, James Cromwell, Zsané Jhé, C.J. LeBlanc, Dana Lee, Steve Zissis

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 9 / 37 Na západní frontě klid Sotva sedmnáctiletý Paul Baumer a jeho dva přátelé, vedeni romantickými sny o hrdinství, jdou za první světové války bojovat na západní frontu. Paul věří, že válka má smysl, nechal se naverbovat s nadšením, to se ale v syrové realitě zákopů rychle vytrácí. Jakmile se ocitnou na frontě, zjistí, že první světová válka je zničující. Jedná se o nové zfilmování literární klasiky od Ericha Marii Remarquea. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: All Quiet on the Western Front

Režie: Edward Berger

Hrají: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Daniel Brühl, Edin Hasanović, Sebastian Hülk, Devid Striesow, Anton von Lucke, Michael Wittenborn

Původ a premiéra: Německo, 2022

Délka: 147 minut 29 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 10 / 37 Rodina na baterky Talentovaná Katie je přijata na vysokou školu svých snů. Plány na odlet jí však překazí její táta Rick, který rozhodne, že spolu se zbytkem rodiny Katie na vysokou školu odvezou, aby se ještě vzájemně naposledy užili. Plány Mitchellových však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů. Jeden z nejlepších animovaných filmů posledních let roku je velmi originální. Obsahuje množství hravých vizuálních nápadů, humoru a nechybí mu přesah v podobě tematizace propojení člověka s moderními technologiemi. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Mitchells vs. The Machines

Režie: Mike Rianda, Mike Rianda, Jeff Rowe

Hrají: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric André, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, Chrissy Teigen, John Legend

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Google TV (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 11 / 37 Díra V dystopické budoucnosti jsou vězni umístěni na jednotlivých patrech. Každý den k nim sestupuje plošina s jídlem, která na každém patře na krátkou dobu zastaví. Ti nahoře si mohou vzít, co chtějí, zatímco vězni ve spodní části věznice často hladoví. Jeden muž se snaží prosadit změnu, aby všichni měli dostatek. Povedený film je silnou alegorií na sociální nerovnost, kapitalismus, lidskou přirozenost a nerovnoměrné rozdělení zdrojů ve společnosti, kde ti nahoře mají nadbytek a ti dole trpí. Na Netflixu najdete také pokračování z roku 2024, Díra 2 je však o třídu slabší. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Platform

Režie: Galder Gaztelu-Urrutia

Hrají: Antonia San Juan, Ivan Massagué, Algis Arlauskas, Alexandra Masangkay, Eric Goode, Miriam Martín, Emilio Buale, Zorion Eguileor, Óscar Oliver

Původ a premiéra: Španělsko, 2020

Délka: 90 minut Nejlepší sci-fi filmy, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 12 / 37 Red Notice Špičkový profilovač FBI musí spojit síly s nejhledanějším zlodějem uměleckých předmětů na světě. Jinak totiž nedostane podvodnici, která je pořád o krok napřed. Postavy si jdou vzájemně po krku, snaží se vzájemně převézt a shodit tu druhou z momentálně výhodné pozice. Během jejich přetahované se přeskupují síly, chvílemi jsou nuceny spolupracovat a táhnout za jeden provaz, aby následný podraz jedné nebo více z nich ukázal, že šlo o spojení čistě účelové. Odpověď na otázku, kdo v této čtveřici opravdu zastupuje stranu zákona, je pak součástí závěrečného twistu. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Akční filmy

Režie: Rawson Marshall Thurber

Hrají: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya, Chris Diamantopoulos, Anthony Belevtsov, Daniel Bernhardt, Steve Eifert, Melissa Kennemore, Ivan Mbakop

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 116 minut Nejlepší akční filmy. Arnold, Bruce, Sly, Keanu, Tom, Jackie a další hrdinové, které zbožňujeme Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 13 / 37 Princezna Mononoke Za dávných časů začíná v divokých hvozdech Japonska mýtický boj mezi rozrůstající se civilizací lidí a zvířecími božstvy, která vládnou lesům. A také příběh lásky lidského dítěte vlčí bohyně – princezny Mononoke – a válečníka věřícího v mír mezi lidmi a přírodou – prince Ashitaky. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Princess Mononoke

Režie: Hayao Miyazaki

Hrají: Youji Matsuda, Yuriko Ishida, Yuko Tanaka, Kaoru Kobayashi, Masahiko Nishimura, Tsunehiko Kamijô, Sumi Shimamoto, Tetsu Watanabe, Akira Nagoya, Akihiro Miwa

Původ a premiéra: Japonsko, 1997

Délka: 134 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), KVIFF TV (dabing a titulky)

Pokračování 14 / 37 Životní trefa Basketbalový skaut, kterému se smůla lepí na paty, objeví hráče s jedinečným talentem a taky komplikovanou minulostí. Nemá sice souhlas klubu, ale rozhodne se svoji hvězdu dostat na vlastní pěst do Spojených států. A všemu navzdory oba nakonec dostanou poslední šanci ukázat, že koše pro ně nevisí příliš vysoko ani v NBA. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama

Původní název: Hustle

Režie: Luis Gerard, Nicholaus Goossen, Jeremiah Zagar

Hrají: Adam Sandler, Queen Latifah, Juancho Hernangómez, Ben Foster, Kenny Smith, Anthony Edwards, Robert Duvall, Jordan Hull, María Botto, Ainhoa Pillet

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 15 / 37 Irčan Pensylvánie, 1956. Frank Sheeran, válečný veterán irského původu, který pracuje jako řidič kamionu, se náhodou setkává s mafiánem Russellem Bufalinem. Jakmile se Frank stane jeho důvěrníkem, Bufalino ho pošle do Chicaga s úkolem pomoci Jimmymu Hoffovi, mocnému odborovému předákovi spřízněnému s organizovaným zločinem, s nímž Frank udrží blízké přátelství téměř dvacet let. Unikátní freska Martina Scorseseho sleduje celý život slavného gangstera Franka Sheerana. Zapletl se s rodinou Buffalino a stál u většiny akcí mafie a odborů v šedesátých a sedmdesátých letech. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Původní název: The Irishman

Režie: Martin Scorsese, G. A. Aguilar

Hrají: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Stephen Graham, Ray Romano, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephanie Kurtzuba, J.C. MacKenzie

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 209 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 16 / 37 Manželská historie Režisér a herečka se rozvádí a během rozvodového stání se dostávají do osobních i kreativních extrémů. Film autenticky ukazuje rozvod dvou lidí, kteří se kdysi milovali a obdivovali, nyní si však nemohou přijít na jméno. Manželská historie stojí na skvělých hereckých výkonech hlavních představitelů a kvalitním scénáři. Z šesti nominací na Oscara film proměnil jednu. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Drama

Původní název: Marriage Story

Režie: Noah Baumbach

Hrají: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Merritt Wever, Mark O'Brien, Azhy Robertson, Brooke Bloom, Julie Hagerty

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 136 minut Manželská historie: autobiograficky laděná rozvodová bitva s nejvíce nominacemi na Zlaté glóby [recenze filmu] Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 17 / 37 Kdybys jen tušil Inteligentní, ale stydlivá studentka Ellie si přivydělává psaním esejí pro spolužáky. Jednoho dne ji požádá o pomoc místní nafrněnec, sportovec Paul. Chce napsat milostný dopis krásné Aster, nejpopulárnější dívce na škole. Jejich nové a nepravděpodobné přátelství se však zkomplikuje, když Ellie zjistí, že ke stejné dívce také něco cítí. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Komedie

Původní název: The Half of It

Režie: Alice Wu

Hrají: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire, Collin Chou, Wolfgang Novogratz, Catherine Curtin, Billy Thomas Myott, Matt Meinsen, Cronin Cullen, Dean Tierney

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 18 / 37 Vyproštění Tyler Rake je žoldák, který nemá co ztratit. Své schopnosti musí použít pro záchranu uneseného syna mezinárodního zločince. Mocný Thor ve filmu od producentů Avengers? Nečekejte ale nic komiksového, tohle je akční řežba toho nejhrubšího kalibru. Po divácky velmi povedené jedničce Netflix přidal v roce 2023 i neméně úspěšné pokračování, které se točilo z velké části v ČR. Oba filmy stojí určitě za vidění. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Extraction

Režie: Sam Hargrave

Hrají: Chris Hemsworth, David Harbour, Golshifteh Farahani, Rudhraksh Jaiswal, Manoj Bajpayee, Pankaj Tripathi, Derek Luke, Randeep Hooda, Priyanshu Painyuli, Shataf Figar

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 116 minut Vyproštění: Chris Hemsworth a jeho záchranná mise v Bangladéši na Netflixu [recenze] Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 19 / 37 Old Guard: Nesmrtelní Válečnice Andy vede skupinu nesmrtelných žoldáků, kteří roky brání smrtelníky před nadpřirozeným zlem. Když je však tým naverbován na mimořádnou misi a jejich mimořádné schopnosti jsou náhle odhaleny, je na Andym a Nilem, nejnovějším vojákovi, který se přidal do jejich řad, aby pomohli skupině eliminovat hrozbu. Někdo se snaží replikovat a zpeněžit jejich moc jakýmikoli prostředky. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Old Guard

Režie: Jeff Habberstad, Gina Prince-Bythewood

Hrají: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling, Veronica Ngo, Natacha Karam, Anamaria Marinca

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 20 / 37 Mořská příšera Okouzlující námořník Jacob se rozhodne zastavit tyranského kapitána a zachránit unesené dítě. Na své misi získá nečekaného spojence v podobě mořské příšery. Kromě parádní animace nechybí ani výborně napsaný příběh. Milý animák přímo od Netflixu ocení malí i velcí. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Sea Beast

Režie: Chris Williams

Hrají: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Benjamin Plessala, Somali Rose, Kaya McLean, Davis Pak, Helen Sadler, Xana Tang

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 21 / 37 Dálniční hlídka Příběh často idealizované legendární gangsterské dvojky Bonnie a Clyde zná každý. Kdo ale stál na opačné straně barikády? Dva bývalí rangers, legendární strážci zákona Frank Hamer a Manny Gault, jsou pověřeni jako zvláštní vyšetřovatelé, aby ukončili loupežné řádění proslulé dvojice, která zabila 13 policistů a další osoby. Film s velmi dobrou dobovou atmosférou táhnou také herecké výkony hlavní dvojice, kterou si střihli Woody Harrelson a Kevin Costner. Pokud máte rádi poctivou filmařinu, tak tohle se vám bude líbit. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: The Highwaymen

Režie: John Lee Hancock

Hrají: Woody Harrelson, Kevin Costner, Kathy Bates, John Carroll Lynch

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 22 / 37 Klaus Jesper je sobecký pošťák, kterého otec za trest pošle do odlehlého Smeerensburgu, malé vesnice na ostrově za polárním kruhem. Ta je rozdělena nesvářenými klany, avšak Jesper se spojí s tajemným řezbářem Klausem, který vyrábí hračky. Společně roznášejí radost a mění atmosféru města. Film originálně přistupuje k příběhu o Santa Clausovi, potěší animací, ale i hřejivým příběhem o laskavosti a hodnotě dávání. O jeho kvalitě vypovídá nominace na Oscara. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Animované filmy

Režie: Sergio Pablos

Hrají: Rashida Jones, J.K. Simmons, Joan Cusack, Jason Schwartzman, Tucker Meek, Teddy Blum, Sydney Brower, Alexis Sky, Mila Brener, Kendall Joy Hall

Původ a premiéra: Španělsko, 2019

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 23 / 37 Pařba ve Vegas Když se tři přátelé po bujaré noci strávené na rozlučce se svobodou konečně proberou, najdou ve skříni dítě a v koupelně tygra. Nemohou však najít svého nejlepšího kamaráda Douga, který by se měl oženit. Trojice se pustí do zběsilého pátrání po Dougovi a přes nepříjemnou kocovinu se snaží dostat do kostela včas. Na Netflixu najdete nejen skvělou první Pařbu ve Vegas, ale i dvě o něco slabší pokračování – Pařbu v Bangkoku a Pařbu na třetí. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Komedie

Původní název: The Hangover

Režie: Todd Phillips

Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Heather Graham, Sasha Barrese, Ken Jeong, Rachael Harris, Mike Tyson, Mike Epps, Rob Riggle, Cleo King

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 37 Kde je moje tělo? Naoufel je mladý muž, zamilovaný do dívky Gabrielle. V jiné části města prchá z výzkumné laboratoře ruka, která se snaží znovu nalézt své tělo. Film kombinuje existenciální prvky a surrealismus. Zkoumá témata osamělosti, ztráty a osudu. Díky jedinečnému pojetí a poetické atmosféře získal uznání na festivalu v Cannes a byl nominován na Oscara. Stal se pozoruhodným filmem o hledání smyslu, ale i uměleckým počinem, který překračuje hranice běžné animace. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Animované filmy

Původní název: I Lost My Body

Režie: Jérémy Clapin

Hrají: Hakim Faris, Victoire du Bois, Patrick d'Assumçao, Dev Patel

Původ a premiéra: Francie, 2019

Délka: 81 minut Kde je moje tělo? – nejlepší animovaný film roku 2019 na Netflixu [recenze] Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 25 / 37 6 Underground: Tajné operace Šest miliardářů se rozhodne nasimulovat vlastní smrt. Společně se poté rozhodnou vytvořit elitní tým 6 Underground, který bude chytat ty nejhorší padouchy a společně změní budoucnost. Tým dal dohromady záhadný vůdce s krycím jménem „Jednička“, jehož záměrem je, aby si společně s kolegy zapamatovali své činy. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Akční filmy

Původní název: 6 Underground

Režie: Michael Bay

Hrají: Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco, Adria Arjona, Lior Raz, Manuel Garcia-Rulfo, Corey Hawkins, Ben Hardy, James Murray, Daniel Adegboyega

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 26 / 37 Nimona Rytíř Ballister chce po křivém obvinění prokázat svoji nevinu, a tak spojí síly s rozpustilou holkou, která umí měnit podobu. Ve skutečnosti je to však příšera, kterou má Ballister za úkol zničit. Ale protože po něm jde celé království, je Nimona tím nejlepším, a vlastně jediným pomocníkem, v jakého může Ballister doufat. Hranice mezi hrdiny, padouchy a příšerami se začínají stírat, oba se vydávají na cestu, aby způsobili pořádnou spoušť. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Animované filmy

Režie: Nick Bruno, Troy Quane

Hrají: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul, Indya Moore, Julio Torres, Sarah Sherman

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 101 minut Recenze filmu Nimona. Animák roku od Netflixu? Podmanivý příběh z pohledu vyvrhelů bojujících proti strachu a nenávisti Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 37 Jmenuju se Dolemite Výborný Eddie Murphy hraje hlavní roli v životopisném filmu o Rudym Rayi Moorovi. Byl to zpěvák a komik, který v sedmdesátých letech využil tradiční afroamerický humor, aby ho zúročil jako hvězda a producent řady blaxploitation filmů. Režisér Brewer podává skutečný příběh sice poněkud zkratkovitě ve zbrklých anekdotách, ale plně to vynahrazují výkony vynikajícího hereckého obsazení. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Komedie

Původní název: Dolemite Is My Name

Režie: Craig Brewer

Hrají: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Craig Robinson, Mike Epps, Keegan-Michael Key, Tituss Burgess, Da'Vine Joy Randolph, Chris Rock, Aleksandar Filimonović, Ivo Nandi

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 118 minut Jmenuju se Dolemite: Eddie Murphy jako černošský Ed Wood v blaxploitation filmech [recenze filmu] Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 29 / 37 K zemi hleď! Studentka astronomie Kate Dibiasky a její profesor Dr. Randall Mindy objeví kometu obíhající ve sluneční soustavě. Problém: Je na přímém kolizním kurzu se Zemí. Další problém: Zdá se, že to nikoho nezajímá. Varovat lidstvo před zabijákem o velikosti Mount Everestu je složitější, než se původně mohlo zdát. Kate a Randall vydávají na mediální turné, které je zavede až do kanceláře lhostejné prezidentky a jejího patolízalského syna. Co bude třeba udělat, aby se svět prostě podíval nahoru? Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komedie

Původní název: Don't Look Up

Režie: Adam McKay

Hrají: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 138 minut Recenze filmu K zemi hleď! Netflix přichází se satirou na společnost, z níž se vytratil respekt k faktům Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 30 / 37 Balada o Busteru Scruggsovi První westernový projekt bratří Coenů vypráví šest samostatných povídek z doby, kdy v USA probíhala občanská válka. Krátké westernové etudy (absurdní, ale i hlubokomyslné) sledují příběhy psanců a osadníků na americkém Divokém západě. Jde o ne moc známé, ale velmi povedené dílo této oblíbené režisérské dvojice. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Westerny

Původní název: The Ballad of Buster Scruggs

Režie: Joel Coen, Ethan Coen

Hrají: Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Brendan Gleeson, Bill Heck, Zoe Kazan, Tyne Daly, Willie Watson, Harry Melling

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 133 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 31 / 37 Všem klukům, které jsem milovala Introvertní středoškolačka Lara Jean píše tajné dopisy klukům, do kterých byla někdy zamilovaná, aniž by je kdy plánovala poslat. Její život se však obrátí vzhůru nohama, když její mladší sestra Kitty tyto dopisy najde a všechny je adresátům rozešle. Lara Jean se tak dostává do situací, které nikdy nečekala. Romantická komedie byla natočená podle stejnojmenného románu Jenny Han. Vyzdvihuje témata jako mladistvé první lásky, rodinné vztahy a hledání sebe sama – boduje díky originálnímu a vtipnému pojetí. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: To All the Boys I've Loved Before

Režie: Susan Johnson

Hrají: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Andrew Bachelor, Trezzo Mahoro, Madeleine Arthur, Emilija Baranac, Israel Broussard, John Corbett

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 32 / 37 Král Jde o moderní adaptaci shakespearovské klasiky. Svéhlavý princ a následník anglického trůnu je po smrti svého tyranského otce korunován na krále Jindřicha V. Nyní se mladý král musí vypořádat s pletichami královského dvora, ale také válkou, kterou po sobě zanechal jeho otec. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Historické filmy

Původní název: The King

Režie: David Michôd

Hrají: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn, Lily-Rose Depp, Tom Glynn-Carney, Thomasin McKenzie, Dean-Charles Chapman, Edward Ashley

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 133 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 33 / 37 Trojí hranice Pětice bývalých vojáků se rozhodne na vlastní pěst vyřídit drogového bosse v Jižní Americe a ukrást mu několik desítek miliónů dolarů. Výborné drama ukazuje váhu peněz, ale také proměnlivost lidských charakterů pod tlakem. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Triple Frontier

Režie: J.C. Chandor

Hrají: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Garrett Hedlund, Adria Arjona, Sheila Vand, Reynaldo Gallegos, Carlos Linares, Pedro López

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 34 / 37 Příručák Mladý letištní bezpečnostní agent Ethan Kopek se na Štědrý večer dostane do nebezpečné hry. Ve služebním telefonu se mu ozve cizí hlas a neznámý muž po něm žádá nemyslitelné – propašovat balíček výbušnin na palubu letadla. Hrozí, že pokud neuposlechne, zabije jeho těhotnou přítelkyni. Ethan se ocitá v nebezpečné hře na kočku a myš, kdy musí zachránit nejen svou rodinu, ale i stovky cestujících. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Thrillery

Původní název: Carry-On

Režie: Jaume Collet-Serra

Hrají: Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Dean Norris, Sinqua Walls, Logan Marshall-Green, Theo Rossi, Josh Brener, Tonatiuh

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 119 minut Recenze filmu Příručák. Netflix vykrádá vánoční Smrtonosnou past, klasika se z novinky nestane Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 35 / 37 Americký sniper Chris Kyle snil o tom, že se stane kovbojem, ale po třicítce zjistil, že jeho život možná potřebuje něco jiného. Rozhodl se pomoci Americe v boji proti terorismu. Vstoupil do jednotek SEAL, aby se stal odstřelovačem. Je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti bezpočet životů. Další, zcela odlišnou bitvu ale musí vybojovat na domácí frontě. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: American Sniper

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman, Luke Grimes, Navid Negahban, Max Charles, Brian Hallisay, Sam Jaeger, E.R. Ruiz, Eric Close

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 134 minut Nejlepší filmy s odstřelovači. Příběhy, kde o osudu rozhoduje jediný výstřel snipera Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 36 / 37 Totální rozklad Detektiv Walker si nese šrámy na těle i na duši. Když se jeden nevydařený drogový obchod zvrtne v krvavé peklo, musí se sám probít městem prolezlým zločinem a korupcí. Pátrá po synovi vlivného politika, jehož zmizení odhaluje temnou síť spiknutí sahající až k vrcholům moci. Čelí pomstě mafie, zradě od vlastních lidí i vlastním démonům. V brutálním světě, kde nemůže věřit nikomu, bojuje o přežití a hledá spravedlnost v místě, kde už dávno přestala platit. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Havoc

Režie: Gareth Evans

Hrají: Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Justin Cornwell, Jessie Mei Li, Yeo Yann Yann, Luis Guzmán, Sunny Pang, Michelle Waterson-Gomez, Quelin Sepulveda

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

