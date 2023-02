Proč si předplatit SkyShowtime? Třeba kvůli těmto filmům. Top Gun, Pulp Fiction, Kmotr…

SkyShowtime kombinuje filmové katalogy mediálních gigantů NBCUniversal a Paramount. K tomu přidává filmy některých dalších studií. Tyto podle nás stojí za pozornost.

Top Gun: Maverick Pete Mitchell neboli pilot s krycím jménem Maverick možná trochu zestárl, ale neztratil nic ze svého zápalu pro stíhací letouny. Nyní je povolán do role velicího důstojníka ve skupině tradičních letců, kteří bojují o své místo na obloze proti moderní technologii v podobě dronů. Znamená to, že éra tradičních vzdušných soubojů končí, anebo mají letci i ve světě počítačů své místo? Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Akční filmy

Režie: Joseph Kosinski

Hrají: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris, Bashir Salahuddin, Jon Hamm

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 131 minut Recenze filmu Top Gun: Maverick. Impozantní letecké scény, ale i dospělejší vyprávění než v jedničce Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Kmotr Příběh se odehrává v letech 1945 až 1955 a popisuje fiktivní italsko-americkou zločineckou rodinu Corleonů. Když patriarcha rodiny organizovaného zločinu Vito Corleone sotva přežije pokus o vraždu, jeho nejmladší syn Michael se postará o budoucí vrahy a zahájí kampaň krvavé pomsty. Slavná trilogie režiséra Francis Ford Coppoly je na ShowTime kompletní. První díl byl nominován na dvanáct Oscarů, nakonec získal tři; druhý Kmotr proměnil pět z jedenácti nominací. Hodnocení IMDb: 92 % Žánr: Drama

Původní název: The Godfather

Režie: Francis Ford Coppola

Hrají: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley

Původ a premiéra: USA, 1972

Délka: 175 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pulp Fiction: Historky z podsvětí Režisérovi Quentinu Tarantinovi se občas říká „génius z videopůjčovny“ a jeho čtvrtý film přesně ukazuje důvod. Je to nejkultovnější z kultovních filmů 90. let. Tarantino zde definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo, které nadchlo náročné kritiky na festivalu v Cannes, uchvátilo levicové i pravicové intelektuály a uhranulo dělníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu. Pulp Fiction je multižánrový opus, který přetéká fetišistickými detaily a popkulturními odkazy. Zároveň ale funguje jako napínavý film, který zaujme nejen neobvyklou vyprávěcí strukturou. Přidejte k tomu výbornou sestavu slavných herců a hereček (Bruce Willis, John Travolta, Uma Thurman) a máte namíchaný úžasný filmový koktejl skvělých nápadů, dialogů a hudby. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Pulp Fiction

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Eric Stoltz

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 154 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky)

Dobyvatelé ztracené archy Když má Dr. Indiana Jones – profesor v tvídovém obleku, který je shodou okolností slavným archeologem – najít legendární Archu úmluvy, najednou musí bojovat proti celému nacistickému režimu. Kdo získá tajemnou archu, bude mít mocný artefakt, do kterého Mojžíš údajně schoval desatero přikázání. Je to jeden z nejlepších filmů režiséra Stevena Spielberga. I přes svoji zábavnost byl pro své zjevné kvality nominován na osm Oscarů a čtyři získal. Dočkal se dalších tří pokračování. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Raiders of the Lost Ark

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Wolf Kahler

Původ a premiéra: USA, 1981

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Prokletý ostrov Detektiva Tedyho Danielse a jeho kolegu přivedlo na ostrov pátrání po šílené vražedkyni, která zmizela ze své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně. Píše se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpamatovala z následků Druhé světové války a navíc přežívá v permanentní paranoii domnělého i skutečného komunistického ohrožení. Daniels je učebnicovou obětí téhle doby. Válečný veterán stále vzpomíná na prožité hrůzy a navíc se musí vyrovnat se smrtí manželky. Na tomhle ostrově něco smrdí a zkušený detektiv to instinktivně vycítí. Temný thriller s excelentním hereckým obsazením (Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow) patří k filmařským skvostů, který by si milovníci detektivek neměli nechat ujít. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Thrillery

Původní název: Shutter Island

Režie: Martin Scorsese

Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow, Patricia Clarkson, Ted Levine

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 138 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Dobrý Will Hunting Psychologické drama líčí osudy dvacetiletého matematického génia a hospodského flákače Willa Huntinga. Pochází z nuzných poměrů a svůj život strávil převážně v sirotčincích. Mladíkovy vlohy vyjdou najevo, když jako uklízeč na bostonské univerzitě vyřeší složitý matematický příklad, který zůstal na tabuli. Citově vyprahlý a zablokovaný Will ovšem odmítá využít svého obrovského talentu a změnit svůj život. Nakonec se však podvolí tlaku okolí a začne chodit k psychologovi. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Drama

Původní název: Good Will Hunting

Režie: Gus Van Sant

Hrají: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Stellan Skarsgard, Minnie Driver, John Mighton, Colleen McCauley

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Truman Show Truman Burbank do svých třiceti let netuší, že od narození žije v obrovských filmových ateliérech a je hvězdou televizního seriálu s celosvětovou popularitou a vysokou sledovaností. Nad Trumanovým životem má absolutní kontrolu režisér a producent Christof. Největším problémem ovšem pro Trumana nakonec není uvědomit si pravý stav věcí, nýbrž odhodlat se opustit sice falešný, avšak bezpečný a dokonalý svět. Výborný film prozkoumává moc médií a stále méně zřetelnou hranici mezi skutečností a jejím mediálním či virtuálním obrazem. Jim Carrey zde předvádí herecký koncert. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Drama

Původní název: The Truman Show

Režie: Peter Weir

Hrají: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Ed Harris, Holland Taylor, Brian Delate

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Big Lebowski Jeffrey Dude Lebowski, ten nejlenivější chlápek v celém Los Angeles, chce jen hrát bowling a pít svůj oblíbený drink. Omylem je však považován za jiného Jeffreyho Lebowského, milionáře na vozíčku. Je tak vtažen do podivné série událostí, v níž figurují nihilisté, producenti filmů pro dospělé, fretky a velké sumy peněz. Dnes už kultovní film patří k nejlepším filmům svého žánru. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komedie

Původní název: The Big Lebowski

Režie: Joel Coen

Hrají: Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky). Netflix (titulky), Amazon Prime Video (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Vřískot Obyvatelé malebného městečka se postupně stávají obětmi lstivého psychopata s pokřivenou láskou k hororovým filmům. Když maskovaný vrah pokračuje v napodobování filmových masakrů v opravdovém životě, začne byt jasné, že rozluštit tuto záhadu vede k jisté smrti. Vřískot je stále velmi populární u širokého publika zvláště pro svůj jedinečný styl a morbidní humor. Byl kritikou pasován na nejlepší hororový thriller 90. let. Dočkal se samozřejmě několika více či méně kvalitních pokračování. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Horory

Původní název: Scream

Režie: Wes Craven

Hrají: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Rose McGowan, Skeet Ulrich, Jamie Kennedy

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (dabing)

Úsvit mrtvých Svět zachvátila nevysvětlitelná epidemie, která likviduje světovou populaci - avšak mrtví neumírají! Stávají se z nich zombie. Zubožená skupina přeživších našla úkryt ve velkém obchodním středisku. Zde se musejí jednak naučit, jak se bránit před stále početnější hordou zombií, ale především musí vyřešit problém vlastního soužití v uzavřeném prostoru. Skupina, odříznutá od zbytku světa, využívá všechny dostupné prostředky v boji proti všem, aby zůstala naživu a našla cestu z obklíčení. Jeden z nejlepších filmů svého žánru předefinoval zombie filmy. Změnil ploužící se tvory na rychlé, nemilosrdné dravce, kteří jdou každému živému jednici po krku. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Horory

Původní název: Dawn of the Dead

Režie: Zack Snyder

Hrají: Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, Matt Frewer, Michael Kelly

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (titulky)

Od soumraku do úsvitu Bratři Seth a Richie Geckovi vykradli banku a prchají do Mexika. Jako rukojmí sebou mají úřednici Glorii Hillovou. Při zastávce v motelu se Glorie stává obětí sexuální zvrhlosti Richieho. Jako nové rukojmí berou rodinu pastora Jacoba Fullera. Po přejezdu mexických hranic se mají setkat s místními převaděči v baru Titty Twister. Všechno jde hladce (alespoň z pohledu Setha a Richieho), dokud se tanečnice, vyhazovači i barman nepromění v upíry, kteří mají chuť na čerstvou krev. Parádní horor, který začíná jako výborná Tarantinovská konverzačka, aby se změnil na stylový krvavý masakr. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Horory

Původní název: From Dusk Till Dawn

Režie: Robert Rodriguez

Hrají: George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Liu, Salma Hayek, Cheech Marin

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (dabing)

Až na krev Amerika, přelom 19. a 20. století. Když se bezohledný těžař ropy Daniel Plainview dozví o kalifornských pozemcích bohatých na ropu, přesune tam svou činnost a začne manipulovat a vykořisťovat místní majitele půdy, aby mu prodali svůj majetek. S pomocí svého mladého adoptivního syna, který vytváří image starostlivého rodinného muže, získá Plainview spolupráci téměř všech místních obyvatel. Slibuje jim, že postaví školy a zkultivuje půdu, aby jejich komunita vzkvétala. Postupné hromadění majetku a moci však způsobí, že se na povrch dostane Plainviewovo pravé já. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Drama

Původní název: There Will Be Blood

Režie: Paul Thomas Anderson

Hrají: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier, Ciarán Hinds, Kevin J. O'Connor, Colleen Foy, Barry Del Sherman

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 158 minut Až na krev: recenze filmu Příběh bezohledného egoisty, jenž zavrhl rodinu, víru i vlastní lidskost, aby dokázal naplnit americký sen, poví o temných lidských vlastnostech víc, než je příjemné. Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Jednotka příliš rychlého nasazení Špičkový londýnský policista Nicholas Angel je dobrý. Až příliš dobrý. Aby zbytek jeho týmu nevypadal špatně, je přeřazen do klidného městečka Sandford. Ve dvojici s prostým venkovským policistou Dannym se vše zdá být klidné až do chvíle, kdy jsou nalezeni dva herci s uříznutou hlavou. Řeší se to jako nehoda, ale Angel se s tím nehodlá smířit, zvlášť když se objevují další a další mrtví. Parodie na akční filmy nejen Michaela Baye je tak dokonalá, že své vzory strčí do kapsy. K tomu tvůrci přidávají hromadu vlastních nápadů. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Komedie

Původní název: Hot Fuzz

Režie: Edgar Wright

Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dalton, Jim Broadbent, Paddy Considine, Rafe Spall, Adam Buxton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2007

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Star Trek Vypravte se do důvěrně známého, ale výrazně omlazeného vesmíru a užijte si první misi posádky hvězdné lodi U.S.S. Enterprise. Osud galaxie leží v rukou nesmiřitelných rivalů. Jeden z nich, James Kirk, je farmář z Iowy, který hled dobrodružství. Vulkánec Spock byl zase vychován ve společnosti založené na logice, která odmítá veškeré emoce. Když se ohnivě střetnou, jejich nepravděpodobné, ale silné partnerství je to jediné, co je schopné vést posádku přes nepředstavitelné nebezpečí. Odvážně se vydají tam, kam se ještě nikdo nevydal. Výborný filmový restart slavného seriálu potěší nejen skalní fanoušky, ale bude bavit i ty, kteří tento kult neznají. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: J.J. Abrams

Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Leonard Nimoy, Eric Bana, Karl Urban, Bruce Greenwood, Zoe Saldana

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Teorie všeho Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen Hawking, student kosmologie na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako krásná Jane, která na stejné škole studuje umění. On na oplátku zbožňuje ji. Když však v osobním i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Doslova. Lékařské vyšetření po jednom z mnoha jeho „nešikovných" škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu – neléčitelné postupné ochrnutí nervového systému, které do dvou let ukončí smrt. Jenže Jane a Stephen se osudu vzepřou. Je to velmi dobře natočený film o geniálním fyzikovi, který na svém velmi nemocném těle nosil jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Původní název: The Theory of Everything

Režie: James Marsh

Hrají: Eddie Redmayne, Emily Watson, Simon McBurney, Abigail Cruttenden, Christian McKay, Adam Godley, Charlie Cox

Původ a premiéra: Velká Británie, 2014

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Minority Report John Anderton je špičkový policista z oddělení prevence kriminality. Na konci 21. století technologie dokáže předvídat zločiny ještě před jejich spácháním. Anderton se však stane obětí, když se na něj zaměří jiný vyšetřovatel, který ho chce obvinit z vraždy. Dokáže Anderton najít chybu v systému a prokázat svou nevinu dřív, než bude pozdě? Výborné sci-fi dle slavné předlohy Philipa K. Dicka natočil Steven Spielberg, hlavní roli hraje Tom Cruise. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Lois Smith, Peter Stormare, Tim Blake Nelson

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

21 gramů Příběh lidí, jejichž osudy se setkají v ne zrovna správné chvíli. Christina Pecková, žena v domácnosti z vyšší střední třídy, je šťastně vdaná a matka dvou malých holčiček. Jack Jordan, bývalý trestanec, ve své křesťanské víře našel sílu založit rodinu. Dohromady je svede strašlivá nehoda, která změní jejich životy. Nakonec už nikdo z nich nebude stejný, protože poznají kruté pravdy o lásce, víře, odvaze, touze a vině a o tom, jak náhoda může nenávratně a navždy změnit náš svět. Je to jeden z nejlepších filmů roku 2004 s excelentními hereckými výkony. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Thrillery

Původní název: 21 Grams

Režie: Alejandro González Inárritu

Hrají: Sean Penn, Danny Huston, Carly Nahon, Claire Pakis, Eddie Marsan, Melissa Leo, Charlotte Gainsbourg

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing)

Monty Pythonův smysl života Komedie strašlivá o prvních, druhých, třetích až posledních věcech člověka… V pořadí třetí a také poslední celovečerní film legendární skupiny Monty Python je sledem skečů volně propojených tématem života a smrti. Ačkoli je určen především rybám, pokrývá veškerou škálu lidské zkušenosti. Od narození zdánlivě bezvýznamného dítěte (zejména z pohledu tresky), přes problém přemnožení katolíků, mužského zrání v hodinách sexuální výchovy, dospívání na bojištích 1. světové a zulské války, po problém ztráty končetin a dárcovství orgánů. Až dospěje ke konečné otravě rybou a k tomu co následuje. Vše bylo sepsáno a sehráno šesticí herců, autorů Monty Pythonova Létajícího cirkusu v režii Terryho Jonese a s animací Terryho Gilliama. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Komedie

Původní název: The Meaning of Life

Režie: Terry Jones

Hrají: Terry Gilliam, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Carol Cleveland

Původ a premiéra: Velká Británie, 1983

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Hvězdný prach Ve venkovském městečku na pomezí kouzelné země slíbí mladý muž své milé, že peklem získá zpět spadlou hvězdu a vydá se do kouzelné říše. Jeho cesta ho zavede do světa, o němž se mu ani nesnilo, a odhalí jeho pravou identitu. Do jeho osudu zasáhne prohnaná čarodějnice, královský hon i pirátská loď. Režisér Matthew Vaughn půvabně zpracoval román Neila Gaimana. Výsledkem je poutavá a originální pohádka pro malé i velké. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Stardust

Režie: Matthew Vaughn

Hrají: Charlie Cox, Michelle Pfeiffer, Sienna Miller, Peter O'Toole, Henry Cavill, Olivia Grant, Adam Buxton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2007

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Pravidla moštárny Homer je sirotek, který celý svůj život strávil za zdmi sirotčince. Stal se žákem doktora Larche – muže, který Homera naučil nejen jak být skvělým lékařem i bez diplomu, ale i jak být dobrým člověkem, který ví, co je správné. Homer však pochopí, že život není jen v ordinaci, a tak se vydá na jablečnou farmu, kde prožívá i velkou lásku. Film o smutku, radosti, lásce i životních zkušenostech se dočkal sedmi oscarových nominací. Dvě z nich proměnil – za mužský herecký výkon ve vedlejší roli (Michael Caine) a nejlepší adaptovaný scénář (který napsal John Irving). Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: The Cider House Rules

Režie: Lasse Hallström

Hrají: Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo, Paul Rudd, Michael Caine, Jane Alexander, Kathy Baker

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Anglický pacient Těžce zraněný pacient – nazývaný anglický, protože byl vytažen z hořícího britského letadla – neví, jak se jmenuje. Ani si nic nepamatuje ze své minulosti. Když jsou ostatní ranění převezeni, zůstane znetvořený muž v opuštěném a vyrabovaném klášteře spolu s kanadskou ošetřovatelkou Hanou, která se o něho stará a snaží se s ním komunikovat. Muž postupně odhaluje události, jež začaly před válkou v Egyptě a pokračovaly až do června 1942, kdy Angličané opouštěli Tobruk. Jeho milostný vztah k manželce kolegy Katharine se prolíná s osudem Hany, která trpí utkvělou představou, že všem svým blízkým přináší neštěstí. Román Michaela Ondaatjeho vyznamenaný po svém vydání ve Velké Británii prestižní Bookerovou cenou, jakoby se vzpíral filmovému zpracování. Příběh velké lásky a zrady, zasazený do konce 30. let a do doby 2. světové války, je vyprávěn v několika časových rovinách a v poměrně složité flashbackové struktuře. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: The English Patient

Režie: Anthony Minghella

Hrají: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 162 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (dabing)