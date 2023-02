Proč si předplatit SkyShowtime? Třeba kvůli těmto seriálům. Star Trek, Battlestar Galactica, Yellowstone, Tulsa King…

Sylvester Stallone v hlavní roli úspěšného seriálu hraje to, co mu sedne. Drsňáka, který možná už není nejmladší, ale zato má spousty zkušeností.

Newyorský mafián Dwight „Generál“ Manfredi vyjde po pětadvaceti letech z vězení. Jeho šéf ho bez okolků vyšle do Tulsy v Oklahomě. Dwight si uvědomuje, že mafiánské rodině asi nejde o jeho nejlepší zájmy, tak si pomalu buduje nové zločinecké impérium na místě, které pro něj může být klidně jinou planetou.

Městečko Twin Peaks

Na pláži nedaleko městečka Twin Peaks se objeví mrtvé tělo Laury Palmer. Agent FBI Dale Cooper přijžídí do Twin Peaks vyšetřit její smrt. Jak odhaluje spletité události, které předcházely její smrti, sám se zaplétá do podivných praktik maloměsta. Vyšetřování provází síť záhad, která ho nakonec zavede hluboko do nitra okolních lesů a jeho vlastní duše.

Mysteriózní seriál Davida Lynche má dnes už kultovní status. Spousta fanoušků ho považuje za geniální.

Hodnocení IMDb: 88 %

Žánr: Krimi seriály

Původní název: Twin Peaks

Režie: David Lynch

Hrají: Kyle MacLachlan, Lara Flynn Boyle, Sheryl Lee, Sherilyn Fenn, Grace Zabriskie, Mädchen Amick, Dana Ashbrook

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 46 minut

Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)