Proč si připlatit za audiofilská sluchátka. Pět důvodů pro a jeden proti

Dnešní posluchači hudby jako by žili ve dvou naprosto odlišných světech. V jednom z nich existuje mainstreamový posluchač typicky s True Wireless sluchátky nebo bezdrátovými náhlavními sluchátky. V druhém světě jsou audiofilové v drtivé většině využívající drátová sluchátka a utrácející za audio vybavení extrémně vysoké částky. Pět důvodů, proč si nekupovat bezdrátová Bluetooth sluchátka. A dva důležité, proč ano Bezdrátová sluchátka jsou skvělá. Ale mají i spoustu nevýhod, o kterých byste měli vědět a připravit se na ně. Pokud však mluvíme o ceně, některé dražší bezdrátové mainstreamové modely se cenově prolínají s audiofilskými produkty. Takže náročnější posluchači už stojí na křižovatce mezi dvěma cestami – mám si vybrat mírně levnější mainstreamová bezdrátová sluchátka se spoustou funkcí, nebo si připlatit za zvukově kvalitnější model? Pojďme si projít argumenty pro i proti. Důvod pro: Výdrž Bezdrátová sluchátka se řadí mezi běžnou spotřební elektroniku s průměrnou výdrží okolo pěti let. V případě náhlavních modelů se pokazí vnitřní elektronika, často konkrétně baterie, přičemž zrovna tu lze s vyšším množstvím snahy doma vyměnit. Každopádně většinou lze taková sluchátka i bez opravy provozovat po kabelu, ale již bez všech chytrých funkcí. U True Wireless sluchátek taková možnost chybí. Jakmile v nich odejde byť jen jediná součástka, sluchátka jdou do koše, respektive do elektroodpadu. A v tento moment je jedno, jestli se jednalo o sluchátka za několik stovek korun nebo za vysoké tisíce. Audiofilská drátová sluchátka jsou mnohem robustnější, i když se mohou pokazit, většinou vydrží i desítky let. Rozdíl je ve složitosti. Zatímco bezdrátová sluchátka musí obsahovat baterii, komunikační modul, D/A převodník, zesilovač a samotné měniče, audiofilská sluchátka jsou jen měniče napojené na kabely.

Vyměnitelné kabely nejsou jen u náhlavních sluchátek, ale i u špuntů Zde můžete namítat, že jste měli spoustu drátových sluchátek a právě kabel byl hlavním problémem, přestal fungovat klidně už po několika měsících. I to je jeden z důvodů, proč audiofilská sluchátka mají vyměnitelné kabely. Dalšími důvody jsou například potřeba používat více koncovek nebo více délek kabelu. 23 nejlepších bezdrátových Bluetooth sluchátek. Od nejlevnějších za pár stovek až k Apple AirPods Max Vybrali jsme nejlepší bezdrátová sluchátka. Pro běžné použití, pro sport, pro komfortní poslech a také modely s aktivním potlačením hluku. Posluchač hudby kupující dražší model sluchátek tedy většinou stojí před rozhodnutím, zdali u sluchátek třeba za 10 000 Kč potřebuje funkce jako ANC či bezdrátový přenos hudby, nebo jestli je oželí a vymění za lepší zvuk a mnohem delší výdrž. Známkou lepších sluchátek je i možnost měnit náušníky. Ty se postupně opotřebovávají a mají vliv na kvalitu zvuku (byť to nelze pozorovat, protože změna je velmi pozvolná). Pokud tedy chcete sluchátka používat opravdu dlouho, dodatečný kabel nebo náušníky jsou dobrým nápadem a při koupi se ujistěte, že vybraný produkt výměnu kabelu či náušníků umožňuje.

Náušníky nemají vliv jen na pohodlí, ale i na kvalitu hudby Abych to shrnul, člověk milující hudbu má tendence kupovat si dražší sluchátka nebo více sluchátek pro různé účely, případně pro jiné hudební žánry. Pokud to obnáší nákup dražších bezdrátových náhlavních sluchátek nebo True Wireless, taková sluchátka mají omezený životní cyklus. Pokud takovýto milovník hudby investuje více do kvalitních audiofilských sluchátek, v dlouhodobém časovém měřítku může ušetřit. Případně může starší, ale stále ještě fungující sluchátka prodat a vyměnit je, pokud chce používat vždy aktuální modely.

Důvod pro: Pohodlí Bezdrátová sluchátka musí obsahovat spoustu elektroniky, takže jsou těžší než jinak stejná, ale drátová sluchátka. Také musí nějak umístit všechny komponenty dovnitř, což ovlivňuje výsledné rozměry při nošení. Audiofilská sluchátka se naopak mohou soustředit pouze na dvě vlastnosti – co možná nejkvalitnější hudbu a maximální pohodlí. Touto optikou tedy poskytují relativně nižší hmotnost a větší pohodlí.

I některá audiofilská sluchátka jsou nechvalně známá nepohodlím při nošení Samozřejmě zde může nastat diskuse, že bezdrátová náhlavní sluchátka mají často skládací konstrukci, na což se při návrhu drátových audiofilských sluchátek většinou nebere ohled. Jinými slovy se horší pohodlí při nošení vyváží větším pohodlím při převozu. V tomto případě však lze argumentovat i opačně – některá audiofilská náhlavní sluchátka mají skládací konstrukci (například některé modely od Meze) a některá bezdrátová náhlavní sluchátka nemají skládací konstrukci. Tedy pokud je toto váš primární požadavek, můžete si vybrat sluchátka v obou táborech. Další výhodou audiofilských sluchátek je použití kvalitnějších materiálů. To opět znamená větší pohodlí (a to i po několika letech), nižší hmotnost a vyšší výdrž. Navíc pohodlí jde po rocích používání obnovit dokoupením nových náušníků, které jsou vyměnitelné, jak jsem psal výše.

Důvod pro: Kvalita zvuku Samozřejmě tím nejdůležitějším bodem, proč se kupují audiofilská sluchátka, je kvalita zvuku. Objektivně nelze s bezdrátovými sluchátky dosáhnout tak kvalitní hudby jako s drátovými sluchátky a omezení je hned několik. Tím prvním je komprimace a bezdrátový přenos, jenž se zatím drátu nedokáže vyrovnat. Dalším důvodem je potřeba úspory energie u bezdrátových sluchátek, takže všechny vnitřní komponenty jako sluchátkový zesilovač či D/A převodník jsou optimalizované i pro spotřebu, nejen pro zvuk. Ani samotné měniče nemohou být příliš energeticky náročné, což je u audiofilských měničů běžné. Austrian Audio Hi-X55: perfektní studiová sluchátka [test] Audio Hi-X55 jsou výborná sluchátka, ale rozhodně nejsou pro každého. Jejich striktně neutrální projev nebude vyhovovat těm, kdo požadují zábavný zvuk s hutnými basy, naopak potěší ty náročnější. Ani z pohledu komfortu nošení a kvality zpracování zde není co vytknout, jsou vyloženě odolná. Bezdrátová náhlavní sluchátka mívají téměř výhradně uzavřenou konstrukci, zatímco u drátových sluchátek většinou existuje výběr mezi širokou paletou otevřených i uzavřených modelů. Nejde však jen o větší výběr, ale otevřenější sluchátka se podepisují na zlepšení některých charakteristik zvuku. Předně zlepšují podání prostoru, ten má větší šířku, hloubku i výšku, dále díky rozměrnější hudební scéně dokáží lépe oddělit jednotlivé nástroje a celkově lze o něco lépe určit přesnou pozici každého hudebního nástroje ve scéně.

Je nutné rozlišovat mezi objektivní kvalitou a subjektivní charakteristikou sluchátek. Výše na grafu frekvenční odezvy je patrný velký rozdíl v ladění dvou sluchátek. Při výběru zejména drátových špuntů určitě zamiřte na web crinacle.com, kde najdete porovnání velkého množství modelů I uzavřená sluchátka mají své kvality. Byť lze narazit na výjimky jako Sony MDR-1, které se charakterem přibližují otevřeným modelům, většinou mají uzavřená sluchátka dunivější a hutnější basy, což ocení hodně posluchačů. Mnoho posluchačů je v tomto ohledu vyhraněných a preferují jeden typ konstrukce před druhým. Audiofilská drátová sluchátka se nemusí ohlížet na spotřebu, což umožňuje použít energeticky náročnější magnetoplanární nebo elektrostatické měniče, které mají také podíl na lepší reprodukci hudby. Nicméně rozdíly mezi běžnými dynamickými měniči a dnes populárními magnetoplanárními měniči zahrnují i jiný charakter zvuku a každý posluchač může preferovat jeden z nich nebo je může chtít střídat. Opět se tedy vracíme i většímu výběru mezi různě hrajícími sluchátky. Relativním hlediskem je různá kvalita při stejné ceně. Když proti sobě postavíte bezdrátová a drátová sluchátka za stejnou cenu, lepší přednes budou mít drátová sluchátka, byť nemají tolik funkcí. Opět to je zapříčiněno potřebou instalovat do bezdrátových sluchátek další elektroniku. Jenže D/A převodník a sluchátkový zesilovač potřebují i drátová sluchátka a tím se dostáváme k poslednímu bodu.