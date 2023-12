Prodeje Hisense a TCL televizorů rostou, korejské značky Samsung a LG se naopak prodávají méně

V posledních letech si nelze nevšimnout, jak čínské značky TCL a Hisense načaly šlapat na paty největším výrobcům televizorů – jihokorejským společnostem Samsung a LG. Dříve nabízely značky TCL a Hisense vysloveně levné modely, ale zhruba od roku 2020 začaly nabízet také vybavenější a kvalitnější řady. To v kombinaci s pocovidovými ekonomickými problémy domácností v Evropě a USA vedlo k tomu, že právě tyto dvě čínské značky zvyšují svůj podíl na globálním trhu s televizory.

Dle posledních údajů společnost Samsung dodá v roce 2023 do obchodů podstatně méně televizorů, než v roce 2022. Letos to má být celkem 36,3 milionu televizorů, což je o 9,8 % méně než loni. Celkem tak podíl tohoto celosvětového lídra spadne z 19,7 % na 18,5 % podíl. Stále ale vede a je s přehledem celosvětovou jedničkou.

Podíl výrobců TV na trhu. Zdroj: DisplayDaily

Celosvětovou dvojkou dlouhá léta bylo jihokorejské LG, to však s 11,6 % podílem kleslo na čtvrtou pozici, aby se před něj dostaly právě značky TCL a Hisense.

Hisense letos dodá do obchodů o 12,4 % televizorů více než v roce 2022, v roce 2023 to tak má být celkem 27 milionů kusů, ve výsledku tak jeho podíl činí 13,7 %. TCL má téměř stejný podíl, 13,3 %, letos do obchodů má dodat 26,2 miliónů televizorů, což znamená meziroční nárůst o 16,3 %.

Celkově se letos počet celosvětově vyrobených televizorů sníží o 2,2 %. Velký tlak na cenu pocítil korejský výrobce LG Electronics, který v důsledku menšího zájmu o OLED televizory zaznamenal 7,4% meziroční pokles.

Za celosvětově horšími výsledky stojí nejen nejistá ekonomická situace v Asii, Americe, ale i v Evropě, ale také zvýšení cen televizních panelů. V roce 2024 nás čekají velké sportovní události, což zpravidla vede k většímu zájmu o nové televizory, ale vzhledem k nepříliš optimistickému výhledu, co se celosvětové ekonomické (a bezpečnostní) situace týče, tak se očekává spíše stagnace, než razantnější růst zájmu o nové produkty.

Zdroj: TrendForce, DisplayDaily