Projekt Power: pět minut v kůži superhrdiny v akčním thrilleru na Netflixu [recenze filmu]

Slibný námět s pilulkou, která dává jejím uživatelům na pět minut superhrdinské schopnosti, aniž by tušili, jaké to budou, se dočkal rozvedení, které zůstalo hodně za očekáváními, jak s tímto konceptem naložit.

Plusy Herci, vizuální stránka, efekty a solidní akční scény. Minusy Mytologie okolo projektu Power působí dosti nahodile, záporáci nevýrazně. 4 /10 Hodnocení

Blockbustery, ať už akční nebo komiksové adaptace, se letos v kinech kvůli koronavirové krizi moc neobjevují a tak diváci berou za vděk alespoň menšími žánrovými filmy, které se objevují na streamovacích službách jako je Netflix. Po Vyproštění a Old Guard: Nesmrtelní nyní tato platforma přichází s látkou, která sice pracuje se superhrdinskou premisou, ale o komiksovou předlohu se nejedná.

Slibný, ale nevyužitý námět

Stojí za ní scenárista Mattson Tomlin, o jehož scénář k tomuto projektu stálo studio Warner Bros., které ale přeplatil Netflix. Warneři tak alespoň Tomlina angažovali spolu s režisérem Mattem Reevesem jako spoluscenáristu chystaného filmu The Batman s Robertem Pattinsonem v hlavní roli, který by se měl objevit v příštím roce.

Přitom scénář se stává nejslabším článkem filmu Projekt Power. Velice slibný námět s tím, že existuje pilulka nebo droga, která dává jejím uživatelům na pět minut superhrdinské schopnosti, aniž by tušili, jaké to budou, se dočkal rozvedení, které zůstalo hodně za očekáváními, jak s tímto konceptem naložit.

Ten dával tvůrcům hned několik možností demonstrace, jak ilegálně distribuovaná pilulka na jednotlivé uživatele působí a v co je proměňuje. Zvlášť když se základ tohoto experimentu odvozuje od schopností jednotlivých druhů (chameleon, ještěrka, chobotnice, rosnička) ze zvířecí říše, získaných z jejich DNA.

Namísto toho se dočkáme v úvodu dvou akčních scén, které ukazují negativní (předávkování uživatele) i pozitivní účinky této pilulky, to když se zloděj díky ní může stát během bankovní loupeže neviditelným. Scénář ale víc nepracuje s tím, co způsobuje, že na každého jedince působí droga jinak, i s tím, že někteří se s výjimečnými schopnostmi už narodí a nemusí je přiživovat pilulkou.

To je příklad Tracy (Kyanna Simone Simpson), unesené dcery bývalého mariňáka Arta (Jamie Foxx), jehož služeb začala po propuštění z armády využívat soukromá společnost Teleios, která na lidech testovala účinky látek, obsažených v pilulce. Art byl jedním z nich. Po jejich ozkoušení je chtěla nabízet diktátorům po celém světě k upevnění jejich moci.

Rostoucí zločinnost v ulicích

Účinky těchto pilulek se stále testují a tak je drogoví magnáti vypustí do ulic New Orleansu, kde se děj v blízké budoucnosti odehrává. Zájemci o jejich ozkoušení přitom podstupují risk, že buď jim dá droga na pět minut superschopnosti, díky nimž se stanou nepřemožitelní, nebo je může zahubit.

Logicky se tak jejími nejčastějšími uživateli stávají zločinci, díky nimž kriminalita ve městě raketově roste a už je pro strážce zákona obtížné ji zvládat. Policista Frank Shaver (Joseph Gordon-Levitt) se s tímto stavem odmítá smířit a to i za cenu toho, že aby se mohl bránit superchopnostem zločinců, sám drogu Power používá. Protože jen tak se může vyrovnat jejich silám.

Jeho nadřízený kapitán se o tom dozví a chce ho nechat suspendovat. Když se Frank brání a poukazuje na jejich profesní čest, upozorní ho kapitán neoficiální cestou na postavu Arta, který prý za celým byznysem s drogou Power stojí.

A tak zatímco Frank jde po Artovi, ten se snaží najít svou unesenou dceru. Pomáhá mu v tom černošská teenagerka Robin (Dominique Fishback), která se s distribucí této drogy zapletla ve snaze pomoci své nemocné mámě.

Jamie Foxx jako otcovská figura

Lidé na ulici, sloužící jako pokusní králíci tajemné společnosti v pozadí s mocenskými ambicemi, ex-mariňák, který se snaží vypátrat svou unesenou dcerou, čestný policista, který jde po jeho stopě a jemuž nějaký čas trvá, než pochopí, že je manipulován svými nadřízenými, kteří v tom obchodu jedou se společností, která drogu do ulic distribuuje a teenagerka, která obstojně rapuje a chybí ji táta, který by ji příkladem v životě ukázal, jaké jednání je správné.

Scénář je jedno velké klišé, s motivy z filmů jako je 96 hodin s Liamem Neesonem, Push nebo X-Men série. Potenciál toho, jak představit účinky drogy v podobě superschopností jedinců je využit v pár akčních scénách a postupně je přikryt lidským příběhem táty, hledajícího svou dcerou a teenagerky, která k němu jako k otcovské figuře vzhlíží.

Zvraty tak poměrně snadno odhadnete, záporáci jako Rodrigo Santoro jsou pak spíš takoví povinní, než že by působili výrazně. Kladné body režijní dvojice Henry Joost a Ariel Schulman, která má za sebou třetí a čtvrtý díl Paranormal Activity, další horor Viral a teenagerský thriller s motivem virtuální reality Nerve: Hra o život, sbírá za vizuální zpracování, efekty a akční scény.

Solidní režijní uchopení

Prostředí New Orleans prodává neokoukaným způsobem, často zahalené do neonových barev. Efekty samovznícení a dalších projevů pilulky jsou působivé, jen ty montáže jejich vnitřního účinku v organismu se trochu opakují a viděli jsme je v mnoha jiných filmech. Kamera se snaží podávat akční scény z více perspektiv, střih je zbytečně zběsilý a někdy až chaotický, ke slovu přijdou i nezbytné zpomalovačky.

Ve výsledku akční scény nejsou určitě dech beroucí nebo choreograficky zajímavé, ale solidní. Spolehnout se může režijní dvojice i na herce, z nichž zejména Jamie Foxx ukazuje, že tento typ rolí mu sedí. Chemie mezi ním a Josephem Gordonem-Levittem funguje, stejně jako ta mezi těmito dospělými postavami a Dominique Fishback jako hledající se teenagerkou Robin.

Vinou povrchně načrtnutého scénáře se ale větší zájem o tyto postavy nedaří tvůrcům vzbudit. A to je problém celého filmu. Má dobrý nápad, ale jeho rozvinutí zůstalo za očekáváními a časem zabředá do žánrových i rodinných klišé. Mytologie okolo projektu Power působí dosti nahodile, záporáci nevýrazně.

Vyprávění chybí jedna nebo více zapamatování hodných scén, něčím, čím by strhlo, přestože vizuálně nevypadá špatně. Herci se do svých rolí hodí, kamera se snaží ozvláštnit akční scény, ale i tak tento mix akčních superhrdinských filmů a detektivních thrillerů působí dosti rutinním dojmem, který Projekt Power stahuje do žánrového průměru.

Projekt Power