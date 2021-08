První 42" OLED TV od LG má zpoždění. Bude až během roku 2022

Začátkem tohoto roku LG Displays oznámilo, že plánuje rozšíření výroby o 42" OLED panely. Důvodem je především velký úspěch s 48" OLED panely u všech výrobců TV a zejména LG se svým modelem CX s HDMI 2.1 zaznamenalo velký úspěch u hráčů. A to navzdory faktu, že 48“ panel byl výrobně dražší, než 55“, v důsledku toho byly i všechny 48“ OLED televizor paradoxně dražší, než jejich větší verze. Navzdory tomu LG počítá letos s prodejem milionu 48“ verze – zájem totiž táhnou hlavně hráči.

Od 42“ OLEDů se čeká velmi velký úspěch. Nový výrobní závod využívá jinou technologii řezání panelů, díky čemuž mají být náklady na výrobu až o 33 % nižší, než současné 55“ OLED panely. To samozřejmě neznamená, že i cena celého televizoru bude o tolik nižší, ale rozhodně bude prostor pro snížení ceny.

Původní odhady byl, že LG nabídne první 42“ OLEDy už koncem roku, aby stihlo každoroční vánoční nákupy. Nyní to vypadá, že dojde k posunu a LG Electronic představí svůj první 42" OLED na CESu 2022 začátkem ledna příštího roku. To by znamenalo, že se televizory dostanou k prvním zájemcům až v dubnu, či květnu roku 2022.

Dle informací se LG chce letos soustředit na prodej stávájících modelů a uvedením novinky příští rok maximalizovat marketingový zásah.

LG Electronics vyladilo své OLED TV pro hráče, zejména letošní řady C1 a G1, které jsou jak první kompatibilní s Dolby Vision Gaming na 4K120P. A i nový 42“ OLED bude také optimalizován pro herní konzole PlayStation 5 Xbox Series X. Vzhledem k rostoucímu počtu hráčů a jejich ochotě pravidelně utrácet velké částky za vylepšení svých herních sestav se v posledních letech na ně zaměřuje stále více výrobců.

