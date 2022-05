První krev. Tímhle seriálem chce Netflix nalákat prchající předplatitele? [komentář]

V minulých dnech se ukázalo, že Netflix nejenže nezískává nové předplatitele, ale dokonce ztrácí i ty stávající. Už před dlouhými lety Netflix zjistil, že spoléhat se na cizí tvorbu nestačí a tak točí vlastní série. Jednou cestou je obsah pro co nejširší publikum, tou druhou oslovování dosud opomíjených skupin. Nový seriál První krev osloví hlavně doposud trestuhodně opomíjenou skupinu lesbických upírek a jejich afroamerických lovkyň.

Oficiální popis děje je nevinný: Náctiletá upírka Juliette si jako svoji první oběť vyhlédne Calliope, která se zrovna přistěhovala do města. Z Calliope se ale překvapivě vyklube lovkyně upírů a obě dívky zjistí, že mnohem jednodušší než zabít tu druhou bude zamilovat se do ní…

Trailer naštěstí milosrdně shrne prakticky celý děj první sezóny, takže nemusíte všech osm dílů odsedět, abyste koncept seriálu i jeho hlavní téma odhalili.

Zápletka je tak prostá: máme zde bílou upíří rodinu, která pije lidem krev a černou rodinu, která ty krvelačné bestie likviduje. Asi nejsme ještě v tak politicky korektním období, aby bez povšimnutí prošlo tvůrcům prohození těchto barev.

Hlavní děj se točí okolo dcer, které mají pokračovat v rodinné tradici nenávisti a zabíjení, ale raději si vezmou příklad z Romea a Jůlie a zamilují se do sebe. Jasně, už od seriálu Buffy, přemožitelka upírů zde máme tradici upířích filmů pro mládež, ale vypadá to, že Netflix vše posune na vyšší úroveň. V literatuře i filmu tak oblíbené téma hledání svého místa ve světě a vyrovnávání se s novými emocemi, které provází období puberty, tady Netflix spojil ještě s rasovými předsudky a LGBT tématy. Další úroveň získává překladem originálního názvu First Kill do češtiny.

Pánové mají s názvem První krev spojeného prvního Ramba, holky pak spíše příchod puberty, než pomyslné první zabití. Zkrátka a dobře marně dumám, co je na traileru a názvu dobře.

V každém případě je nám jasné, že seriál nemíří na stárnoucí chlapy, takže je možné, že se v redakci pleteme. Nicméně po zhlédnutí traileru jsme zvědavi, zda právě takovou tvorbou Netflix přesvědčí průměrného diváka, aby neodcházel a nerušil předplatné.

Úvodní řada seriálu První krev bude mít osm dílů, premiéru bude mít 10. června.