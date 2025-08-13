První Micro RGB televizor na světě: Samsung slibuje jasnější a barevnější obraz

Samsung představil nový 115palcový televizor, který označuje jako „Micro RGB“. Podle jeho vyjádření jde o první Micro RGB televizor na světě, neboť pro podsvícení jsou použity samostatné červené, zelené a modré diody o velikosti pod 100 µm. Oproti běžným miniLED televizím s bílými diodami a barevným filtrem tento přístup slibuje přesnější barvy a vyšší jas.
Díky novému RGB podsvícení podle Samsungu obraz nyní pokrývá 100 % barevného prostoru BT.2020 a má certifikaci VDE. Zpracování obrazu zajišťuje procesor Samsung Micro RGB AI s funkcemi pro úpravu barev a kontrastu v reálném čase. Matný povrch má omezit odlesky. Televizor běží na systému Tizen OS se sedmiletou softwarovou podporou a nabízí asistenta Bixby s generativní AI.
Nehledejte však novinku zítra v obchodech – prodej začne nejprve v Koreji, poté v USA a až následně v dalších regionech. Očekáváme se, že Micro RGB TV bude k vidění na veletrhu IFA 2025 v Berlíně, ale reálně bude v Evropě dostupná až v roce 2026.
Prototyp televizoru Samsung už za zavřenými dveřmi ukázal loni na IFA 2024, tehdy ještě pod matoucím názvem MicroLED TV – stejné označení však už používá pro skutečné Micro LED televizory bez LCD displeje, jejichž obraz tvoří pouze LED diody.A protože označení RGB MiniLED televizory už použily společnosti TCL a Hisense, Samsung se svým názvem Micro RGB TV vzbuzuje dojem, že nabízí menší (a lepší) RGB LED podsvícení než konkurence. Zda je tomu tak i ve skutečnosti, se teprve uvidí. Důležitá totiž není pouze velikost LED diod, ale také jejich řízení (tj. počet nezávislých zón), homogenita a další vlastnosti obrazu.
Další otázkou bude, zda Samsung dokáže nabídnout RGB podsvícení i u menších úhlopříček než 115", protože mnoho domácností pořizuje televizory do velikosti 75", a většinou ještě menší. Pokud RGB podsvícení zůstane pouze v „gigantických TV“, vzhledem k rozměrům (a samozřejmě i cenám) půjde o technologii reálně dostupnou pouze velmi malému počtu zájemců.
Zdroje a další informace: Samsung
