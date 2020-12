První MikroLED televizor Samsung začne prodávat už v roce 2021

Ve stádiu prototypů vídáme MikroLED televizory na veletrzích už několik let, po letech ukázek má příští rok uvést na trh svůj první MikroLED televizor. Nepůjde však o hned o model do každé domácnosti - má mít uhlopříčku 110" (282 cm).

Samsung prodává svůj komerční MikroLED panel "The Wall" už do roku 2018 a průběžně se mluvilo o menším modelu pro běžného zájemce. Podotýkám, že komerční model vzhledem k větší velikosti předpokládaného většího odstupu diváka má hrubější strukturu a velikost bodu(na CESu 2020 ukázal 292" obrazovku), takže prosté "překlopení" do běžného televizoru nepřichází v úvahu. Dalším faktem je, že "The Wall" je sestaven z menších modulů, přičemž navázání je blízka uvidíte. Nicméně rostoucí zájem o velké obrazovky nahrává k uvedení prvního velkého modelu, kterými minimálně Samsung "otestuje" zájem trhu.

Pro ty, kdo s technologií MikroLED nemají zkušenosti, tak v podstatě si bere to nejlepší z OLEDu a odstraňuje negativa. Takže každý bod je zdrojem světla a není potřeba podsvícení, ale na rozdíl od OLEDu se u LED nepoužívá organický materiál (OLED = Organic Light Emitting Diode), takže nepodléhá tolik degradaci a není žádné riziko vypalování. K tomu se přidává také vyšší jas; Samsung mluví o hodnotě 2 000 nitů, což je dvojnásobná hodnota proti bodovému maximu nejlepších OLEDů.

Velký 110" MikroLED by mohl stejně jako 8K QLED modely mít integrovaný zvukový systém 5.1 s výkonem 80 W, přičemž měniče jsou integrované do rámu a zvuk je opravdu skvělý. Dále se mluví o tom, že velký 110" obraz půjde rozdělit do čtyřech 55" ploch, do kterých půjde z HDMi vstupů adresovat signál – takže něco jako 4x PAP. Další možností je, že MikroLED televizor by nemusel mít vůbec žádný rámeček, neboť současné komerční MikroLED moduly ho také nemají. Jediným "záporem" by mohlo být 4K rozlišení, neboť je zatím problém vyrobit jednotlivé "mikroLED body" menší.

Pokud vás zajímá cena této novinky, tak dle BusinessKorea se očekává cena minimálně 100 miliónů wonů, což je zhruba 2 milióny korun.

