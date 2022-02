První plně automatický gramofon ProJect Automat A1 má oslovit především nováčky

U nás velmi dobře známý výrobce gramofonů Pro-Ject (bývalá Tesla Litovel) vyrábí kvalitní gramofony pro méně i více náročně zájemce o poslech klasických gramodesk. V nabídce ale dosud chyběl gramofon s plně automatickým provozem. To se změnilo.

Nový model Automat A1 má být u Pro-Jectu zástupcem nové, a jak bylo výše řečeno (a je to zjevné i z názvu produktu), tak jde o model s plně automatickým provozem. S cenou 399 Euro (zhruba 10 000 Kč) se stále řadí do kategorie dostupných gramofonů, přičemž Pro-Ject zdůrazňuje, že gramofon je vyráběn ručně v Německu, nikoliv v Číně.

Automat A1 nabízí plně automatický, mechanický provoz. Klíčovým konstrukčním prvkem má být fakt, že celý automatický mechanismus je 100% oddělen od dalších komponentů a neměl žádný vliv na zvuk.

Pro-Jext Automat A1 patří do kategorie „vybal a hrej“, zkrátka do třídy, kdy se po novopečeném majiteli nevyžaduje žádné dodatečné nastavování a seřizování, aby jej novopečení majitelé mohli uvést do provozu během několika minut.

Nicméně firma zdůrazňuje, že snadné použití a dostupnost neznamená kompromis v kvalitě, konstrukce, zvuku a věrnosti. Gramofon má masivní dřevěné šasi a hliníkový talíř. S gramofonem dostane majitel už tradičně přenosku Ortofon OM10. Nechybí mechanický přepínač rychlostí 33/45 ot./min, pohon je řemínkový, váha gramofonu je 5,6 kg.

Novinka tak svojí cenou, konstrukcí a dalšími vlastnostmi míří na zájemce o kvalitní, ale stále cenově dostupný gramofon, u kterého chce majitel nechce nic řešit – jen položit gramodesku a přepnutím tlačítka spustit přehrávání gramodesky.

Zdroj: ProJect