První pohled na prémiová sluchátka Technics EAH-AZ80. Mají výborný zvuk, jsou pohodlná a hodí se i na sport

Sluchátka se připojují přes Bluetooth 5.3, podporují LDAC, AAC a SBC kodeky. Co se výdrže sluchátek týče, tak ta je 7 hodin při AAC kodeku, pokud využijete nejkvalitnější a datově náročný LDAC, tak výdrž klesne na 4,5 hodiny. S pouzdrem jste na 24 hodinách, potažmo 16 hodinách. Jde tedy spíše o standardní hodnoty, nejde o žádného rekordmana.

V aplikaci lze nastavit a upravit ovládání sluchátek, ale také jejich chování. Například při připojení k zdroji zvuku si můžete nastavit hlasitost oznámení (případně ho vypnout zcela), případně sluchátka můžou informovat, k čemu jste zrovna připojení (computer, smartphone atd.).

Co se snímání hlasu při hovorech týče, tak to má na starost celkem osm mikrofonů a technologie JustMyVoice. Ta se stará o potlačení okolních ruchů a větru, aby protější strana slyšela jen vás, nastavujete ve dvou úrovních, přičemž už ta normální je dostatečná. Zde máte naši tradiční testovací nahrávku hlasu.

Aktivní potlačení okolního hluku má Technics velmi účinné a nadprůměrné, v rámci prémiové kategorie TWS sluchátek budete určitě spokojeni. Delším dotekem se dá zapnout příposlech okolí (přirozený zvuk, nebo především hlasy), nebo vypnout ANC, opět si v aplikaci nastavujete, které funkce chcete. Na rozdíl od některé konkurence ale chybí aktivace příposlechu pouze vaším hlasem. Osobně to nemám rád a vypínám ji, pokud ji ale vyžadujete, tak Technics ji nemá.

Parádní zvuk

Technics EAH-AZ80 se chlubí velkým 10mm měničem a výrobce slibuje výborný zvuk. Jaká je realita? Velmi potěší, že ta slibovaná.

Hudební projev je velmi neutrální a opravdu čistý, vyvážený. Velký měnič ale dokáže přenést i velmi hluboké basy a subjektivně jsme měl pocit, že poslouchám rozměrnější sluchátka, nebo rovnou vetší reprosoustavy. Prostor je totiž široký a hluboký. Pokud tedy máte rádi velký, dospělý hudební projev, tady budete spokojeni.

Basy jsou překvapivě hluboko, nejsou ale nijak zvýrazněné, možná by mohly být ještě o chlup rychlejší, pak by ale asi sluchátka nešla tak hluboko. Charakter sluchátek přitom není do V, takže ani vyšší basy a nižší středy nejsou upozaděné. Klasické nástroje jako housle a viola tak působí velmi přirozeně a plně, klasická hudba sluchátkům vyloženě sedne. O jazzu nemluvě.

Středy a výšky jsou velmi čisté, vokály excelentní – zní přirozeně bez temného nádechu. Pokud posloucháte podcasty budete spokojeni, dunění hlasů se nekoná, zkrátka paráda.

Jestli bych měl hledat slabiny, tak čistý projev přináší o něco menší dynamiku a zábavnost. Jde patrně o daň za neutralitu. Neznamená to, že byste si neužili taneční hudbu (ta má spoustu energie), pozná se to spíše u dynamicky náročných soundtracků. Aplikace a možnost zvýraznit basy pak pomůže.

Technics nejen pro fanoušky japonské legendy

Kompletní a podrobnější test ještě chytám, nicméně už nyní můžu říct, že nová sluchátka Technics EAH-AZ80 se mimořádně povedla. Pokud bych měl hledat slabiny, tak výdrž na jedno nabití by mohla být delší.

Potěší aplikace, která nabízí spoustu nastavení (k nim se dostanu v testu). Multipoint pro tři zařízení možná nevyužijete, ale pro dvě určitě. A jedno budete mít v rezervě. Výborné a účinné aktivní potlačení hluku se kombinuje s velmi dobrý a především čistým, detailním zvukem, se kterým si hudbu užijete. A to vše při velmi dobré ergonomii a pohodlí.

Mohu tak bez klidně říci, že nová sluchátka Technics EAH-AZ80 rozhodně ocení nejen milovníci této japonské značky, ale všichni, kdo hledají výborná prémiová zcela bezdrátová sluchátka s ANC. Za redakci mají vřelé doporučení.

