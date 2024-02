První pohled na systém Fire TV. V OLED televizorech Panasonic nahradí My Home Screen

Jak už jsme psali začátkem ledna, tak od roku 2024 budou chytré televizory Panasonic vybaveny novým systém, službou Amazon Fire TV. Japonský výrobce ve svých Smart TV roky využíval vlastní systém MyHomeScreen, který je postavený na starším Firefox OS (do roku 2015 vyvíjela Mozilla, Panasonic ho poté odkoupil).

Na CESu oficiálně Panasonic oznámil, že u špičkových OLED televizorů Z95A/Z93A už letos bude mít nový systém Fire TV. Zas tak úplnou novinkou však Fire TV u Panasonicu není, v roce 2023 se už objevil v LCD televizorech řady MX800, které samozřejmě v ČR prodávají. My jsme měli možnost vidět ale již nový systém, který bude v nejvyšších OLED televizorech.

Fire TV má plně integrovanou hlasovou asistenci Alexa. samozřejmostí je doporučování obsahu dle preferencí. Nově zde má být plná podpora pro ovládání chytré domácnosti, či funkce Ambient Experience.

A co můžete očekávat? Panasonic si dával záležet, aby do nového systému převedla naprosto všechny unikátní funkce, které ve svých TV má. Kromě důrazu na svižnosti to byl ostatně dle vyjádření zástupce Panasonicu důvod, proč byl zvolen právě Fire TV systém (navíc Google TV má i spousta jiných).

Zdvojený Penta Tuner zůstává, stejně jako specialita Panasonicu, dvojice CI slotů. Přehled programů má živý náhled sledovaného programu

Fire TV je přizpůsoben firemnímu ovladači, který byl inovován. K dispozici tak zůstává přímý přístup k nastavení obrazových režimů, nově zde bude „uživatelské“ My App tlačítko, které zajistí přímý přístup k oblíbené aplikaci, nebo funkci.

Součástí je také funkce Fire TV Ambient Experience. Dle volby a promění největší obrazovku v chytrý displej, na kterém se střídají umělecká díla, osobní fotografie a informace, na které se můžete podívat, jako jsou kalendáře a upomínky, prostřednictvím přizpůsobitelných widgetů Alexa.



Zatím zbytečně jednoduše zatím působí menu pro přímý přístup k funkcím. Šedá plocha s ikonou uprostřed je možná přehledná, ale výraznější odlišení by neškodilo.

Jedním z bonusů, který má nový Fire TV systém, je také plná podpora systému Smart Home (inteligentní domácnost) umožňuje pohodlně sledovat a ovládat jejich propojený domácí ekosystém. I zde se pak uplatní Alexa, například pro hlasové ovládání. Hlasem lze spouštět aplikace, přehrávat hudbu, vyhledávat tituly, ovládat domácnost a další funkce – to vše z obývacího pokoje, aniž byste museli sahat po dálkovém ovladači.



Fire TV podporuje více uživatelských profilů.

Ty lze samostatně upravit a mezi nimi pak přepínat

OLED televizory Z95A/Z93A mají integrovaný 5.1.2 kanálový zvukový systém s Dolby Audio. Celkový výkon je 160 W, přičemž nechybí možnost připojit externí subwoofer. Kromě reproduktorů pro Dolby Atmos, které hrají odrazem o strop, jsou do boků TV integrované měniče tak, odrazem o stěny vyvářely plnohodnotný prostorový zvuk 360 Soundscape Pro.

Ve Fire TV zůstává také specialita Panasonicu – úzce směrový zvuk pro individuální sledování TV bez sluchátek, kdy zároveň nerušíte okolí. Lze nastavit, aby zvuk jasně slyšel pouze divák sedící na vybraném místě, ostatní pak slyší zvuk daleko tišeji, případně vůbec.

Nové OLEDy podporují také obnovovací frekvenci 144 Hz. K dispozici bude i speciální režim True Game Mode, což je přednastavení obrazu speciálně přizpůsobené pro zvýšení přesnosti barev. Kromě toho zde ale samozřejmě nechybí možnost projasnění tmavého obrazu, či možnost úpravy dalších parametrů obrazu.

Samozřejmostí je přehled pořadů. V předváděné verzi systému Fire TV jste viděli čas, který uplynul od začátku aktuálního pořadu na TV stanici. Obrazové náhledy pořadů ale někdy chyběly, výrobce dal prý přednost faktu, že na pozadí dál jede zvuk aktuálně sledovaného TV pořadu.

Položky menu jsou plně průhledné a nedochází k překrytí části obrazu. Podrobné nastavení obrazových parametrů a případná kalibrace obrazu tak bude přehledná a jednoduchá.

Nutno říct, že Fire TV vypadá velmi přehledně a čistě, systém působil rychle. Po grafické stránce možná v některých případech došlo až k přílišnému zjednodušení, kdy pak obrazovka vypadá až zbytečně chudě. Otázkou také je, jak se k novému systému postaví stávající majitelé TV Pansonic, kteří jsou zvyklí na jednodušší a jinak řešení grafické rozhraní systému MyHomeScreen. Stávající systém má být však dále podporován a aktualizován.

První modely OLEDů pro rok 2024 se systém Fire TV přijdou až nejdříve během jara, je tak možné, že u finální verze dojde ještě k změnám. Nechme se překvapit.