První pořádný trailer na Stranger Things 4 od Netflixu vypadá výborně. Nové monstrum přichází

Stranger Things patří mezi nejúspěšnější původní seriály této streamovací služby, mysteriózní hororové sci-fi zabodovalo u mnoha diváků a přitáhlo Netflixu spoustu nových předplatitelů. Nyní Netflix nabídl oficiální upoutávku na čtvrtou sezónu Stranger Things. A vypadá to, že se rozhodně vyplatilo téměř tři roky čekat.

Jaký má být děj dle Netlfixu ? Od bitvy o Starcourt ve městečku Hawkins uplynulo šest měsíců. Naše skupina přátel se stále potýká s následky, nicméně tentokrát jsou navíc rozdělení. A život jim neusnadňují ani problémy s dospíváním na střední škole. V době, kdy jsou naši hrdinové nejvíc zranitelní, se objeví nová, děsivá nadpřirozená hrozba. Ta s sebou nese strašné tajemství. Pokud se jej ovšem podaří rozluštit, mohlo by to ukončit hrůzy světa Upside Down.

V seriálu se vrací všechny známé tváře a není velkým překvapením, že se ve čtvrté sezóně vrací také šerif Hopper (David Harbour), který na konci třetí série zdánlivě zemřel. Ač je považován za mrtvého, snaží se ze všech sil utéct z gulagu na ruské Kamčatce. Není bez zajímavosti, že ve čtvrté sezóně se objeví také známý herec Robert Englund, kterého proslavila postava Freddyho ve filmové sérii Noční můra v Elm Street.

První polovina Stranger Things 4 má na Netflixu premiéru 27. května, druhá 1. července.