První QD OLED televizory Samsung s panely třetí generace se začínají prodávat. Ceny jsou extrémně vysoké

V těchto dnech se začínají prodávat nové QD OLED televizory Samsung řady S95D, a to v úhlopříčkách 55", 65" a 77". Jsou zajímavé tím, že ve všech třech velikostech jsou osazeny novými a jasnými panely QD-OLED třetí generace, které jsou schopny nabídnout špičkový jas až 3000 nitů. Přitom bude zachována hluboká, sytá černá i přesnost barev (nesou ocenění Pantone Validated), a navíc jde o první OLED televizor, který má speciální matnou antireflexní vrstvu.



​Nejvyšší a nejdražší řada S95D bude mít matnou úpravu, která zabraňuje odleskům

Kromě toho má pouze tato řada připojení řešené přes One Connect Box, tedy elektronika, konektory i napájení je řešené externě. Do krabičky připojíte vše potřebné, včetně elektriky, a tu k TV připojíte tenkým, prakticky neviditelným kabelem (má délku pět metrů). One Connect Box umístíte tudíž někde stranou a z televizoru na stěně netrčí spousta kabelů. Řada S95D má proti nižšímu modelu S90D lepší a výkonnější zvukovou část v konfiguraci 4.2.2 s výkonem 70W a s Dolby Atmos.

O zpracování obrazu se stará nová generace 4K procesoru s umělou inteligencí s názvem NQ4 AI Gen2. Ve výsledku dostanete více detailů a prokreslenější obraz ze zdrojů s nižším rozlišením, což u nás jsou prakticky všechny TV stanice. QD OLED S95D má čtyři HDMI 2.1 vstupy s 4K144P, ALLM a VRR 48 Hz až 144 Hz. Tunery DVB-T2/S2/C jsou zdvojené.

Systém je samozřejmě Tizen 8.0, z HDR formátů zde najdete podporu HDR10+ Adaptive, HDR10 a HLG, Jak je u Samsungu bohužel už zvykem, podpora Dolby Vision se nekoná. Samozřejmostí jsou AI automatické inteligentní funkce pro nastavení obrazu i zvuku, ale také hromada podrobného nastavení pro náročné experty. Je na uživateli, co bude chtít využít.

Vysoké ceny

Špatnou správou je, že proti minulému roku, kdy zaváděcí ceny modelu S95C byly příjemně nízké se naopak vydala druhým směrem. Ceny jsou následující:

Pokud tedy chcete novinku, tak si řádně připlatíte, zejména pokud se podíváme na ceny loňské řady S95C. Ty jsou následující:

Loňský 77" QD OLED řady S95C neuvádím schválně, neboť je osazen WOLED panelem od LG. Jak už jsme psali, tak letos bude míchat WOLED a RGB QD OLED panely také řada Samsung S90D, z tohoto hlediska vypadají loňské výprodejové modely řady S90C s QD OLED panely Samsung vyloženě jako sázka na jistotu. Ceny máte zde:

QD OLED panely od Samsungu ve vyšších jasech díky své sktruktuře poskytují plnější a intenzivnější barvy, OLED panely LG dosahují vysokých jasů jen díky dalšímu bílému pixelu. A protože Samsung nepodporuje Dolby Vision, tak se s trochou nadsázky dá říct, že pokud Samsung, tak QD OLED panelem, u OLEDů s WRGB panelem máte na výběr už modely od jiných výrobců, kteří Dolby Vision už podporují.