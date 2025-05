První soundbar od Marshallu jde po krku Sonosu. Má Dolby Atmos, retro design, silný zvuk a vysoké ambice

Marshall Heston 120 na první pohled nezapře svůj původ. Výrobce zůstává věrný svému tradičnímu designu – černé „kožené“ čalounění, zlaté detaily a typické knoflíky, které evokují ovladače klasických zesilovačů značky. Tři pro Marshall typické hlavní otočné ovladače slouží pro nastavení hlasitosti, volbu zdroje, nechybí tlačítka pro volbu zvukových režimů: Music, Movie, Night a Voice.

Soundbar má šířku 110 cm, bude tak vhodný pro TV s úhlopříčkou od 55" výše. Výrobce se rozhodl pro čistě all-in-one řešení bez samostatného subwooferu nebo zadních reproduktorů, což jej přímo staví proti zavedeným konkurentům, jako je například populární Sonos Arc Ultra.

Uvnitř Hestonu 120 se nachází celkem 11 měničů v konfiguraci 5.1.2, tedy včetně výškových kanálů pro vertikální efekt Dolby Atmos. Marshall udává, že jsou měniče orientované různými směry pro maximální prostorový efekt. Konkrétně se jedná o pět širokopásmových měničů, dva výškové a dva středobasové měniče, o basy se stará dvojice vestavěných subwooferů. Vše poháněné celkem 11 zesilovači třídy D, udávaný frekvenční rozsah je 40 Hz až 20 000 Hz.

Dva ze zesilovačů mají výkon 50 W, zbytek po 30 W, přičemž udávaný celkový maximální výkon činí 150 W. Ačkoliv papírově nejde o extrémní čísla, kombinace rozložení měničů a ladění má nabídnout „prostorový a zároveň energický projev“ – alespoň dle tvrzení výrobce a prvních poslechů ze zahraničí. Při prvních ukázkách v kontrolovaných podmínkách zazněly chvály především na silné basy a věrohodné zobrazení výšky a směrovosti efektů ve filmech. Výrobce zdůrazňuje, že při ladění byl kladen důraz jak na filmový, tak hudební poslech.

Na rozdíl od některých konkurentů v této kategorii (včetně Sonosu), Marshall Heston 120 podporuje nejen Dolby Atmos, ale i DTS:X, což ocení především ti, kdo sledují filmy z různých zdrojů (např. Blu-ray). Potěší i bohatá nabídka konektivity. Nechybí dva konektory HDMI, tj. eARC a passthrough, včetně podpory 4K/120 Hz a Dolby Vision. Dále je zde analogový vstup a výstup pro připojení aktivního subwooferu.

Prémiový soundbar už „umět“ přímé streamování hudby musí, Marshall není výjimkou. Podporuje AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, pro připojení sítě je zde buď Ethernet pro kabelové připojení, nebo Wi-Fi 6. A nezbytným doplňkem je také Bluetooth 5.3 s podporou Auracast či Bluetooth LE.

Aplikace místo dálkového ovládání

Soundbar nemá klasický dálkový ovladač – veškeré ovládání probíhá skrze novou mobilní aplikaci Marshall Home. Ta umožňuje nastavení hlasitosti, vstupů, výběr režimů i podrobný EQ. Potěší automatická kalibrace prostoru, kterou zajišťují dva integrované mikrofony. Zajímavou funkcí je také možnost uložit si oblíbené streamovací stanice či playlisty pod tři presety, dostupné přímo na horním panelu soundbaru.

Cena soundbaru Marshall Heston 120 má být 999 eur (v ČR odhadem 24 990 Kč). To jej řadí do stejné cenové hladiny jako Sonos Arc Ultra nebo Sony Theatre Bar 9. Oba jmenovaní konkurenti si odnesli v recenzích vysoká hodnocení, a tak to Marshall určitě nebude mít lehké. Předobjednávky jsou možné na oficiálním webu, 3. června 2025 začíná prodej, ale do obchodů se novinka dostane až v půlce září.

Marshall ale slibuje, že k modelu Heston 120 se letos připojí bezdrátový subwoofer Heston Sub 200 a menší soundbar Heston 60.