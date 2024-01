První trailer na Constellation ukazuje, že Apple TV+ je nekorunovaným králem sci-fi seriálů

Nadace, For All Mankind, Silo, Invaze, Monarch: Odkaz monster – to jsou jen některé z názvů sci-fi seriálů, které nabízí streamovací služba Apple TV+. A většina je velmi povedená; mají nápad, slušný scénář, dobré herecké obsazení i kvalitní produkci. A příští měsíce přibude další – Constellation. První trailer je tady a vypadá velmi slibně.

Zápletka? Astronautka se po katastrofě ve vesmíru vrací na Zemi. Zde zjistí, že klíčové části jejího života jako by chyběly. Aakcí nabité vesmírné dobrodružství má být průzkumem temných stránek lidské psychologie. Divák bude sledovat zoufalou snahu jedné ženy odhalit pravdu o skryté historii vesmírných cest. A samozřejmě chce zároveň získat zpět vše, o co přišla.

Hlavní roli seriálu dostala Noomi Rapace, ktreá si zahrála ve sci-fi 7 životů nebo Bright, v akčním filmu Klub nájemných vrahů, nebo hororu Nebudeš sama. Další známou tváří bude Jonathan Banks (Perníkový táta, Volejte Saulovi, Cesta válečníka). Tvůrcem seriálu a scénáristou je Peter Harness, který psal především pro sci-fi seriál Doctor Who, případně pro BBC natočil Válku světů.

Constellation bude mít na Apple TV+ premiéru 21. února 2024.

Zdroj: Apple TV+